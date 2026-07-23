Destaques do mercado: AI CAPEX começa a perder o brilho?🚩 (23.07.2026)

Os futuros dos índices norte-americanos e as ações europeias estão a ser negociados sob pressão, na sequência dos resultados financeiros da Alphabet e da Tesla. Os investidores questionam-se cada vez mais se os gastos recorde em inteligência artificial irão gerar retornos suficientemente atrativos. Ainda há poucos meses, o aumento das despesas de capital (CAPEX) era amplamente considerado um forte sinal de otimismo para as empresas relacionadas com a IA. Hoje, está a tornar-se uma fonte crescente de preocupação.

Investidores começam a questionar o CAPEX massivo em IA

A Alphabet anunciou planos para investir até 205 mil milhões de dólares em despesas de capital em 2026, um aumento em relação à sua previsão anterior de 190 mil milhões de dólares. Entretanto, na sequência da divulgação dos resultados da Tesla, Elon Musk afirmou que a empresa deveria continuar a investir em infraestruturas de IA «o mais rapidamente possível, sem que isso se torne um desperdício excessivo».

Ainda há poucos meses, tais anúncios teriam reforçado a narrativa de uma revolução da IA em aceleração e impulsionado ganhos em todas as ações do setor tecnológico. Hoje, porém, os investidores colocam uma questão diferente: estarão as hiperescaladoras envolvidas numa dispendiosa corrida ao armamento que, em última análise, poderá reduzir os retornos em todo o setor?

As ações do setor tecnológico arrastam os índices globais para baixo

O sentimento mais fraco em torno das maiores empresas tecnológicas do mundo alastrou-se rapidamente aos mercados bolsistas em geral.

Os futuros do S&P 500 registam uma descida de cerca de 0,4%, enquanto os futuros do Dow Jones perdem cerca de 0,5%. Na Europa, o Stoxx Europe 600 recua 0,8%, o DAX alemão desce 0,8% e o CAC 40 francês perde cerca de 1%. A maior perdedora da sessão é a STMicroelectronics, cujas ações caíram quase 15% na sequência da divulgação dos resultados trimestrais, enquanto a Dassault Aviation regista ganhos superiores a 8% após ter divulgado resultados sólidos.

Ao mesmo tempo, o dólar norte-americano mantém-se relativamente estável, enquanto os preços do petróleo bruto Brent e WTI estão ambos a subir mais de 3%, o que agrava as preocupações com a inflação e aumenta as pressões sobre os custos para as empresas.

Perspetivas para o EU50 e o DE40

Euro Stoxx 50 (EU50)

O contrato de futuros do Euro Stoxx 50 está a ser negociado ligeiramente em baixa hoje, mas mantém-se próximo do limite superior do seu canal de preços ascendente. A média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) situa-se atualmente em torno de 5 900 pontos, enquanto uma descida abaixo de 5 800 pontos continua a ser um cenário de baixa realista, caso a pressão de venda se intensifique. O próximo nível de resistência significativo situa-se perto de 6 500 pontos.

Fonte: xStation5

DAX (DE40)

O contrato de futuros do DAX voltou a cair abaixo da sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), destacada pela linha laranja, sugerindo que os vendedores estão a tentar recuperar o controlo do mercado, apesar do volume de vendas relativamente reduzido.

Fonte: xStation5

A IA entra numa nova fase de avaliação

Um número crescente de investidores acredita que o período de entusiasmo incondicional em torno da inteligência artificial poderá estar a chegar ao fim. Após meses de entradas de capital excepcionalmente fortes nas ações do setor dos semicondutores, os fundos estão a começar a reduzir a sua exposição ao setor.

Isto não significa necessariamente o fim do mercado em alta da IA. Em vez disso, sugere que os investidores estão a alterar a forma como avaliam as empresas de IA. Os mercados já não recompensam apenas os gastos de capital mais elevados — esperam, cada vez mais, provas de que os mil milhões de dólares investidos em centros de dados, chips de IA e infraestruturas informáticas se traduzirão em lucros mais elevados, fluxos de caixa mais sólidos e vantagens competitivas sustentáveis.

Consequentemente, para empresas como a Alphabet, a Microsoft, a Meta, a Amazon e a Tesla, a questão fundamental já não é «Quanto estão a gastar em IA?», mas sim «Que retorno irão esses investimentos gerar?» É provável que este se torne um dos temas de investimento determinantes para o setor tecnológico nos próximos trimestres.

Notícias das empresas

A SK Hynix limitou a quantidade das suas ações cotadas na Coreia do Sul que podem ser convertidas em ADRs cotados nos EUA a 2,5% do total de ações em circulação .

limitou a quantidade das suas ações cotadas na Coreia do Sul que podem ser convertidas em ADRs cotados nos EUA a . O BNP Paribas divulgou receitas e lucros do segundo trimestre acima das expectativas de Wall Street.

divulgou receitas e lucros do segundo trimestre acima das expectativas de Wall Street. O UniCredit afirmou que é provável que assuma o controlo do Commerzbank , à medida que o CEO Andrea Orcel se aproxima da conclusão de uma das maiores transações bancárias da Europa.

afirmou que é provável que assuma o controlo do , à medida que o CEO Andrea Orcel se aproxima da conclusão de uma das maiores transações bancárias da Europa. A TotalEnergies registou um lucro mais elevado no segundo trimestre, apoiado por preços mais elevados do petróleo bruto e dos produtos refinados, embora os resultados do seu negócio de gás tenham diminuído.

registou um lucro mais elevado no segundo trimestre, apoiado por preços mais elevados do petróleo bruto e dos produtos refinados, embora os resultados do seu negócio de gás tenham diminuído. A Nestlé concordou em vender uma participação de 50% no seu negócio de água engarrafada à Platinum Equity por aproximadamente 3 mil milhões de euros (3,4 mil milhões de dólares), no âmbito da sua estratégia de otimização de carteira.

Ações com maior variação na Europa

Segro (+4,9%) – A Prologis confirmou o seu interesse numa potencial aquisição no valor de 14 mil milhões de libras .

– A Prologis confirmou o seu interesse numa potencial . Nokia (+4,2%) – A empresa divulgou orientações superiores às expectativas, apoiadas pela crescente procura por parte dos centros de dados.

– A empresa divulgou orientações superiores às expectativas, apoiadas pela crescente procura por parte dos centros de dados. Sartorius (+4,0%) – O EBITDA ajustado do primeiro semestre correspondeu às expectativas do mercado.

– O EBITDA ajustado do primeiro semestre correspondeu às expectativas do mercado. argenx (+3,6%) – O resultado operacional do segundo trimestre superou as previsões dos analistas.

– O resultado operacional do segundo trimestre superou as previsões dos analistas. Dassault Systèmes (+2,3%) – A empresa prevê um crescimento das receitas não-IFRS no terceiro trimestre de 3-5% a taxas de câmbio constantes.

– A empresa prevê um crescimento das receitas não-IFRS no terceiro trimestre de a taxas de câmbio constantes. BE Semiconductor (+2,0%) – O fabricante de equipamento para chips prevê uma margem bruta no terceiro trimestre de 63-65% , em linha com o consenso de 64,9% .

– O fabricante de equipamento para chips prevê uma margem bruta no terceiro trimestre de , em linha com o consenso de . Daimler Truck (+1,2%) – Elevou as suas perspetivas de melhorias nos negócios na América do Norte.

– Elevou as suas perspetivas de melhorias nos negócios na América do Norte. Fuchs (+1,0%) – As ações registaram ganhos modestos na sequência da divulgação dos resultados.

– As ações registaram ganhos modestos na sequência da divulgação dos resultados. Deutsche Boerse (-1,4%) – O EBITDA do segundo trimestre superou as expectativas, ao mesmo tempo que a empresa elevou as suas perspetivas de receitas de tesouraria.

– O EBITDA do segundo trimestre superou as expectativas, ao mesmo tempo que a empresa elevou as suas perspetivas de receitas de tesouraria. Var Energi (-2,3%) – O RBC rebaixou a sua recomendação para o setor, mantendo um preço-alvo de 55 NOK .

– O RBC rebaixou a sua recomendação para o setor, mantendo um preço-alvo de . Moncler (-4,0%) – A receita do segundo trimestre ficou globalmente em linha com as expectativas do mercado.

– A receita do segundo trimestre ficou globalmente em linha com as expectativas do mercado. STMicroelectronics (-5,9%) – A empresa previu um crescimento mais forte da receita, apoiado pela procura de IA, mas os investidores reagiram negativamente aos resultados.

Gráfico da STMicroelectronics (D1)

As ações do principal fabricante europeu de semicondutores estão a recuar para níveis observados pela última vez em maio deste ano. Anteriormente, as ações encontraram um apoio significativo em torno dos 50 €, um nível que também funcionou como zona de consolidação durante os máximos do mercado em 2023.