Destaques da semana que vem

- Mercados em alta com rotação setorial: investidores realizaram lucros nas tecnológicas e reforçaram posições em setores mais defensivos e cíclicos, como financeiro, seguros e retalho, impulsionando o Dow Jones.
- Economia dos EUA continua resiliente: os PMI dos serviços e da indústria superaram as expectativas, sinalizando uma expansão económica mais forte do que o esperado.
- Mercado laboral misto nos EUA: criação de emprego privado (ADP) e vagas de emprego (JOLTS) acima das previsões, mas os pedidos de subsídio de desemprego atingiram o nível mais elevado desde dezembro.
- Pressão inflacionista persiste: a inflação subjacente da Zona Euro acelerou para 2,5% e os indicadores chineses mostraram uma recuperação da atividade nos serviços.
- Inflação na China (quarta-feira): espera-se uma subida do IPC para 1,3% em termos homólogos, o que poderá dar margem a Pequim para reforçar estímulos económicos se necessário.
- Inflação nos EUA (quarta-feira): dados cruciais para as expectativas sobre a Fed; uma leitura acima do esperado poderá fortalecer o dólar e pressionar os ativos de risco.
- Reunião do BCE (quinta-feira): o mercado antecipa uma subida de 25 pontos base nas taxas de juro, numa tentativa de travar a inflação apesar do crescimento económico fraco na Zona Euro.
- Mercados em alta com rotação setorial: investidores realizaram lucros nas tecnológicas e reforçaram posições em setores mais defensivos e cíclicos, como financeiro, seguros e retalho, impulsionando o Dow Jones.
- Economia dos EUA continua resiliente: os PMI dos serviços e da indústria superaram as expectativas, sinalizando uma expansão económica mais forte do que o esperado.
- Mercado laboral misto nos EUA: criação de emprego privado (ADP) e vagas de emprego (JOLTS) acima das previsões, mas os pedidos de subsídio de desemprego atingiram o nível mais elevado desde dezembro.
- Pressão inflacionista persiste: a inflação subjacente da Zona Euro acelerou para 2,5% e os indicadores chineses mostraram uma recuperação da atividade nos serviços.
- Inflação na China (quarta-feira): espera-se uma subida do IPC para 1,3% em termos homólogos, o que poderá dar margem a Pequim para reforçar estímulos económicos se necessário.
- Inflação nos EUA (quarta-feira): dados cruciais para as expectativas sobre a Fed; uma leitura acima do esperado poderá fortalecer o dólar e pressionar os ativos de risco.
- Reunião do BCE (quinta-feira): o mercado antecipa uma subida de 25 pontos base nas taxas de juro, numa tentativa de travar a inflação apesar do crescimento económico fraco na Zona Euro.
A semana que agora termina nos mercados
A uma sessão do fim, os mercados acionistas americanos estão a caminho de encerrar a semana em alta, antes do relatório de emprego que será divulgado hoje e das habituais notícias de fim de semana provenientes do Médio Oriente. Os investidores têm vindo a realizar lucros nas ações do setor tecnológico, após a sua forte subida, optando por setores mais defensivos e cíclicos. Esta rotação tem apoiado o índice Dow Jones, refletindo uma cautela crescente em torno das valorizações esticadas das grandes empresas tecnológicas.Os investidores transferiram capital do setor tecnológico para empresas dos setores financeiro, de seguros e de retalho.
EUA
- O índice de gestores de compras do setor dos serviços do ISM subiu para 54,5 em maio, superando a previsão de consenso de 53,8, com o componente de preços pagos a subir para 71,3, o seu nível mais alto em quase quatro anos;
- O PMI de manufatura do ISM também subiu para 54,0, superando as expectativas de 53,0 e marcando o seu ritmo de expansão mais rápido em quatro anos;
- O número de empregos no setor privado dos EUA aumentou em 122.000 em maio, de acordo com o relatório do ADP, superando a previsão de 117.000;
- As vagas de emprego na do JOLTS subiram para 7,618 milhões em abril, acima das expectativas de 6,88 milhões;
- As encomendas às fábricas dos EUA aumentaram 4,8% em relação ao mês anterior em abril, excedendo a previsão de 4,6% e acelerando em relação aos 1,8% anteriores;
- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 225.000 na semana, 10.000 acima do consenso e o nível mais alto desde meados de dezembro.
APAC
- Na China, o PMI de serviços da RatingDog subiu para 54,4 em maio, bem acima da previsão de 52,3, enquanto o PMI de produção industrial do National Bureau of Statistics (NBS) se manteve nos 50,0, em linha com as expectativas.
Zona Euro
- A inflação subjacente da zona euro subiu para 2,5% em termos homólogos em maio, face aos 2,2%, enquanto a inflação global aumentou para 3,2%.
Destaques da semana que vem
Índice de Preços no Consumidor na China
Data: quarta-feira, 10 de junho, às 02h30 GMT
Em abril, o IPC da China subiu 1,2% a/a, acelerando dos 1,0% registados em março e superando as expectativas de 0,8%. Os preços dos produtos não alimentares registaram uma subida notável (1,8% contra 1,2%), impulsionados pelos custos de transporte mais elevados devido aos preços elevados da energia e aos efeitos na cadeia de abastecimento associados às tensões no Médio Oriente. O consenso para os dados de maio sugere que o IPC geral subirá para os 1,3% em termos homólogos. Um resultado em linha com as expectativas proporcionaria provavelmente aos decisores políticos margem mais do que suficiente para reacelerar o estímulo fiscal nos próximos meses, se necessário.
Índice de Preços no Consumidor nos EUA
Data: quarta-feira, 10 de junho, às 13h30 GMT
Em abril, o IPC geral subiu 0,6% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual para 3,8% — o valor mais alto desde maio de 2023 —, face aos 3,3% anteriores. O IPC subjacente aumentou 0,4% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual de 2,6% para 2,8%. A atualização da inflação da próxima semana surge num momento delicado para a Fed. Na reunião da FOMC no final de abril, a Fed manteve as taxas estáveis no intervalo dos 3,50% aos 3,75%, mas registou a votação mais dividida desde 1992. O consenso para maio aponta para um aumento mensal global de cerca de 0,5%, elevando a taxa anual para 4,2%. A inflação subjacente deverá subir 0,3% em termos mensais, para 2,9% em termos anuais. Um resultado mais forte apoiaria o dólar americano e pressionaria os ativos de risco, enquanto um resultado mais fraco atenuaria essas preocupações. O mercado de taxas de juro dos EUA deverá terminar esta semana a prever um aperto de 17 pontos base para dezembro, com um aumento total de 25 pb previsto para março.
Reunião do BCE
Data: quinta-feira, 11 de junho, às 13h15 GMT
Na sua reunião de abril, o BCE manteve as taxas de referência inalteradas, com a taxa de depósito a permanecer nos 2,00%, uma vez que o conflito no Médio Oriente criou uma dupla pressão desafiante de inflação crescente e abrandamento do crescimento. Desde então, os dados divulgados apenas reforçaram este cenário difícil. A inflação global da zona do euro subiu para 3,2% em maio, um aumento significativo em relação ao mínimo de 1,7% atingido em janeiro, enquanto a inflação subjacente subiu para 2,5%, o seu nível mais alto desde abril de 2025. Simultaneamente, o dinamismo económico continua fraco, com o PIB real a expandir-se apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2026. Apesar das preocupações com o crescimento, espera-se que os decisores políticos aumentem as três taxas de juro de referência, incluindo a taxa de depósito, em 25 pontos base na próxima semana, para abrandar a inflação. Prevê-se então um segundo aumento de 25 pontos base em setembro.
Calendário económico: Relatório do NFP em destaque
Resumo diário: Os mercados dão uma pausa (03.06.2026)
Última hora: PMI não industrial do ISM ficou acima das expectativas
Última hora: Os dados do ADP superaram as expectativas! 📈
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