Principais conclusões EUA e Irão estão perto de um memorando preliminar para cessar a guerra e abrir negociações nucleares, segundo fontes citadas pelo Axios.

O acordo inclui possível moratória ao enriquecimento nuclear, levantamento de sanções e desbloqueio de fundos iranianos congelados.

Mercados reagem imediatamente: petróleo cai cerca de 6% e bolsas europeias sobem com expectativa de desescalada.

Esta manhã o meio de comunicação Axios avançou que os EUA e Irão estão prestes a chegar a um acordo sobre um memorando de uma página para pôr fim à guerra, afirmam fontes oficiais. A Casa Branca acredita estar prestes a chegar a um acordo com o Irão sobre um memorando de entendimento de uma página para pôr fim à guerra e estabelecer um quadro para negociações nucleares mais detalhadas.

O acordo implicaria o compromisso do Irão com uma moratória sobre o enriquecimento nuclear, o consentimento dos EUA em levantar as suas sanções e libertar milhares de milhões em fundos iranianos congelados, e o levantamento, por ambas as partes, das restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz.

Muitos dos termos estabelecidos no memorando dependeriam da conclusão de um acordo final, deixando em aberto a possibilidade de uma nova guerra ou de um limbo prolongado em que a guerra aberta tenha cessado, mas nada esteja verdadeiramente resolvido. A Casa Branca acredita estar a aproximar-se de um acordo com o Irão sobre um memorando de entendimento de uma página para pôr fim à guerra e estabelecer um quadro para negociações nucleares mais detalhadas, de acordo com dois responsáveis norte-americanos e duas outras fontes informadas sobre o assunto. Os EUA esperam respostas do Irão sobre vários pontos importantes nas próximas 48 horas. Ainda nada foi acordado, mas as fontes afirmaram que esta é a vez em que as partes estiveram mais próximas de um acordo desde o início da guerra. Principais pontos do memorando preliminar entre EUA e Irão Entre outras disposições, o acordo implicaria o compromisso do Irão com uma moratória sobre o enriquecimento nuclear, o consentimento dos EUA em levantar as suas sanções e libertar milhares de milhões em fundos iranianos congelados, e o levantamento, por ambas as partes, das restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz. Muitos dos termos estabelecidos no memorando dependeriam da conclusão de um acordo final, deixando em aberto a possibilidade de uma nova guerra ou de um limbo prolongado em que a guerra aberta tenha cessado, mas nada esteja verdadeiramente resolvido. Há um sentimento de otimismo quanto a um acordo em vários momentos durante as rondas de negociações anteriores e durante a guerra atual, mas ainda não chegaram a um acordo oficial. Ainda assim, as duas autoridades norte-americanas afirmaram que a decisão do Presidente Trump de recuar na sua operação recém-anunciada no Estreito de Ormuz e evitar o colapso do frágil cessar-fogo se baseou nos progressos nas negociações. Sanções, petróleo e programa nuclear no centro do acordo A duração da moratória sobre o enriquecimento de urânio está a ser ativamente negociada, com três fontes a indicarem que seria de, pelo menos, 12 anos e uma a apontar 15 como um ponto de equilíbrio provável. O Irão propôs uma moratória de 5 anos sobre o enriquecimento e os EUA exigiram 20. Os EUA pretendem incluir uma disposição segundo a qual qualquer violação iraniana em matéria de enriquecimento prolongaria a moratória, afirmou a fonte. O Irão poderia enriquecer até ao nível baixo de 3,67% após o termo da moratória.

O Irão comprometer-se-ia no Memorando de Entendimento a nunca procurar obter uma arma nuclear nem a realizar atividades relacionadas com a militarização. De acordo com um responsável norte-americano, as partes estão a discutir uma cláusula segundo a qual o Irão se comprometeria a não operar instalações nucleares subterrâneas.

O Irão comprometer-se-ia também com um regime de inspeções reforçado, incluindo inspeções de surpresa por parte de inspetores da ONU, segundo a fonte norte-americana.

Os EUA comprometer-se-iam, no âmbito do memorando de entendimento, a um levantamento gradual das sanções impostas ao Irão e à libertação gradual de milhares de milhões de dólares em fundos iranianos que se encontram congelados em todo o mundo. Mercados reagem com queda do petróleo e forte alta nas bolsas Neste momento estamos a ver uma reação bastante expressiva por parte dos índices bolsistas, especialmente na europa. Enquanto que o petróleo está a recuar fortemente, cerca de 6% o Brent e o Crude, bem como o gás natural cotado na europa que está a recuar 2,5% xStation 5

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