O dólar australiano está a desvalorizar esta sessão face a todas as moedas do G10, em resposta aos dados de inflação do IPC na Austrália, que ficaram abaixo do esperado (AUD/USD, AUD/NZD: -0,3%). Tanto o último valor relativo a junho como o relatório completo do segundo trimestre ficaram abaixo dos 4%, proporcionando ao Banco Central da Austrália (RBA) os primeiros resultados de meses de subidas agressivas das taxas de juro. Análise Técnica: AUDUSD (D1) O AUDUSD está a testar níveis importantes. É importante defender os níveis de retração de Fibonacci nos 50,0% e 61,8% para evitar uma descida mais acentuada em direção à zona dos 0,6900. Um movimento abaixo da zona de amortecimento amarela (0,68800–0,69000) sinalizaria um regresso decisivo à tendência descendente, potencialmente agravado por uma maior desinflação na Austrália. O RSI mantém-se próximo do nível neutro de 50, deixando margem para uma pressão baixista adicional. A única esperança para os compradores continua a ser um sinal muito dovish por parte da Fed e um regresso acima da MME de 100 dias (roxo escuro). No entanto, este cenário parece improvável, tendo em conta a solidez do mercado de trabalho dos EUA (desemprego estável, pedidos de subsídio de desemprego em mínimos históricos), os valores crescentes do PMI e a postura intransigente de Warsh face à inflação acima da meta. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar a descida do AUDUSD hoje? A inflação desce abaixo dos 4%: A taxa de inflação anual do IPC da Austrália desceu para 3,8% em termos homólogos em junho, face aos 4,0% registados em maio, o que representa uma descida de 0,1% em termos mensais. No segundo trimestre, a inflação abrandou para 0,6% em termos trimestrais (4,0% em termos homólogos), em comparação com os 1,4% em termos trimestrais registados no primeiro trimestre. Um dado crucial para o RBA é que a inflação média ajustada situou-se nos 3,6% em termos homólogos (0,8% em termos trimestrais), ficando abaixo da previsão do banco central (3,8%). O combustível mais barato salva os dados: O principal fator de moderação foi uma queda de quase 11% nos preços dos combustíveis em junho, o que se traduziu em desinflação nos setores dos transportes e dos bens. Por outro lado, o setor imobiliário pesou fortemente (+6,8% em termos homólogos), onde os custos de construção de habitações novas subiram 5,8% em termos homólogos devido aos custos mais elevados dos materiais e da mão-de-obra. Além disso, a inflação nos serviços acelerou para 4,0% em termos homólogos, apontando para pressões de preços internas persistentes na economia. O mercado anula as expectativas de subida das taxas de juro: A probabilidade implícita no mercado de swaps de uma subida das taxas de juro na Austrália em agosto caiu para zero. De facto, as expectativas diminuíram em todos os horizontes temporais. As taxas de juro na Austrália são atualmente as mais elevadas entre todas as economias do G10 (4,35%). A última subida das taxas ocorreu em maio, enquanto os meses subsequentes trouxeram sinais dovish por parte do governador do RBA, que indicou que o nível atual das taxas é um bom momento para fazer uma pausa. O mercado já não está a prever um aumento total das taxas de juro na Austrália até março de 2027. As previsões da semana passada indicavam um aumento em fevereiro com quase total certeza (linha azul), enquanto que, atualmente, estamos a aproximar-nos da curva plana registada há um mês, que sinalizava uma pausa, a par das esperanças, na altura, de um fim do conflito no Médio Oriente. Fonte: XTB Research.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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