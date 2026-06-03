Ontem à noite, ocorreu uma série de ataques na região do Golfo Pérsico. O petróleo continua a registar os ganhos de ontem, num contexto de preocupações com um cessar-fogo cada vez mais frágil. Por volta do meio-dia, o petróleo Brent está a ser negociado perto dos 98 dólares por barril. Os metais preciosos, como o ouro e a prata, registam ligeiras quedas. O aeroporto do Kuwait foi atacado. Drones iranianos atingiram a zona portuária e o aeroporto suspendeu, de momento, os voos. Para além dos aeroportos civis, foram lançados mísseis balísticos contra a base de Ali Al Salem. O CENTCOM afirma que a ameaça foi interceptada.



A defesa aérea também comunicou incursões do Irão no espaço aéreo do Bahrein.



Representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmam que os ataques são uma resposta aos ataques dos EUA a instalações na Ilha de Qeshm e a um ataque a um petroleiro iraniano no Golfo Pérsico. O Irão indica também que «o Kuwait e o Bahrein também têm responsabilidade».



Neste contexto, os comentários do Secretário de Estado Marco Rubio, frequentemente citado como um potencial sucessor de Trump, podem também ser fundamentais :

O apoio do Irão a organizações terroristas é «uma das linhas vermelhas».

O Irão pode contar com um alívio das sanções financeiras, mas espera-se que aceite «restrições rigorosas e de longo prazo».

Ao mesmo tempo, o alívio das sanções não se verificará em troca da abertura do estreito.

Rubio referiu ainda que a resposta do Irão poderá demorar até cinco dias.



Donald Trump anunciou no «Truth Social» que o Irão «não terá armas nucleares» e que é possível uma reunião com os líderes iranianos, sem fornecer detalhes. O mercado bolsista não parece estar a reagir. As ações das empresas petrolíferas e de defesa mantêm-se em torno dos níveis de fecho de ontem. Petróleo (D1) O preço voltou a situar-se acima do nível de Fibonacci de 38,2%, defendendo assim a linha de tendência de longo prazo (a linha vermelha do meio). Do ponto de vista técnico, o próximo objetivo para os compradores situa-se em torno dos 104 $ e do nível de Fibonacci de 23,6%. Para quebrar a tendência de alta, é fundamental que os vendedores consigam fazer com que o preço volte a situar-se abaixo da linha de tendência acima referida.

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