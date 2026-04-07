As declarações de Austan Goolsbee, do Banco da Reserva Federal de Chicago, apontam para preocupações crescentes no seio da Reserva Federal quanto a um potencial regresso das pressões inflacionistas, particularmente no contexto da subida dos preços do petróleo. Segundo ele, a situação atual assemelha-se a um choque estagflacionário clássico, combinando custos energéticos mais elevados com o risco de abrandamento económico. Especialmente preocupante é a possibilidade de uma recessão estagflacionária, que Goolsbee descreve como o pior cenário possível. O aumento dos preços dos combustíveis, particularmente em direção aos 5 dólares por galão, poderá perturbar ainda mais as cadeias de abastecimento e traduzir-se em pressões generalizadas sobre os custos em toda a economia.

Goolsbee salienta que a inflação poderá «regressar em força» se os atuais fatores do lado da oferta persistirem. Ele observa também que o principal risco reside na acumulação de choques de preços, tanto os novos decorrentes do mercado energético como os anteriores ligados, entre outros, à política comercial.

Do ponto de vista da política monetária, a mensagem de Goolsbee é claramente cautelosa e aponta para uma elevada incerteza quanto à trajetória futura da economia. Ele salienta que a Reserva Federal se encontra numa posição desconfortável, sem orientações históricas claras sobre a resposta ideal. O mercado de trabalho permanece estável, mas não proporciona um forte apoio ao crescimento, enquanto as baixas taxas de contratação e de despedimento aumentam a incerteza sobre a atividade futura.

Ao mesmo tempo, há uma preocupação crescente de que a inflação persistente possa enraizar-se na economia, tornando-a mais difícil de controlar no futuro. Goolsbee também destaca a importância da independência do Fed, sublinhando que a instituição não deve ser guiada pelas expectativas do mercado ou pela pressão política. Em geral, as suas observações enquadram-se numa narrativa mais ampla de maior sensibilidade da economia dos EUA aos choques do lado da oferta e de margem limitada para ações de política monetária rápidas e decisivas. Dado o risco de estagflação, as perspetivas de um aumento do índice do dólar americano parecem possíveis, mas não certas. A trajetória poderá depender da resiliência (ou da falta dela) de outras economias globais, bem como da disposição dos consumidores americanos para absorver preços mais elevados sem reduzir significativamente o consumo. Se tal cenário se concretizar gradualmente e a economia voltar a revelar-se resiliente, o índice poderá regressar de forma sustentável acima dos 100 pontos. Índice do Dólar (D1) Fonte: xStation5

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