Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

A uma sessão do fim, os mercados acionistas americanos estão a caminho de encerrar a semana em alta, antes do relatório de emprego que será divulgado hoje e das habituais notícias de fim de semana provenientes do Médio Oriente. Os investidores têm vindo a realizar lucros nas ações do setor tecnológico, após a sua forte subida, optando por setores mais defensivos e cíclicos. Esta rotação tem apoiado o índice Dow Jones, refletindo uma cautela crescente em torno das valorizações esticadas das grandes empresas tecnológicas.Os investidores transferiram capital do setor tecnológico para empresas dos setores financeiro, de seguros e de retalho.

EUA

- O índice de gestores de compras do setor dos serviços do ISM subiu para 54,5 em maio, superando a previsão de consenso de 53,8, com o componente de preços pagos a subir para 71,3, o seu nível mais alto em quase quatro anos;

- O PMI de manufatura do ISM também subiu para 54,0, superando as expectativas de 53,0 e marcando o seu ritmo de expansão mais rápido em quatro anos;

- O número de empregos no setor privado dos EUA aumentou em 122.000 em maio, de acordo com o relatório do ADP, superando a previsão de 117.000;

- As vagas de emprego na do JOLTS subiram para 7,618 milhões em abril, acima das expectativas de 6,88 milhões;

- As encomendas às fábricas dos EUA aumentaram 4,8% em relação ao mês anterior em abril, excedendo a previsão de 4,6% e acelerando em relação aos 1,8% anteriores;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 225.000 na semana, 10.000 acima do consenso e o nível mais alto desde meados de dezembro.

APAC

- Na China, o PMI de serviços da RatingDog subiu para 54,4 em maio, bem acima da previsão de 52,3, enquanto o PMI de produção industrial do National Bureau of Statistics (NBS) se manteve nos 50,0, em linha com as expectativas.

Zona Euro

- A inflação subjacente da zona euro subiu para 2,5% em termos homólogos em maio, face aos 2,2%, enquanto a inflação global aumentou para 3,2%.

Destaqu es da semana que vem

Índice de Preços no Consumidor na China

Data: quarta-feira, 10 de junho, às 02h30 GMT

Em abril, o IPC da China subiu 1,2% a/a, acelerando dos 1,0% registados em março e superando as expectativas de 0,8%. Os preços dos produtos não alimentares registaram uma subida notável (1,8% contra 1,2%), impulsionados pelos custos de transporte mais elevados devido aos preços elevados da energia e aos efeitos na cadeia de abastecimento associados às tensões no Médio Oriente. O consenso para o s dados de maio sugere que o IPC geral subirá para os 1,3% em termos homólogos. Um resultado em linha com as expectativas proporcionaria provavelmente aos decisores políticos margem mais do que suficiente para reacelerar o estímulo fiscal nos próximos meses, se necessário.

Índice de Preços no Consumidor nos EUA

Data: quarta-feira, 10 de junho, às 13h30 GMT

Em abril, o IPC geral subiu 0,6% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual para 3,8% — o valor mais alto desde maio de 2023 —, face aos 3,3% anteriores. O IPC subjacente aumentou 0,4% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual de 2,6% para 2,8%. A atualização da inflação da próxima semana surge num momento delicado para a Fed. Na reunião da FOMC no final de abril, a Fed manteve as taxas estáveis no intervalo dos 3,50% aos 3,75%, mas registou a votação mais dividida desde 1992. O consenso para maio aponta para um aumento mensal global de cerca de 0,5%, elevando a taxa anual para 4,2%. A inflação subjacente deverá subir 0,3% em termos mensais, para 2,9% em termos anuais. Um resultado mais forte apoiaria o dólar americano e pressionaria os ativos de risco, enquanto um resultado mais fraco atenuaria essas preocupações. O mercado de taxas de juro dos EUA deverá terminar esta semana a prever um aperto de 17 pontos base para dezembro, com um aumento total de 25 pb previsto para março.

Reunião do BCE

Data: quinta-feira, 11 de junho, às 13h15 GMT

Na sua reunião de abril, o BCE manteve as taxas de referência inalteradas, com a taxa de depósito a permanecer nos 2,00%, uma vez que o conflito no Médio Oriente criou uma dupla pressão desafiante de inflação crescente e abrandamento do crescimento. Desde então, os dados divulgados apenas reforçaram este cenário difícil. A inflação global da zona do euro subiu para 3,2% em maio, um aumento significativo em relação ao mínimo de 1,7% atingido em janeiro, enquanto a inflação subjacente subiu para 2,5%, o seu nível mais alto desde abril de 2025. Simultaneamente, o dinamismo económico continua fraco, com o PIB real a expandir-se apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2026. Apesar das preocupações com o crescimento, espera-se que os decisores políticos aumentem as três taxas de juro de referência, incluindo a taxa de depósito, em 25 pontos base na próxima semana, para abrandar a inflação. Prevê-se então um segundo aumento de 25 pontos base em setembro.