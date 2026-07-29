Subidas fortes após resultados na Europa: Electrolux, Alten, Hexagon

A sessão desta quarta-feira está a registar ganhos de dois dígitos no preço das ações de três empresas europeias. Em cada caso, o catalisador foi um desempenho claramente superior às expectativas anteriores, embora a qualidade dos sinais positivos varie. A Electrolux registou uma subida de cerca de 20 % após ter quase duplicado as previsões de resultado operacional. O resultado operacional, excluindo itens não recorrentes, ascendeu a 1,20 mil milhões de coroas suecas, contra os 617 milhões de coroas suecas esperados, e as vendas orgânicas aumentaram 2 %.

O resultado reflete os efeitos do programa de redução de custos, que melhorou o desempenho em 1,4 mil milhões de coroas suecas.

No entanto, isto não se deve inteiramente a uma melhoria no modelo de negócio da empresa, uma vez que cerca de 484 milhões de coroas suecas provieram de um reembolso de tarifas dos EUA e de uma alteração ao programa de benefícios de saúde.

O sinal fundamental mais importante e duradouro continua a ser a otimização de custos e o fluxo de caixa livre, em vez de uma recuperação da procura na América do Norte, onde as vendas orgânicas registaram uma queda de 3%. Gráfico: ELUXB.SE (D1) Apesar do forte aumento, é difícil prever um crescimento dos preços a longo prazo. Analisando o gráfico de forma otimista, é possível observar um afastamento do limite inferior do canal de tendência descendente. Fonte: xStation5 A Alten registou uma subida de cerca de 15% após uma clara revisão em alta das suas perspetivas para 2026. As vendas do segundo trimestre aumentaram organicamente 3,2%.

A empresa elevou as suas expectativas para o ano completo de cerca de 0% para um crescimento de 1,4 a 1,8%.

Prevê-se que a margem operacional atinja cerca de 9%, acima dos 8,5% registados em 2025.

Esta melhoria é impulsionada principalmente pelos setores aeroespacial, de defesa, de segurança e ferroviário.

Trata-se de um caso clássico de reavaliação de um cenário base anteriormente muito baixo, seguido de uma correção acentuada em alta nas expectativas. Gráfico: ATE.FR (D1 Os ganhos recentes revelam uma clara ruptura do canal descendente de longo prazo. O nível atual poderá constituir uma boa base para novos ganhos, caso a empresa consiga continuar a melhorar os resultados. Fonte: xStation5 A Hexagon registou uma subida superior a 10% após um excelente resultado no segundo trimestre de 2026. O crescimento orgânico situou-se nos 12%, quase o dobro dos 6,4% esperados.

A receita atingiu 1,05 mil milhões de euros, contra um consenso de 1,01 mil milhões de euros.

O EBIT ajustado foi de 272 milhões de euros, contra os 261 milhões de euros esperados.

O catalisador foi a forte procura por parte da indústria aeroespacial e de defesa. Um apoio adicional provém de uma elevada carteira de encomendas e de um programa de consolidação de custos e reestruturação concluído antes do previsto. Gráfico: HEXAB.SE (D1) Os resultados sólidos demonstram a solidez da empresa e sustentam as valorizações, mas o preço continua na faixa inferior de uma ampla consolidação. Fonte: xStation5

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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