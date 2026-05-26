A Ferrari (RACE.IT) acaba de revelar o seu primeiro carro totalmente elétrico — o modelo Luce, concebido em colaboração com Jony Ive, antigo diretor de design da Apple. O resultado? As ações da empresa registaram hoje uma queda superior a 6% na Bolsa de Milão, tendo a sessão começado com uma perda de quase 7%. Nos últimos 12 meses, a ação já perdeu quase 27% do seu valor.

Fãs da Ferrari criticam o design do novo Luce

Relações com Investidores da Ferrari

O problema é simples: o Luce parece ser algo que os fãs da Ferrari não parecem querer. No X, os utilizadores compararam o carro de 550 000 € a um Nissan Leaf com um preço de 30 000 $. Um comentador escreveu que parecia um «Fiat Panda em versão limusina». Outro perguntou se seria possível «comprar o interior do Luce sem a carroçaria». Vários utilizadores começaram a criar os seus próprios redesenhos no ChatGPT e no Grok — cada um deles ficou mais baixo, mais elegante, mais ao estilo da Ferrari. Até os carros elétricos chineses receberam melhores críticas nestas comparações.

No papel, o carro em si é impressionante. Quatro motores elétricos, totalizando mais de 1.000 cv, 0–100 km/h em 2,5 segundos, uma autonomia de cerca de 530 km e uma arquitetura de 880 V com capacidade de carregamento de 350 kW. O interior, por sua vez, incorpora a filosofia de Jony Ive em metal e vidro: botões físicos em vez de ecrãs táteis, um volante feito de 19 peças de alumínio reciclado e uma chave única com um ecrã E Ink que «desaparece» e se funde no painel de instrumentos assim que inserida na ignição. Jony Ive afirma que um ecrã tátil num automóvel «nunca lhe teria ocorrido» — porque obriga a olhar para as mãos em vez de para a estrada. Os críticos do setor admitem que o interior é inovador. Mas o mercado compra com os olhos, não com especificações.

Relações com Investidores da Ferrari

O receio dos investidores vai além do design

Os investidores estão preocupados com algo mais profundo do que apenas a aparência do carro. A Ferrari vale tanto quanto custa ser uma Ferrari — ou seja, uma marca assente num ADN desportivo, no som do motor e na excelência absoluta e intransigente.

O Luce é o primeiro sedan de cinco lugares na história da empresa, pesa mais de 2.300 kg e visa clientes inteiramente novos — na Escandinávia, na Califórnia e, a longo prazo, na China. Parece uma expansão, mas o mercado vê isso de forma diferente: como um risco de diluir uma marca que deve a sua valorização premium precisamente à sua exclusividade e inacessibilidade.

O fator-chave será a forma como os clientes da região EMEA e das Américas — que, em conjunto, constituem o núcleo das vendas da marca — reagirão a este modelo. Fonte:

Statista

Neste contexto, a decisão da Ferrari parece ainda mais ousada, tendo em conta que todo o setor está a seguir na direção oposta.

A Lamborghini abandonou os seus planos para um modelo totalmente elétrico e voltou-se para os híbridos.

A Porsche reduziu as suas metas para veículos elétricos na sequência da fraca procura na China e nos EUA.

A Jaguar já passou por uma crise de imagem após a sua reformulação da marca para veículos elétricos.

A Ferrari está a ir contra a corrente, mas tendo em conta que um em cada quatro automóveis vendidos a nível mundial é agora um veículo elétrico (incluindo híbridos), isto poderá também revelar-se um nicho lucrativo para a marca sediada em Maranello no futuro.

O CEO Benedetto Vigna insiste que o Luce marca «um novo capítulo na história da empresa» e que cada motor «tem o seu próprio som». Talvez daqui a alguns anos se venha a verificar que ele tinha razão e que o Luce será visto como uma decisão estratégica inovadora. Mas, por agora, o mercado está a votar com os pés, e a cotação máxima de 519 dólares em 52 semanas parece uma memória de uma era completamente diferente.

App da XTB

Desde que atingiu o pico de 477 € no verão de 2024, o preço caiu quase 40 %, e todas as tentativas de recuperação desde o final do ano passado terminaram no mesmo ponto — a MME de 100 dias (linha roxa), que tem funcionado como um teto intransponível há meses.