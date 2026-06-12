Destaques do mercado: Inflação sobe, Companhias aéreas recuperam das perdas

Os mercados europeus estão a recuperar algum otimismo, embora as valorizações continuem em suspenso. Na sessão da tarde, o contrato SPA35 apresenta o melhor desempenho, com uma subida de 0,7%; em contrapartida, o NED25 fica para trás, com uma descida superior a 0,5%. O EU50 regista uma descida de 0,5%. A nível europeu, entre os futuros dos principais índices, o W20 é o que apresenta melhor desempenho, com uma subida de cerca de 2%. A retórica de distensão de D. Trump na quinta-feira apoiou uma recuperação após perdas acentuadas na viragem desta semana e da semana passada. Apesar dos impulsos positivos e da melhoria do sentimento, os compradores perderam ímpeto hoje. A fabricante francesa de drones subaquáticos Exail Technologies não conseguiu chegar a um acordo com a ICG relativamente à avaliação das suas obrigações. As ações registam uma queda superior a 10%. O aumento da inflação em França está a apoiar as valorizações das empresas de moda e de luxo, que tradicionalmente têm uma capacidade muito superior para defender e expandir as margens num ambiente inflacionista. A LVMH e a Hermès registam subidas superiores a 4%. A queda dos preços do petróleo e dos combustíveis está a apoiar as valorizações das companhias aéreas europeias. A Lufthansa regista uma subida superior a 6%, enquanto a Ryanair ganha cerca de 4%. A Air France é adicionalmente apoiada por rumores sobre a aquisição da EasyJet. A transportadora francesa registou uma subida de até 9%. A Rolls-Royce e a Safran registaram uma subida de quase 4%. Isto surge na sequência de uma publicação da Berenberg que aponta para uma melhoria significativa no número de horas de voo por motor. Os fabricantes de automóveis europeus estão a registar fortes ganhos. A Stellantis, a Renault e a Volkswagen registaram subidas entre 3% e 6%. Isto resulta de uma carta aberta à Comissão Europeia defendendo que a UE deveria adotar um sistema transparente «Made in Europe» que favorecesse veículos cujo valor proviesse em 70% da Europa. Chegou da Europa um conjunto substancial de dados macroeconómicos, principalmente sobre a inflação. A inflação de maio na Alemanha, França e Espanha ficou em linha com as expectativas, mas continua ligeiramente elevada. O IHPC homólogo situou-se em 2,7%, 2,8% e 3,6%, respetivamente. No Reino Unido, o crescimento económico abrandou para 1,2% em termos homólogos. A produção industrial registou uma queda de 0,2%. Entre as matérias-primas energéticas, o petróleo continua no centro das atenções, prolongando as quedas de ontem. O Brent registou uma descida de quase 2% e situa-se nos 87 dólares. Entre os metais, o paládio e o cobre estão a valorizar-se — em cerca de 2%.



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