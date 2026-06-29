A taxa de câmbio EURNOK subiu mais de 5% ao longo do último mês, regressando aos níveis observados pela última vez na primeira quinzena de fevereiro, antes do início da guerra no Irão. O principal fator subjacente ao enfraquecimento da coroa norueguesa é a descida dos preços do petróleo bruto (-35% em relação ao pico registado em maio).

Petróleo

Um barril de petróleo bruto Brent custa atualmente pouco mais de 72 dólares. O preço do WTI oscila em torno dos 70 dólares. Parece haver uma margem limitada para novas quedas, tal como indicado pela curva de futuros, que se achatou consideravelmente nos últimos tempos.

Curva de futuros do petróleo bruto WTI (2026/2037)

Fonte: Bloomberg, 29.06.2026

O preço de um barril de petróleo bruto WTI situa-se atualmente abaixo da média dos últimos 5 anos (que foi inflacionada pelo choque energético causado pelo ataque da Rússia à Ucrânia).

Sazonalidade dos preços do petróleo bruto WTI (2021/2026)

Fonte: XTB Research, 29.06.2026

Geopolítica

Os acontecimentos do último fim de semana representam um dos testes mais sérios para o memorando entre os EUA e o Irão assinado em junho.

O novo aumento das tensões foi desencadeado por um ataque das forças iranianas ao navio porta-contentores M/V Ever Lonely, com bandeira de Singapura. Donald Trump classificou este incidente como uma «violação estúpida» do cessar-fogo negociado uma semana antes e anunciou que os Estados Unidos não deixariam o assunto sem resposta. Isto resultou em ataques aéreos direcionados contra alvos no sul do Irão (incluindo a zona do porto de Sirik e a ilha de Qeshm). Foram destruídos depósitos de mísseis, hangares de drones e infraestruturas de vigilância por radar.

Em resposta aos ataques aéreos dos EUA, na noite de sábado para domingo, a Guarda Revolucionária Islâmica levou a cabo um bombardeamento maciço com mísseis e drones contra bases militares nos países do Golfo Pérsico: o Kuwait e o Bahrein. O Ministério do Interior do Bahrein informou que um dos mísseis ou os seus estilhaços danificaram um edifício residencial próximo do aeroporto internacional.

Teerão ameaçou oficialmente que novas ações militares por parte dos EUA levariam a um «congelamento total de todos os processos diplomáticos». Por sua vez, Donald Trump advertiu na plataforma X que, se o Irão não começar a cumprir os acordos, os EUA irão «concluir militarmente a tarefa».

Apesar da dramática troca de golpes e da retórica agressiva, ocorreu uma reviravolta repentina na noite de domingo. Sob pressão dos mediadores internacionais (Catar e Paquistão), ambas as partes decidiram acalmar os ânimos. Conforme noticiou a Reuters, citando altos responsáveis norte-americanos, Washington e Teerão concordaram em cessar imediatamente os ataques mútuos e restabelecer a livre navegação comercial no estreito, a fim de salvar o acordo-quadro anteriormente desenvolvido.

As negociações deverão retomar-se já na terça-feira (30 de junho), em Doha. O principal ponto de discórdia continua a ser a questão do controlo sobre o Estreito de Ormuz. Os EUA e a ONU estão a tentar estabelecer novos corredores marítimos independentes para navios comerciais, com o que o Irão se recusa a concordar, alegando que isso viola a sua soberania e o seu direito de supervisão.

Uma nova escalada do conflito, que impediria a normalização total do tráfego no Estreito de Ormuz, representa um risco fundamental para a trajetória dos preços do petróleo bruto delineada pela curva de futuros.

Política Monetária

O enfraquecimento da coroa norueguesa tem sido também apoiado, nos últimos dias, por uma reavaliação da trajetória das taxas de juro. As expectativas quanto a subidas das taxas de juro por parte do Norges Bank no quarto trimestre do ano diminuíram. Os mercados parecem depositar cada vez menos confiança na possibilidade de duas subidas antes do final do ano, o que pode estar relacionado, principalmente, com uma diminuição das preocupações quanto a uma crise energética de longo prazo.

Preços de mercado da trajetória das taxas de juro do Norges Bank (2026)

Fonte: Bloomberg, 29.06.2026

Preços de mercado da trajetória das taxas de juro do Norges Bank (2026)

Fonte: Bloomberg, 29.06.2026

A próxima reunião do banco só terá lugar a 13 de agosto.

Dados macroeconómicos

Antes da próxima decisão do Norges Bank, aguardam-nos dois indicadores de inflação. Prestamos atenção, sobretudo, ao indicador subjacente, que continua a ser muito elevado (3,4 %), cujo forte dinamismo (cerca de 5 % numa base anualizada de três meses) sugere que os preços mais elevados da energia estão a repercutir-se no resto da economia.

A pressão sobre os preços foi sustentada por um crescimento salarial elevado. Recentemente, porém, começou a abrandar de forma bastante evidente, especialmente em termos reais. No primeiro trimestre, atingiu 4,4% no setor industrial, o que significa um aumento de pouco mais de 1% após ter em conta a diminuição do poder de compra.

Isto reflete-se nos dados relativos ao consumo. As vendas a retalho em maio apresentaram uma dinâmica negativa pela primeira vez num ano (-2,5%). A confiança dos consumidores também se está a deteriorar.

Análise Técnica

EURNOK (17.03.2025/29.06.2026)

Source: xStation, 29.06.2026

A atual inversão de tendência no par EURNOK é suficientemente forte para que o preço tenha conseguido ultrapassar as médias móveis exponenciais (EMA) de 50, 100 e 150. A força do atual impulso de alta é confirmada pelo indicador MACD, o histograma está a subir e as linhas encontram-se acima de zero e direcionadas para cima. No entanto, o indicador RSI (72,2) sugere cautela, já entrou na zona de sobrecompra, o que prenuncia o risco de uma correção ou consolidação local.