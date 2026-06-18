Principais conclusões A libra esterlina encontra-se na defensiva à espera da decisão crucial do Banco de Inglaterra.

A descida da inflação para 2,8 % coloca os decisores políticos perante um dilema difícil.

Os sinais contraditórios provenientes do mercado de trabalho do Reino Unido complicam as perspetivas da política monetária.

​​​​​​A sessão de hoje do par GBPUSD está marcada por uma incerteza significativa na véspera da decisão do Banco de Inglaterra (BoE). Ontem, o par desceu do nível de 1,34 para 1,33, atingindo os seus níveis mais baixos desde o início de abril, impulsionado pelas previsões mais restritivas da Reserva Federal. Vale a pena referir que, até recentemente, o Banco de Inglaterra era considerado uma aposta segura no que diz respeito a subidas das taxas de juro; no entanto, devido a uma queda clara da inflação e à ausência de pressão por parte dos preços do petróleo, a situação começa a mudar. O mercado está a acompanhar de perto todos os relatórios, tentando avaliar se os responsáveis do banco central britânico optarão por manter o rumo atual ou se, porventura, sinalizarão uma abordagem mais cautelosa. Inflacão desce inesperadamente, dados sólidos do mercado de trabalho O último valor da inflação, de 2,8%, trouxe algum alívio, mas apresenta uma situação ambígua para a libra. Por um lado, a menor pressão sobre os preços dá, teoricamente, margem de manobra ao Banco de Inglaterra e alivia a pressão para subidas que se mantinha nos últimos meses devido aos elevados preços do petróleo. A situação é ainda mais complicada pelos dados mais recentes do mercado de trabalho. Assistimos a uma queda da taxa de desemprego para 4,9%, a par de um aumento do emprego superior ao esperado, mas acompanhado por uma pressão salarial crescente. O crescimento salarial, incluindo bónus, manteve-se num ritmo de 4,4% em termos homólogos, apesar das expectativas de um declínio, mantendo viva a pressão inflacionista do lado da procura — uma área em que o banco central tem maior influência do que sobre fatores voláteis como os preços da energia. Perante sinais tão contraditórios, o par GBPUSD continua sob a pressão da volatilidade. Os investidores procurarão pistas no comunicado do BoE após a decisão e nas últimas projeções económicas: será a postura futura do banco e a sua avaliação da economia que determinarão se a libra poderá defender os seus níveis atuais ou se enfrentará uma correção mais profunda. Visão geral técnica O GBPUSD sofreu uma correção acentuada durante a sessão de ontem e caiu abaixo do retracement de 61,8% do recente impulso ascendente. Vale a pena notar que as posições especulativas líquidas caíram para um nível extremamente baixo, o que, nos últimos meses, tem funcionado como um piso de suporte para a libra. Se o mercado assimilar o tom hawkish da Fed e se concentrar na descida das expectativas de inflação, o dólar poderá ficar sob pressão. Por outro lado, a postura do Banco de Inglaterra (BoE) será igualmente crucial. Se também aqui se verificar uma reviravolta, desta vez no sentido de uma postura mais dovish, haverá então margem para uma correção em direção aos mínimos recentes registados em março.

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