Hoje, os mercados receberão os dados preliminares sobre a inflação regional da Alemanha, seguidos da divulgação dos dados de inflação a nível nacional no final do dia (14:00 CET). Num contexto de expectativas crescentes quanto a uma nova subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, a atenção dos investidores está naturalmente voltada para o EURUSD. Se o BCE decidir, em última instância, subir as taxas, o euro poderá beneficiar a curto prazo, embora o banco central corra o risco de enfraquecer ainda mais a atividade económica em troca de novos progressos na luta contra a inflação. Por outro lado, uma decisão de manter as taxas inalteradas, apesar de os mercados estarem quase totalmente convencidos de um aumento, poderá pesar sobre o euro e pressionar o EURUSD.
Análise Técnica (Intervalo de Tempo D1)
No gráfico diário, o EURUSD permanece preso dentro de um triângulo simétrico de médio prazo, um padrão de consolidação que se tem vindo a desenvolver desde março. O par está agora a ser negociado muito próximo do vértice da formação, sugerindo que uma quebra e um movimento direcional mais forte podem estar a aproximar-se.
O preço está atualmente a oscilar em torno da EMA de 50 dias (1,1695) e da EMA de 200 dias (1,1670). As duas médias móveis estão a ser negociadas muito próximas uma da outra, confirmando a ausência de uma tendência clara e destacando a transição do mercado para um ambiente equilibrado e de variação limitada. O EURUSD permanece ligeiramente abaixo da MME de 50 dias, mas acima da MME de 200 dias, mantendo uma configuração técnica globalmente neutra.
O limite superior do triângulo situa-se atualmente em torno de 1,1680–1,1700, enquanto o suporte-chave se encontra próximo de 1,1630–1,1650. O mercado respeitou ambos os limites em várias ocasiões, com os máximos de abril e maio a estagnarem repetidamente perto da resistência e os mínimos de março e maio a estabelecerem uma linha de suporte ascendente.
De uma perspetiva técnica, as quebras de triângulos simétricos conduzem frequentemente a movimentos direcionais acentuados, particularmente quando ocorrem perto do vértice do padrão.
MACD e RSI
O MACD permanece abaixo da linha zero, embora o histograma esteja claramente a reduzir as suas leituras negativas. Isto sugere:
- Um enfraquecimento do momentum de baixa,
- O potencial surgimento de um sinal de alta caso a linha do MACD cruze por cima da linha de sinal.
Embora isto ainda não seja um sinal definitivo de compra, a pressão de venda parece estar a enfraquecer.
Entretanto, o RSI oscila em torno de 48, quase exatamente em território neutro. Isto deixa margem tanto para uma quebra em alta como para um movimento em baixa, sem indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Níveis-chave a observar
Suporte:
- 1,1640–1,1650 (limite inferior do triângulo)
- 1,1600
- 1,1540
Resistência:
- 1,1680–1,1700 (limite superior do triângulo)
- 1,1760
- 1,1820–1,1850
Cenário de alta
Uma quebra acima de 1,1700, acompanhada por um fecho diário acima do limite superior do triângulo, representaria o primeiro sinal importante de um renovado impulso de alta. Nesse cenário, o EURUSD poderia inicialmente ter como alvo a área de 1,1760, antes de potencialmente testar novamente as máximas de abril perto de 1,1820–1,1850.
Cenário de baixa
Se o par não conseguir superar a resistência e, em vez disso, romper abaixo do suporte em torno de 1,1640, o risco de um movimento em direção a 1,1600 e, subsequentemente, a 1,1540 aumentaria significativamente. Tal ruptura seria também apoiada pelo MACD permanecer abaixo da linha zero.
Conclusão
Enquanto o par permanecer preso entre 1,1640 e 1,1700, nem os otimistas nem os pessimistas têm uma vantagem clara. No entanto, o enfraquecimento gradual do momentum de baixa no MACD aumenta ligeiramente a probabilidade de uma tentativa de quebra em alta nas próximas sessões.
Fonte: xStation5
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