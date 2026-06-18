Franco suíço enfraquece após o SNB ter mantido as taxas inalteradas

O Banco Nacional Suíço (SNB) decidiu manter a sua taxa de juro de referência inalterada durante a sua reunião de junho. A taxa de juro mantém-se inalterada exatamente desde junho do ano passado. Vale a pena salientar que as decisões relativas às taxas de juro na Suíça são tomadas trimestralmente. A taxa de juro mantém-se em 0% e, atualmente, devido a uma inflação ligeiramente elevada, não se deve esperar qualquer pressão no sentido de reduções; no entanto, a inflação ainda está longe do limite superior da meta de inflação. Apesar de a guerra no Irão ter provocado um aumento temporário dos preços da energia importada e ter impulsionado a taxa de inflação de maio para 0,6%, o índice IPC suíço continua a situar-se confortavelmente na faixa inferior da meta de inflação de 0-2%. A Suíça apresenta uma dependência significativamente menor das matérias-primas energéticas do Médio Oriente, graças ao desenvolvimento da energia hidroelétrica e nuclear, o que protege a economia local dos choques de preços globais de forma mais eficaz do que a zona do euro. O principal foco dos decisores políticos continua a ser a taxa de câmbio do franco suíço e o risco da sua valorização excessiva face à incerteza geopolítica. Previsões macroeconómicas O SNB procedeu a uma ligeira revisão em alta das suas previsões de inflação a curto e médio prazo: Inflação : O Banco prevê agora uma inflação média de 0,6% em 2026 (contra os 0,5% da previsão de março) e de 0,6% em 2027 (também acima dos 0,5%). Em 2028, espera-se que a inflação seja de 0,7% (em comparação com os 0,6% anteriores), e prevê-se um valor de 0,8% no primeiro trimestre de 2029.

: O Banco prevê agora uma inflação média de 0,6% em 2026 (contra os 0,5% da previsão de março) e de 0,6% em 2027 (também acima dos 0,5%). Em 2028, espera-se que a inflação seja de 0,7% (em comparação com os 0,6% anteriores), e prevê-se um valor de 0,8% no primeiro trimestre de 2029. Crescimento do PIB: As previsões económicas mantiveram-se inalteradas. O SNB espera que a economia suíça cresça cerca de 1,0% em 2026 e 1,5% em 2027. Declarações de banqueiros na conferência do SNB Membros-chave do Conselho de Administração do SNB enviaram sinais claros durante a conferência de hoje: Martin Schlegel (Presidente do SNB) : «Se necessário, demonstramos uma maior disponibilidade para intervir no mercado cambial. Desta forma, contrariamos um fortalecimento rápido e excessivo do franco suíço, o que ameaçaria a estabilidade dos preços na Suíça» . «A inflação aumentou nos últimos meses em resultado dos preços mais elevados da energia. No entanto, a pressão inflacionista a médio prazo mantém-se praticamente inalterada em comparação com a última avaliação da política monetária» . «Qualquer valor entre 0 e 2% é aceitável no que diz respeito à inflação» e «não há preferência quanto ao ponto específico do intervalo em que a inflação se situa» . Indicou ainda que as condições monetárias estão mais fracas do que em março e que o banco não observa, de momento, efeitos de segunda ordem na Suíça.

: Antoine Martin (Membro do Conselho de Administração do SNB) : Salientou que a situação no Médio Oriente continua frágil, acrescentando que é de esperar que a inflação global se mantenha num nível elevado.

: Attilio Tschudin (Membro do Conselho de Administração do SNB) : Observou que os indicadores internos revelam uma recuperação económica sólida, mas que o principal risco para as perspetivas suíças reside na situação da economia global.

: O que esperar para o EURCHF e o USDCHF? EURCHF Imediatamente após o anúncio da decisão, o franco enfraqueceu ligeiramente face ao euro, caindo 0,2%–0,3% para um nível de cerca de 0,9215 por euro. Desde o fortalecimento repentino do franco na viragem de fevereiro para março (estouro da guerra no Irão), a comunicação clara do SNB sobre a sua disponibilidade para intervir tem pressionado sistematicamente a cotação do CHF para baixo. Uma forte zona de oferta para o par situa-se entre 0,9220 e 0,9250. USDCHF A assinatura, na quarta-feira, de um acordo de paz em Versalhes entre os EUA e o Irão, pelo Presidente Trump e pelo Presidente iraniano, constitui um fator importante para atenuar as tensões nos mercados de matérias-primas energéticas. Isto implica uma diminuição da procura pelo franco como «porto seguro», o que deverá favorecer uma recuperação e estabilização das taxas do EURCHF e do USDCHF. No entanto, devido à «maior disponibilidade para intervir» declarada por Martin Schlegel em caso de turbulência, os investidores devem ter em conta que o SNB está a limitar artificialmente o potencial de fortalecimento do franco. Quaisquer tentativas repentinas de valorização do CHF serão provavelmente recebidas com uma venda massiva e decisiva da moeda por parte do banco central suíço, o que estabelece um sólido limite mínimo a longo prazo para as cotações do EURCHF e do USDCHF.



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