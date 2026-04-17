Dollar Plummets After Opening of the Strait of Hormuz 💲📉 The Start of a Sharp Correction❓

O Índice do Dólar (USDIDX) desce 0,5%, retomando a tendência de queda na sequência do anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz. Apesar da volatilidade limitada no início da sessão, o mercado cambial tornou-se turbulento no final da semana, em resposta a uma notícia publicada pela Axios sobre um plano de paz de três páginas negociado entre o Irão e os EUA. O anúncio pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano da reabertura total do Estreito de Ormuz selou o acordo, aprofundando a queda do dólar e desencadeando euforia nos mercados acionistas. A queda nos preços de petróleo arrastou o dólar para baixo, à medida que a moeda norte-americana cedeu os ganhos acumulados devido à incerteza geopolítica. O USDIDX está a ser negociado no seu nível mais baixo em mais de um mês e meio, e o impulso de baixa é confirmado pelo cruzamento da EMA10 abaixo da EMA30 e da EMA100. O RSI ainda não caiu abaixo do limiar de sobrecompra, embora o preço tenha estagnado no nível de retração de Fibonacci de 61,8% da recente onda de alta. Fonte: xStation5 EURUSD em máximos de 2 meses Com o início da guerra no Irão, voltaram as discussões sobre uma potencial paridade euro-dólar, caso se verifique uma estagnação prolongada na recuperação económica europeia. No entanto, o mercado rapidamente precificou um regresso à normalidade, e o EURUSD voltou à ofensiva pouco depois de romper um mínimo local perto de 1,1400. Atualmente, o par está acima de 1,18, sendo negociado a níveis observados antes do conflito no Médio Oriente, quando a narrativa principal era o regresso, antecipado pelo mercado, dos cortes nas taxas de juro dos EUA. A par das valorizações do EURUSD (amarelo), observamos uma recuperação muito forte do indicador de reversão de risco no mercado de opções (branco). Por outras palavras, os investidores deixaram abruptamente de se proteger contra quedas do EURUSD (neste caso, para um período de um mês). Fonte: Bloomberg Finance LP Os bancos centrais voltam ao centro das atenções Com a gradual desaceleração do conflito no Médio Oriente, a política monetária voltará a ser o principal motor da volatilidade no mercado cambial. Ao longo de duas semanas, observámos uma clara descida nas taxas de rendibilidade das obrigações em ambos os lados do Atlântico, sugerindo que os investidores têm vindo a descontar, há já algum tempo, uma diminuição do risco de um aumento a longo prazo dos preços da energia — e, consequentemente, um regresso global às subidas das taxas de juro. O mercado de swaps já deixou de precificar subidas das taxas de juro nos EUA, enquanto que, no que diz respeito ao BCE, mantém-se uma probabilidade de 98% de uma medida hawkish de +25 pontos base em julho. O posicionamento dos investidores foi também reforçado pelas declarações de hoje de Madis Muller, do BCE, que «não excluiria uma medida em abril». No entanto, estas palavras foram proferidas antes da abertura do Estreito de Ormuz, o que, ainda assim, deve explicar a pressão sobre o spread das obrigações entre a Alemanha e os EUA. O EURUSD atingiu o diferencial entre as taxas de rendimento a 2 anos da Alemanha e dos EUA, que aumentaram de forma consistente apesar do caos geopolítico. Embora o potencial fim da guerra e a abertura do Estreito de Ormuz reduzam o risco de subidas das taxas de juro em ambos os lados do Atlântico, o BCE deverá manter-se relativamente mais hawkish do que a Fed, para a qual o cenário pré-guerra previa novos cortes nas taxas de juro — e, consequentemente, uma pressão descendente sobre o dólar. Fonte: XTB Research

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