A libra esterlina é hoje a moeda mais fraca do G10, após um relatório de inflação significativamente mais fraco do que o esperado abrir as portas para o primeiro corte nas taxas do Banco da Inglaterra desde agosto. A ampla queda nos preços mês a mês marca o fim da persistente rigidez da inflação observada no Reino Unido nos últimos meses. GBPUSD (D1) Fonte: xStation5 O GBPUSD caiu para a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro), quebrando a tendência de alta que começou em novembro. Uma maior fraqueza dependerá em grande parte da comunicação do BoE, mas dada a desaceleração global nos cortes das taxas (exceto nos EUA), um novo teste do nível 1,30 parece inevitável. O que influencia o GBPUSD atualmente? O último relatório sobre a inflação no Reino Unido revelou uma queda generalizada e inesperada nos preços em comparação com o mês anterior. O IPC caiu em novembro para 3,2%, ante 3,6% em outubro (-0,2% em relação ao mês anterior). O IPC básico também caiu para 3,2% (previsão e anterior 3,4%), enquanto a inflação dos preços ao produtor diminuiu de 3,6% para 3,5%.



As maiores quedas nos preços ocorreram na categoria de alimentos e bebidas (de 4,9% para 4,2%), um foco importante para o BoE, uma vez que avalia as expectativas de inflação das famílias. Álcool, tabaco e serviços domésticos também contribuíram para as quedas.



(de 4,9% para 4,2%), um foco importante para o BoE, uma vez que avalia as expectativas de inflação das famílias. Álcool, tabaco e serviços domésticos também contribuíram para as quedas. O resultado aumenta fortemente as expectativas de um corte nas taxas pelo BoE. As taxas do Reino Unido são atualmente as mais altas entre os países do G10, com os cortes anteriores suspensos à medida que a inflação voltou a ficar abaixo de 4% (3,8% em julho-setembro). A queda mais rápida do que o esperado nas pressões de preços impulsionou as expectativas do mercado para uma flexibilização monetária, interrompendo os ganhos da libra esterlina.



O mercado atualmente precifica uma probabilidade de quase 98% de um corte de 25 pontos base nas taxas na reunião do BoE de amanhã, com um novo corte esperado em abril de 2026.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.