Gráfico do dia: GBPCHF recupera após os dados das vendas a retalho📈 (19.06.2026)

A libra esterlina está a recuperar dinamismo no final da semana, impulsionada por um conjunto de dados económicos do Reino Unido mais sólidos do que o esperado. Este aumento surpreendente nas vendas a retalho conseguiu travar a tendência geral de desvalorização da libra face à maioria das moedas do G10. A liderar a recuperação está o par GBP/CHF, que ultrapassou claramente as médias móveis-chave, consolidando o posicionamento robusto da libra em toda a Europa nesta sexta-feira. O GBPCHF apresenta uma perspetiva de alta, recuperando firmemente para 1,0651 após encontrar apoio perto do nível de Fibonacci de 38,2%. O par negoceia claramente acima das suas médias móveis exponenciais (EMA) de 10, 30 e 100 dias, mantendo a tendência ascendente. Com o RSI em 56,7, há ampla margem para novos ganhos em direção às máximas locais recentes. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o GBPCHF hoje? Surpresa positiva nas vendas: Impulsionados pelo terceiro mês de maio mais quente de sempre e pelas promoções no retalho, os volumes de vendas a retalho no Reino Unido registaram um aumento de 1,2% em maio de 2026, recuperando de uma queda de 1,0% em abril. Este crescimento superou significativamente as previsões dos economistas, com as vendas anuais a registarem um aumento de 3,2%. As lojas de departamento e as lojas online tiveram um desempenho particularmente bom, elevando a quota das vendas online para 28,8%, embora os volumes globais continuem 0,4% abaixo dos níveis pré-pandémicos de fevereiro de 2020. Sustentabilidade de uma tendência frágil: Ao longo dos três meses até maio de 2026, os volumes de vendas registaram um ligeiro aumento de 0,4%, apoiados pela forte procura de produtos tecnológicos e artigos para atividades ao ar livre. No entanto, a confiança dos consumidores a longo prazo continua frágil. Os consumidores mostram-se cautelosos em relação a compras de valor elevado devido às pressões do custo de vida e à incerteza geopolítica em torno do conflito no Irão. Grandes grupos de supermercados, como a Tesco e a Morrisons, já registaram um abrandamento significativo no crescimento das vendas desde o início deste conflito. O ponto de viragem de Burnham: A vitória parlamentar decisiva do presidente da Câmara da Grande Manchester, Andy Burnham, em Makerfield abriu caminho para um potencial desafio ao primeiro-ministro Keir Starmer, profundamente impopular, ameaçando uma nova instabilidade política no Reino Unido. Posicionado como um potencial primeiro-ministro e fortemente apoiado pelos membros do partido, a vitória de Burnham enfraquece gravemente Starmer — que já enfrenta apelos à demissão por parte de um quarto dos seus deputados — e prepara o terreno para uma batalha de alto risco sobre o rumo futuro do governo trabalhista.

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