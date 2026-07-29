Destaques do mercado: A queda de 12% pesa no mercado europeu (29.07.2026)

Apesar dos bons resultados do setor bancário, muitos índices europeus encontram-se hoje em território negativo. O índice pan-europeu Euro Stoxx 50 (-0,3 %) está a ser prejudicado, sobretudo, pela recuperação pouco convincente das vendas da Hermès na China. O aumento dos preços das matérias-primas energéticas poderá também pesar sobre os índices. O petróleo bruto Brent está atualmente a ser negociado a cerca de 90 dólares por barril. Figura 1: Painel de controlo do Euro Stoxx 50 (29.07.2026) Empresas Figura 2: Vencedores e perdedores no Euro Stoxx 50 (29.07.2026) Hermès Apesar de ter divulgado resultados financeiros sólidos, as ações da Hermès registaram hoje uma queda acentuada (-11,6%), o que levou a uma suspensão temporária da negociação. No segundo trimestre, a casa de moda francesa gerou 4,1 mil milhões de euros em receitas (um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, em linha com as expectativas dos analistas), e o resultado operacional recorrente do primeiro semestre situou-se nos 3,4 mil milhões de euros, com uma margem elevada de 41%. No entanto, o crescimento de dois dígitos das vendas nos mercados japonês e norte-americano e a forte procura por artigos de couro (um aumento de 10,2%) foram ofuscados pelas preocupações dos investidores relativamente à elevada valorização da empresa, tendo em conta o abrandamento em curso no importante mercado chinês e as quedas registadas no Médio Oriente. Foram levantadas preocupações adicionais devido a uma queda de 9,5% nas receitas no segmento de perfumes e cosméticos, embora a administração da empresa se mantenha confiante quanto ao desenvolvimento a longo prazo, tendo anunciado, entre outras coisas, a apresentação da sua primeira coleção de alta-costura em 2027. Setor bancário Os gigantes bancários europeus, o UBS e o Deutsche Bank, registaram um forte crescimento dos lucros no segundo trimestre, impulsionado principalmente por uma recuperação na banca de investimento e pelo aumento da atividade de negociação. O lucro líquido do UBS aumentou 17%, para 2,8 mil milhões de dólares, apoiado por receitas recorde provenientes da negociação de ações e por um afluxo significativo de novos ativos (36 mil milhões de dólares) na divisão de gestão de património.

Entretanto, o Deutsche Bank gerou um lucro líquido de 1,9 mil milhões de euros (um aumento de 10%), devido principalmente a receitas mais elevadas provenientes da negociação de instrumentos de dívida e de taxas de juro. Estes excelentes resultados estão em linha com uma tendência global mais ampla observada recentemente em Wall Street, onde a volatilidade do mercado e o boom das ações relacionadas com a IA impulsionaram significativamente os lucros de negociação. Índices Entre os maiores perdedores, para além do francês CAC 40 (-0,7%) e do pan-europeu Euro Stoxx 50 (-0,4%), que são prejudicados pelas quedas na Hermès, encontramos o espanhol Ibex 35. A queda acentuada do CaixaBank (-6,2%) constitui aqui um fator significativo. Os investidores parecem estar a vender ações por duas razões principais: A administração do banco decidiu manter orientações conservadoras para o resto do ano e não reviu em alta as previsões, algo que o mercado esperava discretamente na sequência de resultados tão sólidos no primeiro semestre.

A margem de juros (NII) ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, e as provisões do banco aumentaram quase 40%. Outras grandes empresas também registaram quedas, incluindo a operadora aeroportuária Aena (-2,2%), que também divulgou hoje os seus resultados.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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