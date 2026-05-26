A TAP registou um prejuízo de 39,9 milhões de euros no 1.º trimestre, mas a leitura não deve ser feita apenas pelo lado negativo. O resultado representa uma melhoria relevante (cerca de menos 63%) face ao prejuízo superior a 108 milhões de euros no período homólogo, suportada por uma melhor performance operacional, pelo aumento da vendas de bilhetes (+10,4%) e pela excelente performance do segmento de manutenção para terceiros (+31,8%) e por um contributo positivo das diferenças cambiais. Ainda assim, continua a mostrar que a companhia permanece muito sensível a custos externos e à sazonalidade do setor. Combustível pressiona margens e ameaça encarecer voos da TAP em 2026 O principal risco para os próximos trimestres deverá continuar a ser o preço do combustível, que é uma das maiores rubricas de custos das companhias aéreas. Apesar da fatura com combustível ter diminuído no primeiro trimestre devido a políticas eficazes de cobertura de risco (hedging), a administração já avisou que as flutuações no mercado de energia deverão pressionar as contas ao longo de 2026. Como resultado, a companhia admite que poderá ter de aumentar o preço dos bilhetes nos próximos meses. Isto é particularmente relevante porque, mesmo com receitas mais fortes, uma subida do combustível pode comprimir margens e limitar a capacidade da empresa de transformar crescimento operacional em lucro líquido. Como os resultados do 1.º trimestre podem afetar a privatização da TAP David Syphers na Unsplash Quanto à venda da TAP, estes resultados apresentados não invalidam necessariamente o processo de privatização, mas podem influenciar na negociação. A empresa continua a ter valor estratégico pela sua posição nas rotas para o Brasil, América do Norte e mercados lusófonos, mas uma deterioração das margens por via do combustível pode levar os potenciais compradores a serem mais prudentes na avaliação. O Governo pretende vender até 49,9% do capital, com Air France-KLM e Lufthansa na fase final do processo. O triplo impacto das contas da TAP Do ponto de vista dos impactos, há três dimensões principais: para o Estado, uma TAP menos rentável pode reduzir o encaixe potencial da venda; para os compradores, aumenta a importância da cobertura do risco do combustível, eficiência operacional e plano de frota; para os passageiros, custos mais elevados podem traduzir-se em bilhetes mais caros. Em suma, vender a TAP continua a fazer sentido se o objetivo for trazer um parceiro forte, mas o contexto atual reforça a ideia de que a operação não deve ser feita “a qualquer preço”.

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