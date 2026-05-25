Resumo do dia: Otimismo com possível paz leva a subidas nos mercados globais

📈 Mercados bolsistas A sessão de hoje foi marcada por uma melhoria acentuada no sentimento dos investidores a nível global , impulsionada pela antecipação de um cenário de acalmia do conflito no Médio Oriente e de um potencial acordo entre os EUA e o Irão.

, impulsionada pela antecipação de um cenário de acalmia do conflito no Médio Oriente e de um potencial acordo entre os EUA e o Irão. Devido a um feriado nos EUA, o mercado à vista em Wall Street permaneceu encerrado ; no entanto, os contratos de futuros foram negociados ativamente e indicaram de forma muito clara a direção do sentimento do mercado.

; no entanto, os contratos de futuros foram negociados ativamente e indicaram de forma muito clara a direção do sentimento do mercado. Os contratos de futuros sobre o S&P 500 subiram cerca de 1% , enquanto o Nasdaq 100 ganhou mais de 1,3% , demonstrando um regresso do apetite pelo risco e um claro afastamento do posicionamento defensivo observado há apenas alguns dias.

, enquanto o , demonstrando um regresso do apetite pelo risco e um claro afastamento do posicionamento defensivo observado há apenas alguns dias. Ganhos significativos foram também observados hoje nas bolsas europeias, onde os mercados do Velho Continente reagiram de forma muito positiva à melhoria do sentimento geopolítico: O CAC 40 subiu mais de 1,7% , o DAX subiu mais de 2% , o IBEX 35 ganhou mais de 2,2% , o Euro Stoxx 50 encerrou o dia com um ganho de quase 1,9% .

A sessão de hoje revelou um aspeto principal — os mercados financeiros acreditam firmemente na possibilidade de redução das tensões geopolíticas no Médio Oriente, embora permaneça em aberto a questão de saber se os investidores não terão começado a precificar o sucesso total das negociações demasiado cedo, as quais continuam a ser extremamente sensíveis do ponto de vista político. 🌍 Geopolítica O maior catalisador dos movimentos de hoje foram novas notícias relativas às negociações de paz, incluindo uma declaração do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que afirmou que as conversações com Teerão estão cerca de 90–95% concluídas e que o quadro de um potencial acordo está a tornar-se cada vez mais coerente.

e que o quadro de um potencial acordo está a tornar-se cada vez mais coerente. Donald Trump também se mostrou otimista, salientando que as conversações decorrem num «ambiente muito bom» .

. De acordo com fontes próximas da Casa Branca, as partes estão relativamente perto de assinar um memorando abrangente sobre a cooperação futura e a estabilização da região , com algumas das questões mais problemáticas a serem adiadas para uma fase posterior das negociações.

, com algumas das questões mais problemáticas a serem adiadas para uma fase posterior das negociações. São também cada vez mais frequentes as informações sobre o possível envolvimento da China como garante do futuro acordo , no qual Pequim atuaria como estabilizador e parte responsável por supervisionar o cumprimento dos termos acordados.

, no qual Pequim atuaria como estabilizador e parte responsável por supervisionar o cumprimento dos termos acordados. Os investidores começam a descontar com maior ousadia o cenário de uma normalização gradual da situação geopolítica e da restauração parcial da liquidez comercial através do Estreito de Ormuz, que continua a ser um dos pontos-chave do transporte global de petróleo. 🛢️ Matérias-primas e metais preciosos O mercado de matérias-primas reagiu de forma muito forte às informações recebidas – o petróleo bruto Brent ficou sob forte pressão de oferta e, por vezes, chegou a perder cerca de 7% , caindo para cerca de 93–94 USD por barril , devido à antecipação do cenário de uma normalização parcial da situação em torno do Estreito de Ormuz e à potencial restauração da estabilidade do abastecimento energético.

, caindo para cerca de , devido à antecipação do cenário de uma normalização parcial da situação em torno do Estreito de Ormuz e à potencial restauração da estabilidade do abastecimento energético. Um sentimento positivo também se fez sentir no mercado de metais preciosos, onde o ouro valorizou mais de 1%, enquanto a prata subiu quase 3%, demonstrando que os investidores estão claramente a aumentar a exposição a ativos alternativos num contexto de enfraquecimento do dólar e de melhoria do apetite pelo risco. 🪙 Criptomoedas O sentimento otimista também persistiu no mercado de criptomoedas, onde o Bitcoin subiu mais de 1,3% e aproximou-se do nível de 78 mil USD, enquanto o Ethereum ganhou cerca de 1,5%, sendo negociado na região dos 2140 USD.

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