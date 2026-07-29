O fornecedor coreano de memórias DRAM e principal concorrente da Micron divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre de 2026. Apesar de um crescimento extremamente forte dos lucros, a empresa sofreu uma queda na sua valorização de até 9%. Principais indicadores Receitas: O mercado esperava cerca de ₩84 mil milhões, mas a empresa registou «apenas» ₩79,3 mil milhões. Apesar da desilusão, este valor representa ainda um aumento de 257% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Lucro operacional: A administração comunicou 60,54 mil milhões de won, contra as expectativas de cerca de 64 mil milhões de won. Trata-se de um aumento impressionante de 557% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda «até» 5% abaixo do consenso.

Margem: O único motivo claro de tranquilidade para os investidores poderá ter sido a margem operacional, que, no entanto, correspondeu às expectativas, atingindo 76,3% (um aumento de cerca de 5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior). Apesar de algumas ligeiras desilusões nos principais indicadores financeiros, há motivos para otimismo nos dados de vendas. As vendas de DRAM e NAND (em comparação com o trimestre anterior) registaram um aumento de vários a dois dígitos baixos, com aumentos médios de preços entre 30% e 50%, dependendo do segmento.

As vendas de SSD de classe empresarial duplicaram em relação ao trimestre anterior.

A área mais contraditória é também o segmento mais promissor: a memória HBM4. A empresa encontra-se atualmente ainda na « reta final» rumo à produção em massa, pelo menos com base nas garantias da administração. Os atrasos neste segmento estão claramente a pesar nos resultados e no sentimento do mercado.

Outra questão identificada poderá ser a situação de tesouraria da empresa, não tanto a sua dimensão, mas sim a falta de distribuições aos acionistas. A administração prometeu um plano de distribuição de dinheiro aos acionistas até ao final do ano, mas ainda não forneceu detalhes.

Previsões Para o terceiro trimestre, a administração prevê um crescimento de 10% no volume de DRAM (em relação ao trimestre anterior) e um aumento semelhante na NAND, a aceleração da produção de HBM4 e um CAPEX que não exceda ₩50 mil milhões. Estas declarações estão ligeiramente abaixo das expectativas dos investidores, mas sugerem apenas uma pressão moderada sobre os preços. Conclusão Os resultados da empresa foram objetivamente bons, ou mesmo muito bons. No entanto, no atual contexto de mercado, «bom» não é suficiente. Um conceito-chave para a avaliação de empresas de «hipercrescimento», que atualmente incluem a SK Hynix e a Micron, é o chamado valor terminal. Com expectativas de crescimento na ordem das centenas de por cento e múltiplos de avaliação elevados, mesmo um pequeno desvio em relação às expectativas implica diferenças (nominais) crescentes ao longo do tempo no valor terminal implícito da empresa. A maior questão relacionada com este conceito, e uma espécie de consolo para os acionistas, é que este mecanismo já não explica totalmente a reação do preço das ações aos resultados, o que pode indicar uma natureza irracional da onda de vendas. Uma onda de vendas impulsionada mais pelo sentimento ou pela especulação do que por problemas operacionais ou estratégicos reais. Seria muito otimista, se não ingénuo, esperar que a empresa mantivesse o seu ritmo de crescimento atual ao longo de vários anos. No entanto, o preço atual das ações já reflete um nível significativo de risco no que diz respeito à qualidade dos futuros resultados financeiros. Preço da SK Hynix face às expectativas de EPS Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance Ao analisar a relação entre o consenso do mercado relativamente ao EPS e o preço das ações, verifica-se que o preço já recuou para o nível registado no final de março/início de abril, apesar de os resultados se manterem a níveis significativamente superiores e de se prever que, pelo menos durante algum tempo, continuem a registar um crescimento hiperbólico. Perspetiva técnica e de avaliação: O P/E situa-se atualmente em cerca de 13. O P/E futuro situa-se atualmente um pouco abaixo de 4.

O PEG (P/E dividido pela taxa de crescimento prevista do EPS) situa-se em cerca de 0,1. Para contextualizar, valores inferiores a 1 indicam que uma ação está «barata» em relação à sua taxa de crescimento.

Do ponto de vista técnico, um RSI em torno de ~35 indica níveis de sobrevenda.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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