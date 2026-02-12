Os futuros do DAX (DE40) iniciaram as negociações desta quinta-feira com um desempenho notável, avançando 1% e superando todos os seus pares europeus (EU50: +0,25%). O sentimento geral do mercado tornou-se positivo após o forte relatório de emprego divulgado ontem nos EUA, mas os ganhos excepcionais no índice blue chip alemão devem-se principalmente à euforia pós-resultados das suas ações de maior peso. DE40 (D1) DE40 confirma uma forte recuperação de alta, ultrapassando a MME de 24 dias e rompendo a resistência Fibonacci chave de 61,8% em 25.125. Com o RSI subindo para 58,8, o momentum permanece positivo, visando o próximo obstáculo no nível de retração de 78,6% (25.326). Manter-se acima da zona de 25.000 é crucial para um novo teste das máximas recentes. O que está a impulsionar o DAX atualmente? Recuperação do apetite pelo risco: Os índices bolsistas globais recuperaram progressivamente da queda das ações tecnológicas da semana passada, que foi desencadeada por reações contraditórias ao recorde de CAPEX das grandes empresas tecnológicas e aos receios de perturbações provocadas pela IA. À medida que os investidores assimilavam os números impressionantes de líderes do setor, como a Alphabet e a Amazon, a atenção voltou-se para os dados do mercado de trabalho como o teste definitivo da saúde da economia dos EUA. Apesar de um relatório preocupante da ADP (22 mil contra 45 mil esperados), os dados de ontem do NFP trouxeram uma surpresa positiva significativa (130 mil contra 70 mil esperados). Isso amenizou os receios de um arrefecimento do mercado de trabalho e deu um novo impulso ao sentimento do mercado.

Siemens aproveita a procura por centros de dados: A empresa mais valiosa da Alemanha está atualmente com um aumento de aproximadamente 6,8% após elevar a sua previsão de EPS para o ano inteiro para € 10,70–11,10. O lucro industrial do primeiro trimestre aumentou 15%, para € 2,9 mil milhões, superando as previsões, enquanto as vendas aumentaram 4%, para € 19,14 mil milhões, e as encomendas cresceram 7%. O crescimento foi sustentado pelo aumento da procura por centros de dados impulsionado pela IA, onde a receita aumentou mais de um terço, reforçando a confiança para o ano fiscal atual.

SAP interrompe nova onda de vendas: A líder europeia em software perdeu cerca de 15% no acumulado do ano devido a resultados decepcionantes na área de nuvem, o que lhe custou o título de maior empresa da Alemanha em capitalização de mercado (ficando atrás da Siemens, agora com aproximadamente € 236,5 mil milhões). No entanto, as ações parecem ter-se estabilizado em torno da marca de €170, apresentando alta hoje, apesar da queda de 5% ontem e das perdas iniciais no início da sessão.

Deutsche Telekom em alta com os resultados nos EUA: A terceira maior empresa da Alemanha em capitalização de mercado está a superar muitas outras empresas do DAX (+2,8%) depois de a sua subsidiária nos EUA, a T-Mobile, ter divulgado resultados sólidos no quarto trimestre. O crescimento do número de assinantes (962 000 novas assinaturas pós-pagas, o maior entre as principais operadoras dos EUA), a receita robusta proveniente de planos premium e as orientações de longo prazo para 2026-2027 superaram o fluxo de caixa livre ligeiramente abaixo do esperado. As inovações na rede de IA e os investimentos contínuos em 5G reforçam ainda mais o otimismo, apesar das intensas promoções da concorrência.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.