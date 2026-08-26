As notícias são impactantes. A empresa chinesa YMTC subiu para o terceiro lugar a nível mundial em volume de envios de memória NAND, ultrapassando a japonesa Kioxia. Já surgiram comentários a sugerir que o domínio coreano do mercado das memórias está ameaçado e que o futuro da NAND poderá pertencer à China. No entanto, continua a existir uma diferença significativa entre ocupar o terceiro lugar em volume de envios e representar uma ameaça real para a Samsung ou a SK hynix.

A YMTC registou, de facto, progressos significativos. No segundo trimestre, a empresa chinesa representou 14% das remessas globais de NAND, em comparação com 25% da Samsung e 22% da SK hynix e da Solidigm, em conjunto. A YMTC ultrapassou a Kioxia em termos de volume de remessas, mas, em termos de receitas, ainda ocupava apenas o quinto lugar, atrás da Micron e da Kioxia. Esta é uma distinção importante, pois demonstra que a empresa chinesa está atualmente a vender um grande volume de memória, mas ainda não conseguiu estabelecer uma posição comparável nos segmentos mais valiosos do mercado.

É igualmente importante não encarar o mercado da memória como se todos os chips fossem iguais. Os maiores fabricantes vêm, há muito, a redirecionar parte da sua capacidade de produção para soluções mais avançadas e mais rentáveis. As memórias DRAM e HBM, utilizadas em centros de dados e em infraestruturas de inteligência artificial, assumem aqui uma importância particular. A procura por estes produtos é atualmente enorme, e a sua contribuição para o desempenho financeiro dos maiores fabricantes continua a crescer.

A NAND continua a ser um mercado muito importante, evidentemente. Estes tipos de memória são utilizados em smartphones, computadores, SSDs e muitos outros dispositivos. Este é o segmento em que a YMTC tem consideravelmente mais margem para crescimento, especialmente se conseguir aumentar as suas vendas internacionais. A Apple poderá vir a ser um cliente muito importante neste contexto, uma vez que a empresa está a testar produtos de memória chineses e a procurar formas de diversificar a sua cadeia de abastecimento. Se a YMTC conseguir efetivamente aceder a uma quota maior da cadeia de abastecimento da Apple, tal poderá acelerar significativamente o crescimento da empresa.

Isso não altera o facto de a indústria das memórias exigir um investimento avultado. A construção de fábricas custa milhares de milhões de dólares, o desenvolvimento de cada nova geração de tecnologia requer despesas contínuas e o aumento da produção não garante que seja possível manter margens elevadas. A YMTC poderá, portanto, aumentar rapidamente a sua quota no mercado NAND, mas traduzir esse crescimento numa posição comparável à da Samsung ou da SK hynix será muito mais difícil.

A posição atual da YMTC, portanto, ainda não representa uma ameaça ao domínio da Samsung e da SK hynix. No entanto, demonstra algo igualmente importante: a China é capaz de entrar na elite global do NAND, expandindo rapidamente a produção e conquistando gradualmente quota de mercado às empresas que controlam este segmento há anos.

Isso, por si só, constitui um desenvolvimento significativo. A YMTC pretende ir ainda mais longe e, de acordo com relatos, planeia disputar a posição de líder mundial até ao final de 2027. Espera-se que a sua oferta pública inicial angarie cerca de 5 mil milhões de dólares para financiar a expansão da produção e a investigação.

Também vale a pena analisar o panorama geral. A China já não se limita a tentar copiar as tecnologias ocidentais. Está a construir as suas próprias empresas, as suas próprias fábricas e o seu próprio ecossistema tecnológico. A YMTC é um dos melhores exemplos deste processo. A China pode ainda estar vários anos atrás dos líderes globais em algumas das tecnologias mais avançadas, mas essa diferença já não parece ser uma barreira que Pequim seja incapaz de ultrapassar.

E é precisamente por isso que a ascensão da YMTC ao terceiro lugar é mais significativa do que o número de 14 % por si só poderia sugerir. Ainda não sinaliza o fim do domínio da Samsung ou da SK hynix. O que demonstra é que a indústria de semicondutores da China é capaz de aumentar de forma constante a sua escala, conquistar segmentos de mercado adicionais e tirar partido dos enormes recursos que Pequim está a direcionar para o desenvolvimento da tecnologia nacional.

Para a Samsung, a SK hynix e a Micron, isto ainda não constitui motivo para pânico. Trata-se, no entanto, de mais um sinal que não pode ser ignorado. Se a YMTC mantiver o seu ritmo atual, a batalha atual pelo terceiro lugar poderá ser apenas o início de uma luta muito mais ampla pelo controlo do mercado das memórias.

Samsung (D1)