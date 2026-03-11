🚨EURUSD disputa a marca de 1,16

Vamos fazer uma pausa no conflito crescente no Médio Oriente e voltar a nossa atenção mais uma vez para os dados macroeconómicos. O tema principal da sessão de hoje serão os dados do IPC dos EUA, que serão divulgados às 13h30 GMT+1. O que esperar dos dados? Fonte: XTB Research, dados da Macrobond O consenso dos analistas, que oscila em torno da última leitura, sugere uma incerteza relativamente elevada em relação à dinâmica dos preços nos EUA, que ainda sofrem os efeitos estatísticos do encerramento. Os analistas consultados pela Bloomberg indicam que o risco de pressão sobre os preços na economia dos EUA aumentou novamente, com uma possibilidade de leitura anual de 2,5%. É importante notar que estes números não incluem os aumentos dos preços da energia resultantes da ação militar no Golfo Pérsico. Discriminação das expectativas dos analistas para o relatório do IPC de hoje. Fonte: Bloomberg Financial No. O que revelaram os dados mais recentes? Os dados mais recentes do IPC nos EUA, excepcionalmente baixos, induziram os investidores a uma complacência antes da recente recuperação da base do PCE para uns simbólicos 3% (dados de dezembro), o que aponta para uma forte pressão contínua sobre os preços nas despesas não discricionárias (especialmente nos cuidados de saúde). Como o PCE é o último e, portanto, o mais fácil de prever índice de inflação nos EUA, a surpresa dos dados acima do esperado para dezembro inclinou a balança das preocupações com a retomada da inflação, mesmo antes dos riscos associados aos preços da energia. Fonte: XTB Research, dados da Macrobond A incerteza em torno da próxima leitura também se deve à dinâmica da inflação no último mês. As quedas nos preços das commodities energéticas foram as principais responsáveis pela leitura abaixo do esperado, portanto, mesmo que os dados pré-guerra mostrem uma continuação da tendência, isso será tratado como um alívio temporário e uma base para uma forte recuperação nos próximos meses. A inflação das rendas (Alojamento) deverá manter uma tendência descendente, embora o alívio possa ser limitado pelo aumento dos custos médicos e dos bens expostos ao aumento dos preços do alumínio. A queda mensal nos preços das commodities energéticas e dos automóveis usados tem sido a principal fonte de alívio dos preços nos EUA nos últimos meses. Fonte: XTB Research, dados da Macrobond. EURUSD (D1) O EURUSD caiu novamente abaixo do nível de suporte chave de 1,16 hoje, ignorando as avaliações em rápida ascensão do mercado de swap sobre aumentos das taxas de juro na zona euro. Uma inflação superior ao esperado nos EUA poderia frustrar as esperanças de uma recuperação acima de 1,162 e empurrar a taxa de câmbio de volta para abaixo de 1,158. Por outro lado, uma leitura neutra favoreceria uma maior consolidação entre esses níveis, reforçada pela incerteza. Fonte: xStation5 USDJPY (D1) O par USDJPY continua a sua tendência ascendente antes da divulgação dos dados sobre a inflação nos EUA e continua a defender a zona de suporte chave marcada pelo limite inferior do canal ascendente que começou no final de fevereiro e pela MME de 50 dias. Um crescimento mais forte dos preços nos EUA poderia, teoricamente, empurrar o par ainda mais para cima, para cerca de 159,37 ienes, onde se situam as máximas deste ano. Por outro lado, quaisquer quedas podem trazer o USDJPY de volta aos níveis de suporte técnico acima mencionados. Fonte: xStation5

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