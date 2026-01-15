Recentemente, investidores, analistas, comentadores e o público têm assistido com consternação à retórica invulgarmente agressiva da administração do presidente dos EUA em relação aos aliados europeus. No centro da disputa está a Gronelândia, uma ilha gelada com uma população de cerca de 55 000 pessoas.

Não é a primeira vez, nem para os EUA, nem para Donald Trump, que exigem o controlo sobre a Gronelândia. No entanto, nunca antes os EUA estiveram tão determinados a assumir o controlo da ilha, enquanto a Europa permanece firme e recusa quaisquer alterações territoriais.

Será que o Oceano Atlântico poderá testemunhar uma escalada e o que há na Gronelândia que justifica uma maior deterioração das relações entre os EUA e a Europa?

Gronelândia - não é só gelo e neve?

Os EUA invocam a sua segurança e o facto de que o controlo sobre a ilha é indispensável para a segurança nacional americana. O problema reside no facto de os EUA já terem uma base militar em Pituffik. Além disso, os EUA beneficiam atualmente da cooperação com os países da OTAN na monitorização do Atlântico e do Círculo Polar Ártico.

Num mundo de satélites, radares além do horizonte e sistemas de sonar avançados, expandir as infraestruturas na Gronelândia não só é desnecessário como totalmente absurdo. Igualmente absurdas são as sugestões de que a Gronelândia seja «tomada» pela Rússia ou pela China.

Bloomberg Finance

Há também a questão das potenciais rotas marítimas/comerciais do Ártico, mas também aqui as suspeitas dos analistas e as declarações dos políticos enfrentam contradições internas. Quem navegaria por essas futuras rotas? Os EUA seguem uma política isolacionista e estão envolvidos numa guerra comercial com os seus maiores parceiros, nomeadamente a UE e a China.

A Europa está totalmente satisfeita com as rotas através do Atlântico, do Canal do Suez e do Canal do Panamá, enquanto a Rússia está a passar por uma catástrofe económica que a apagou do mapa económico mundial. Será que se trata de outra coisa?

A crise dos metais de terras raras atingiu os mercados desenvolvidos como uma avalanche que se movia a passo de tartaruga. Todos os participantes e decisores esperaram para reconhecer o problema até que a China ameaçou usar as dependências existentes como ferramenta de pressão.

Nesta perspetiva, muitos apontam para o facto aparentemente óbvio da presença de enormes depósitos de inúmeros minerais (incluindo os chamados metais de terras raras) na ilha. No entanto, esta observação não é muito cuidadosa. A Gronelândia possui vastos depósitos de muitos recursos mais ou menos estratégicos. No entanto, os EUA são um país grande, possuindo depósitos muito maiores no seu próprio território. Mesmo os localizados nas Montanhas Rochosas, no Deserto de Mojave, no Alasca ou na taiga do norte são muito mais acessíveis do que quaisquer depósitos na Gronelândia.

A Gronelândia está localizada no Círculo Polar Ártico, com 80% da sua superfície coberta por uma camada de gelo. Estes depósitos são tão difíceis de aceder que mesmo a mineração de ouro ou diamantes não é rentável. Isto sem levar em conta o facto de que os EUA não possuem instalações para refinar tais recursos.

Outros apontam que não se trata de extração, mas sim de controlo sobre eles. Impedir a China, que, entre outros, adquiriu uma participação de 12% na mina de Kvanefjeld, na Gronelândia, em 2021. No entanto, essa explicação também é enganosa. Não só a operação da mina de Kvanefjeld foi interrompida devido à contaminação radioativa, mas a maioria dos projetos de mineração na região está em fase inicial, e a China já controla cerca de 80% do mercado de metais de terras raras. Cortar os seus depósitos inexplorados na Gronelândia mudaria alguma coisa? Nada indica isso. Mesmo as tentativas mais conservadoras de explorar recursos na região exigem enorme financiamento e tecnologia, que os EUA não possuem.

Quem possui essa tecnologia e, ao mesmo tempo, carece de depósitos geológicos alternativos? A Europa não possui esses recursos, e os especialistas em sua extração incluem o Reino Unido e os países escandinavos, incluindo a Dinamarca, que é a atual proprietária da Gronelândia. Vale mencionar que a ilha contém 37 dos 50 minerais essenciais, de acordo com a “CRMA” europeia.

As empresas de metais de terras raras tiveram um período muito bom. Será este o início do crescimento ou o seu fim?

As empresas americanas de metais de terras raras estão a crescer mais rapidamente, e as expectativas em relação a elas são as mais altas. Será que subsídios e investimentos generosos serão suficientes para recuperar o atraso?

A chama do conflito e a sombra da dependência

Donald Trump é um homem que levou seis empresas à falência. Não há razão para suspeitar que ele compreenda o que constitui a força de uma organização ou onde reside o seu valor. Hoje, essa empresa já não são casinos ou hotéis, mas os EUA e a OTAN. Muitos comentadores estão convencidos de que mesmo a administração presidencial mais desequilibrada e incompetente dos EUA não irá derrubar o pilar da posição americana, que é a OTAN. Esta certeza não é partilhada, entre outros, por John Bolton, várias vezes conselheiro de segurança nacional na Casa Branca.

A atual administração dos EUA não vê a Europa como aliada e parceira. Vê-a como adversária, se não inimiga. Isto não é uma suposição ou conclusão, mas uma «nova política de segurança» dos EUA claramente definida a partir de 2025.

Para ir direto ao ponto, a Europa tem uma série de vantagens estratégicas e estruturais sobre os EUA, e o «espantalho» na forma do exército russo, que permitiu aos EUA implementar a sua política a partir de uma posição de força, ardeu nas estepes da Ucrânia. A economia americana está cada vez pior e os aliados antagonizados questionam cada vez mais se o lugar dos EUA no equilíbrio global de poder é justificado.

Os EUA querem cercar a Europa — estrategicamente e economicamente, a Gronelândia é o ponto de partida para esse plano. Trump e os seus apoiantes querem conduzir a sua política externa assumindo que a Europa é «fraca» — seja lá o que isso signifique. Eles não podem fazer isso quando as dependências estruturais e estratégicas ainda são, em alguns casos, extremamente favoráveis à Europa.

O elefante na sala que cada vez mais pessoas estão a notar com o tempo é a ASML. Sem as máquinas da ASML, não há Nvidia, não há Intel e não há TSMC. As máquinas de litografia da ASML são o sistema mais complexo que a humanidade construiu até agora. Tanto os EUA como a China estão anos, se não décadas, atrás das capacidades da empresa europeia. Este sistema também é extremamente resistente a tentativas de roubo de tecnologia.

O sistema SWIFT

Embora os EUA ainda sejam considerados o centro financeiro do mundo, o sistema SWIFT é um sistema europeu.

No entanto, esta não é a única vantagem financeira da Europa. A dívida da Europa é menor do que a dos EUA (em termos de PIB). Além disso, a Europa detém uma maioria significativa da sua própria dívida, o que não é o caso dos Estados Unidos. Além disso, cerca de 20% de toda a dívida dos EUA é atualmente detida por europeus.

A Europa também é uma potência numa gama de produtos químicos de nicho e da indústria de precisão. Produtos que a maioria das pessoas nunca ouvirá falar, mas sem os quais as linhas de montagem e oficinas em todo o mundo poderiam parar da noite para o dia.

Nos EUA, o tema da suposta superioridade militar dos EUA como argumento definitivo também está a ganhar força. Esta vantagem é real, mas é muito menor do que a perceção pública ou os decisores políticos dos EUA sugerem. A vantagem dos EUA é principalmente quantitativa e apenas em tipos selecionados de forças. Tecnologicamente, ambos os lados têm capacidades semelhantes, mas em termos de treino, os europeus estão à frente. Exercícios como «Mission Command», «Red Flag» e «Joint Warrior» são apenas exemplos evidentes.

Os últimos 30 anos foram uma série de humilhações e derrotas para os EUA na maioria dos confrontos simulados com forças europeias. Os americanos ainda não recuperaram da euforia após o sucesso na Venezuela. Parecem esquecer que combater forças irregulares de uma ditadura económica em colapso da América do Sul não é o mesmo que combater os melhores soldados do mundo no seu ambiente natural. A Dinamarca lembra-se disso e, face a ameaças abertas, respondeu que «eles vão disparar primeiro e perguntar depois».

O que isso significa para os mercados e as empresas?

A política dos EUA agora se assemelha não a um mapa, mas a uma mesa de roleta. Ela pode mudar completamente de um dia para o outro. No entanto, surgiram ameaças e riscos sem precedentes. Independentemente de novos desenvolvimentos, vale a pena analisar o que a situação atual pode significar para o mercado.

Em primeiro lugar, pode-se esperar que a Europa, diante de ameaças sem precedentes, siga um caminho ainda mais “total” de expansão de suas forças armadas e indústria de defesa. Pode rapidamente verificar-se que as atuais avaliações recorde de empresas como a Rheinmetall ou a Hensoldt ainda têm margem para subir.

Fraqueza do dólar. A posição do dólar como moeda de reserva é cada vez mais questionada face ao surgimento de novos «centros de gravidade» na política e economia mundiais.

No entanto, este é o menor problema para a moeda americana. Donald Trump anunciou abertamente que o próximo presidente da Reserva Federal deve implementar a sua política, em vez de se concentrar na proteção do valor da moeda ou na estabilidade do sistema financeiro. Além disso, uma postura cada vez mais conflituosa em relação aos poucos aliados que restam aos EUA, face à dívida e ao défice galopantes, exercerá pressão sobre a atratividade dos títulos americanos e, consequentemente, do próprio dólar.

Face à crescente rivalidade entre os EUA e a Europa, principalmente, mas não apenas, na dimensão económica, é de esperar que a Europa tente fortalecer empresas e setores onde tem uma vantagem estrutural ou pode obtê-la a um custo moderado. Empresas maduras que podem se tornar beneficiárias de benefícios fiscais, novos acordos, subsídios ou outros tipos de promoção incluem: ASML, Siemens, Novo Nordisk, BASF, AstraZeneca, Roche Holding, SAP, Ericsson ou Bosch. Os setores em que a Europa tem potencial para alcançar total independência e, com o tempo, conquistar quota de mercado dos EUA e da China são os semicondutores e as baterias. As bolsas de valores europeias já contam com uma série de empresas prontas para um maior desenvolvimento, como a VARTA AG.

No entanto, os fabricantes de automóveis europeus, que enfrentam cada vez mais dificuldades com a produção e as vendas dos carros mencionados, podem aderir a esta tendência. Tanto o Grupo Volkswagen como a BMW e a Daimler já têm equipas ativas envolvidas na conceção e produção de baterias e sistemas de energia avançados.

Gráfico de ações DAXEX.DE (D1)

Gráfico de ações DXSE.DE (D1)

xStation5

As empresas industriais e médicas europeias, após vários trimestres de correções acentuadas, estão a manter os canais de crescimento com cada vez mais confiança. Quem poderá perder primeiro? Aqui, vale a pena recordar o caso das «batatas fritas da liberdade». Em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e, em 2002, assumiram o controlo do Iraque. Isto foi recebido com críticas veementes por parte de muitos centros políticos, sendo um dos mais importantes e ruidosos a França.

O público nos EUA ficou tão indignado com a tentativa de questionar a sua «guerra contra o terrorismo» que foi lançada uma iniciativa popular para mudar o nome de «batatas fritas» para «batatas fritas da liberdade». O que significa esta anedota no contexto da rivalidade contemporânea?

Uma das manifestações mais notáveis da cultura e do artesanato europeus nos EUA são as chamadas «marcas de luxo», como LVMH, Hermès ou Kering. Não é difícil imaginar que, num contexto de tensões crescentes e retórica cada vez mais acesa, os EUA possam decidir restringir e/ou boicotar os produtos dessas empresas.

Gráfico de ações MC.FR (D1)

As empresas de luxo também estão a regressar às tendências de crescimento; será que conseguem mantê-las?

Existe risco real de escalada?

Um confronto mais ou menos direto entre os EUA e a Europa seria um desastre para o mercado e para o mundo. Quais são os sinais reais de que, não tenhamos medo de usar a palavra, as ameaças dos EUA são mais do que apenas uma tática de negociação?

Base dos EUA na Gronelândia — Em 2023, o nome da base militar foi alterado de «Thule» para «Pituffik», uma palavra da língua dos inuítes da Gronelândia, que representam cerca de 80% da população. A base mudou de nome após 70 anos. Simultaneamente, em 2024, o comando sobre ela foi transferido para a chamada «Força Espacial», um ramo totalmente novo das forças armadas criado por Trump durante o seu primeiro mandato, o que proporcionou uma oportunidade para nomear uma série de «leais» para o cargo de comandante. Será tudo isto uma coincidência?

Os EUA também estão envolvidos abertamente em atividades subversivas, tentando influenciar os sentimentos da população da ilha, organizando movimentos separatistas ou mesmo oferecendo transferências sociais à população da ilha em troca de uma mudança de afiliação.

As atividades de escalada polar não são exclusivas dos EUA. A Dinamarca, como a maioria dos países europeus, aumentou os seus gastos com defesa para níveis nunca vistos em décadas, se não os mais altos da história. O que é intrigante é que, apesar das invasões regulares e ilegais de navios e drones russos em águas e espaço dinamarqueses, o país gastou mais de US$ 6 bilhões na expansão e modernização das forças do Ártico.

Outros membros da parte europeia da OTAN também não estão passivos. França, Alemanha e Reino Unido estão atualmente a negociar o aumento do número de unidades estacionadas na ilha ou estão em processo de transferência de tropas para a ilha.

O desejo de anexar a Gronelândia está presente na política americana desde a década de 1880. Donald Trump é um político cada vez mais impopular nos EUA e extremamente malquisto fora dos EUA. É possível que certos elementos do establishment americano tentem usar o presidente republicano, que está atualmente a cumprir o seu segundo mandato, e as suas ambições imperiais, bem como a aversão do movimento «MAGA» à Europa e à OTAN, para tentar assumir o controlo da ilha e/ou tentar recuperar uma posição dominante sobre a Europa, que os EUA perderam. Este é um cenário improvável, mas no início deste ano deixou de ser um cenário fantástico - e tornou-se um risco que precisa de ser avaliado.