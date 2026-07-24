Principais conclusões Donald Trump alertou para a possibilidade de novos ataques contra o Irão, mas os preços do petróleo estão a registar uma ligeira descida hoje, caindo para 92,5 dólares por barril.

Os investidores estão a acompanhar de perto a evolução do conflito no contexto das eleições intercalares nos EUA, previstas para este outono.

Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão a registar uma ligeira descida hoje, mas continuam a ser negociados perto dos 92,5 dólares por barril, após terem registado uma subida de cerca de 35 % desde o início do mês. Ontem, Donald Trump advertiu que está a ponderar um ataque militar contra o Irão de maior envergadura do que nunca e afirmou estar prestes a tomar uma decisão final. Embora isto não signifique necessariamente que uma ação militar seja iminente, sublinha o nível excepcionalmente elevado de tensões entre os dois países, não parecendo, neste momento, que nenhuma das partes considere a desescalada como o desfecho mais provável. Por outro lado, a Casa Branca está cada vez mais atenta às eleições intercalares dos EUA, agendadas para este outono. Considerações políticas poderão reduzir a disposição da administração para sustentar um conflito prolongado no final do ano, o que poderá reduzir o prazo de tomada de decisão para qualquer escalada às próximas semanas, antes de a campanha eleitoral se intensificar.

Se, em última análise, uma escalada significativa não vier a concretizar-se, os investidores poderão passar a considerar cada vez mais o regresso às negociações diplomáticas como o cenário mais provável. Nesse caso, manter os preços do petróleo de forma sustentável acima dos 100 dólares por barril poderá revelar-se difícil nos próximos meses, apesar do mercado físico atualmente restrito.

poderá revelar-se difícil nos próximos meses, apesar do mercado físico atualmente restrito. Entretanto, os ataques contínuos dos Houthis à navegação comercial no Mar Vermelho e a possibilidade de uma ação militar mais ampla dos EUA contra o Irão mantêm elevados os riscos de abastecimento. Os investidores também receiam que os stocks globais de petróleo, relativamente baixos, possam amplificar qualquer choque de abastecimento caso as rotas de transporte ou a produção sofram novas perturbações.

Os preços mais elevados do petróleo estão, mais uma vez, a aumentar o risco de inflação persistente, apoiando as taxas de rendibilidade das obrigações do Estado e potencialmente incentivando os bancos centrais a manter as taxas de juro elevadas por mais tempo. Ao mesmo tempo, a energia mais cara pesa sobre as perspetivas económicas globais, aumentando os custos de transporte, produção e eletricidade, ao mesmo tempo que reduz o poder de compra real das famílias. Análise técnica do PETRÓLEO (D1) No gráfico diário, o petróleo está a ser negociado entre os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8% do movimento descendente anterior. A zona dos 98 dólares por barril (61,8% de Fibonacci) e dos 102,5 dólares por barril (71,6% de Fibonacci) representam atualmente os principais níveis de resistência a ter em conta. No lado descendente, os níveis de suporte importantes situam-se perto dos 87 dólares e dos 81 dólares por barril, correspondendo aos níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 23,6%, respetivamente. Fonte: xStation5

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