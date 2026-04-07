Geopolítica e Sentimento A sessão de negociação de hoje na Europa marca mais um dia de negociações «ditadas» pelo Médio Oriente — os mercados estão divididos entre as esperanças de um acordo e o risco de que o prazo imposto por Trump ao Irão conduza a uma nova escalada.

Após o feriado da Páscoa, o Stoxx 600 tenta recuperar, mas o sentimento permanece frágil: os investidores estão cientes de que os índices europeus perderam mais terreno do que os seus homólogos norte-americanos desde o início da guerra, e qualquer notícia proveniente de Teerão ou Washington poderá reverter os ganhos de hoje numa questão de minutos.

O mercado continua dominado por uma perspetiva de «preço no pior cenário possível», mas coloca-se cada vez mais a questão de saber se os preços mais elevados do petróleo forçarão o BCE a reagir de forma mais agressiva do que a Fed, o que prejudicaria ainda mais as ações europeias. Sessão de hoje: a calma antes da tempestade? Os índices mostram consolidação em vez de uma onda de vendas em pânico: o DE40 subiu cerca de 0,5%, o US500 e o US100 subiram 0,07–0,08% cada, e o ITA40 italiano subiu mais de 0,7%.

No mercado cambial, o dólar está a ceder algum terreno após a recuperação de ontem — o EURUSD subiu 0,15%, o GBPUSD subiu 0,19%, o USDPLN está praticamente estável e o USDJPY quase não se alterou.

Entre os metais preciosos, o ouro destaca-se: após a sua recente retração, recuperou quase 0,6% para cerca de 4.676 dólares por onça, enquanto a prata permanece ligeiramente em baixa.

Ao nível das empresas individuais na Europa, o setor financeiro volta a brilhar — o BNP subiu mais de 2%, confirmando que os bancos continuam a ser uma cobertura natural contra um cenário de inflação mais elevada e taxas de juro persistentemente mais altas. Ações europeias: uma sessão de «esperar para ver» Os investidores estão a agir com cautela, mas não estão em pânico. O Stoxx 600 oscila perto dos máximos locais das últimas três semanas, enquanto o DAX negoceia dentro de um intervalo estreito em torno dos 23 400 pontos.

O setor dos meios de comunicação lidera o mercado (com forte volume de transações na Universal Music na sequência de uma oferta pública de aquisição da Pershing Square), juntamente com os bancos, que estão a beneficiar do aumento das taxas de rendimento e da perspetiva de taxas de juro persistentemente elevadas.

O setor tecnológico está claramente a ficar para trás — a ASML registou uma queda superior a 4% em resposta aos anúncios de restrições adicionais às exportações dos EUA relativas ao envio de equipamentos para a China, o que se enquadra perfeitamente na narrativa da Bloomberg sobre «revisões em baixa da IA nos EUA» e a pressão regulatória sobre o setor. Samsung: Um Símbolo da Nova Vaga de «Vencedores da IA» A Samsung é agora um exemplo clássico de como a IA pode transformar a sorte de todo um conglomerado em apenas alguns trimestres — a empresa estima que o seu lucro operacional no primeiro trimestre atingirá 57,2 biliões de KRW, mais de oito vezes o valor registado há um ano e excedendo o seu lucro total para 2025. Isso constituiria um novo recorde na história da empresa — quase o triplo do máximo trimestral anterior — e excederia largamente as expectativas do mercado, que oscilavam entre os 40 e os 42 biliões de KRW.

Isto deve-se principalmente ao segmento de memória: de acordo com estimativas do setor, prevê-se que os preços da DRAM subam mais de 50% no segundo trimestre, e a procura crescente por memória HBM e chips tradicionais para centros de dados de IA está a causar uma escassez crónica de oferta.

É importante referir que, do ponto de vista do mercado, as orientações da Samsung mostram que a empresa está efetivamente a colmatar a diferença em relação à SK Hynix — as primeiras remessas de HBM4 para a Nvidia confirmam que a empresa está de volta ao jogo no segmento de memória mais avançado.

Apesar deste boom, vários potenciais «contratempos» já se vislumbram no horizonte: em primeiro lugar, alguns analistas receiam que o ritmo de crescimento dos preços da memória esteja a aproximar-se do seu pico, e nas últimas semanas assistiu-se a um ligeiro arrefecimento dos preços spot da DRAM; em segundo lugar, a guerra no Irão aumenta o risco de perturbações no fornecimento de gases industriais (incluindo o hélio), que são essenciais para a produção de chips.

Isto não altera o facto de que, na perspetiva da alocação global de capital, a Samsung está a passar por uma «reavaliação» acelerada — com os lucros a multiplicarem-se por oito e a margem operacional estimada da divisão de memória a oscilar entre 70% e 80%, a empresa está a tornar-se uma das maiores beneficiárias da atual onda de investimento em infraestruturas de IA. A Europa está a perder a sua vantagem conquistada com tanto esforço Desde o início do conflito entre o Irão e os EUA, o Euro Stoxx 50 já caiu mais de 7%, enquanto o S&P 500 perdeu pouco menos de 4% — a vantagem da Europa sobre os EUA, construída com tanto esforço ao longo dos últimos dois anos, está a começar a desmoronar-se.

Ao mesmo tempo, aquilo que deveria ser a principal vantagem do mercado europeu — o seu desconto de valorização em relação aos EUA — está a desaparecer. O S&P 500 sofreu a sua própria e acentuada «desvalorização» — o P/E futuro caiu cerca de 15% desde outubro, num contexto de preocupações com a IA, gastos excessivos e riscos no setor do crédito privado, enquanto o rácio do Stoxx 600 permaneceu praticamente inalterado.

O crescimento dos lucros está também a tornar-se um problema para a Europa. Até recentemente, o consenso sobre o EPS estava a subir, apoiado na confiança no apoio fiscal e nos iminentes cortes nas taxas de juro, mas hoje essas premissas estão a desvanecer-se: a economia é muito mais sensível aos preços do petróleo e o mercado obrigacionista começou a precificar quase três subidas das taxas do BCE este ano. Revisões de lucros: os EUA detêm a vantagem O índice de revisão de lucros do Citi mostra que, desde o início do ano, o impulso mudou claramente a favor de Wall Street — nos EUA, o número de revisões em alta tem superado consistentemente as revisões em baixa, enquanto estas últimas continuam a dominar na Europa.

O modelo da Bloomberg indica que, dada a atual crise energética, espera-se que as empresas europeias gerem apenas um aumento de cerca de 5% no EPS do Stoxx 600 em 2026, em comparação com os 25,5% de há quatro anos e uma previsão consensual que se mantém otimista em cerca de 10%. Os estrategas salientam que, desta vez, as empresas dispõem de muito menos ferramentas para defender as suas margens do que em 2022: o crescimento nominal global é metade do anterior, a procura reprimida esmoreceu, o mercado de trabalho está a enfraquecer e as autoridades fiscais já não apoiam as empresas como antes. Avaliações de mercado: O prémio dos EUA diminuiu, mas a Europa já não é uma oportunidade clara O prémio de avaliação dos EUA diminuiu significativamente — o índice dos EUA voltou a aproximar-se da sua média histórica, enquanto a Europa subiu, aproveitando a recuperação que começou no outono de 2025.

Por outras palavras, o argumento de que «estou a investir na Europa porque está barata» está a perder o seu apelo atualmente: dado o risco de um abrandamento relacionado com o petróleo e de um BCE mais restritivo, esse prémio de risco já não parece atraente.

Ao mesmo tempo, o EPS projetado para o Stoxx 600 continua a subir — se o conflito no Irão mantiver os preços do petróleo acima dos 100 dólares durante vários meses, as revisões em baixa poderão estar apenas a começar, o que agravaria a relação risco-rendimento das ações europeias.

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