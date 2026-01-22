Dólar australiano dispara: AUDUSD em máximos com emprego forte O dólar australiano está a dominar a sessão cambial de hoje, ganhando 0,7% em relação ao dólar americano após a divulgação dos últimos dados do mercado de trabalho australiano. A queda inesperada do desemprego aumenta mais uma vez a probabilidade de aumentos das taxas de juro pelo RBA, empurrando o AUDUSD para máximos de vários anos. AUDUSD (W1) Fonte: xStation5 O AUDUSD está a ser negociado no seu nível mais alto desde o final de setembro-outubro de 2025. Após uma semana de estagnação, a volatilidade voltou e o preço recuperou da média móvel exponencial de 12 semanas (EMA12, roxo claro), reforçando a tendência de alta de longo prazo. O par está agora a aproximar-se da zona de 0,68-0,69, que tem atuado como um teto para o AUDUSD desde 2023. Uma quebra acima deste nível poderá ocorrer se o mercado de trabalho continuar a apertar e a inflação permanecer elevada. No entanto, atingir máximos de vários anos deverá aumentar a cautela entre os traders que apostam na continuação da tendência. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o AUDUSD hoje? Queda inesperada no desemprego: A taxa de desemprego na Austrália caiu de 4,3% em novembro para 4,1% em dezembro, contrariando as expectativas de um aumento para 4,4%. Os dados de emprego também surpreenderam positivamente, com 65,2 mil novos empregos criados após uma queda acentuada em novembro (previsão: 28,3 mil). Os dados de dezembro são afetados por fatores sazonais (maior procura por trabalhadores durante o período de férias), mas dada a inflação de 3,2% (3.º trimestre de 2025), o relatório já levanta preocupações sobre uma potencial espiral de salários e preços. Preços de mercado nas subidas das taxas do RBA: O mercado de trabalho restrito e a inflação mais elevada limitam o Banco Central da Austrália (RBA), que interrompeu as reduções das taxas em agosto, em 3,6%. Os dados mais recentes elevam a probabilidade de uma subida das taxas em fevereiro para 58%, enquanto o mercado prevê quase duas subidas de 25 pontos base até ao final de 2026 (Cash Rate Futures). Retorno do apetite pelo risco: O cancelamento da iniciativa diplomática de Trump em relação à Gronelândia e a redução do risco de uma nova guerra comercial também apoiam os fluxos de capital de ativos seguros (franco, dólar) para moedas mais arriscadas, incluindo o AUD. O clima de risco também se reflete na correção do ouro (-0,25%).

