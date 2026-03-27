Os líderes de mercado em soluções de cibersegurança, CrowdStrike, Zscaler e Palo Alto, registam hoje perdas de vários pontos percentuais, com quedas que rondam, em média, os 6%. Esta evolução surge na sequência de uma fuga de informação relativa a novos produtos da Anthropic, a segunda maior empresa do setor da IA em termos de valorização e escala de operações. O Claude Code Security é uma nova adição ao seu conjunto de ferramentas para programadores, destinada a ajudar os engenheiros a conceber sistemas e aplicações mais seguros. Trata-se de algo que, segundo muitos representantes do setor, tem sido até agora um ponto fraco das ferramentas de IA, incluindo o Claude Code. Muitos participantes do mercado acreditam que um maior envolvimento da inteligência artificial na proteção de sistemas, redes e software irá reduzir a quota de mercado das empresas de cibersegurança. Ao mesmo tempo, surge uma questão: quão eficazes serão os esforços destas empresas para proteger os utilizadores do cibercrime se a IA se adaptar à procura de vulnerabilidades e falhas nos sistemas de segurança? As preocupações do mercado quanto à situação destas empresas são justificadas? Uma perspetiva diferente é apresentada, entre outros, pelos analistas do Fórum Económico Mundial. No seu relatório de 2026, argumentam de forma bastante clara que a IA aumenta, em vez de diminuir, a procura corporativa por serviços de cibersegurança. A natureza das ameaças está a mudar fundamentalmente: o foco está a deslocar-se para soluções baseadas em agentes, verificação de identidade e automação. No entanto, empresas como a Palo Alto e a Zscaler são pioneiras nestas áreas, pelo que não há uma razão clara para precificar resultados piores para elas. Existe também uma segunda dimensão na atual onda de vendas, impulsionada mais por conjecturas e especulação do que por uma avaliação sóbria do impacto nos modelos de negócio. Esta dimensão envolve fugas de informação sobre o «Claude Mythos», uma nova ferramenta da Anthropic cujas capacidades são desconhecidas, mas que se diz serem «sem precedentes». Nesta altura, vale a pena fazer uma pausa para refletir sobre o que está a acontecer. As empresas de cibersegurança estão a ser vendidas porque a Anthropic terá supostamente criado ferramentas tão poderosas que os seus modelos de negócio estão a ser postos em causa. E, no entanto, quase ninguém parece estar a questionar por que razão estamos a tomar conhecimento destas ferramentas através de uma fuga de dados, para começar. As conclusões sugerem-se por si mesmas: ou a empresa não consegue utilizar as suas próprias ferramentas de forma eficaz, ou as ferramentas não são tão capazes como afirmam os representantes da Anthropic, ou o vazamento é intencional e destina-se a moldar a opinião pública em torno da IA, que nas últimas semanas parece estar a perder a batalha pelo capital e pela confiança no sucesso contínuo da «revolução». Nenhum destes cenários justifica vendas em massa desta magnitude num setor ligado à cibersegurança.

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