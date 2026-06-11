Gráfico do dia: Ouro

O ouro interrompeu hoje a sua série de quedas acentuadas, que tinham levado o preço da matéria-prima a descer 8,8% esta semana. Os contratos de futuros romperam uma série de níveis de suporte sólidos e estão atualmente a ser negociados no seu nível mais baixo desde novembro de 2025, em cerca de 4.080 dólares por onça. Uma recuperação do apetite pelo risco adiou o teste do nível psicológico dos 4.000 dólares, mas as perspetivas de aperto monetário para as taxas de juro dos EUA sugerem que a pressão descendente sobre o metal precioso irá persistir. O ouro continua sob intensa pressão de venda, tendo rompido uma série de níveis de suporte fundamentais, incluindo os níveis de retração de Fibonacci de 50% (4.670 $), 61,8% (4.500 $) e, mais recentemente, 78,6% (4.250 $). A quebra agressiva destas barreiras arrastou o preço para os 4.085,64 dólares, deixando o metal exposto a um teste da barreira psicológica dos 4.000 dólares. O indicador RSI desceu para 26,1, sinalizando condições de mercado de sobrevenda profunda. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar os preços do ouro hoje? Escalada do conflito EUA-Irão: Novos ataques com mísseis e drones no Médio Oriente destruíram as esperanças de um cessar-fogo. Os ganhos do petróleo bruto estagnaram hoje (OIL: -2,6%) em resposta ao anúncio dos EUA da «conclusão» da sua operação, que Donald Trump classificou como uma «punição por negociar durante demasiado tempo». Por outro lado, o Irão considerou o cessar-fogo «sem sentido», tendo em conta o recente intercâmbio de disparos, consolidando as perspetivas de um conflito prolongado e incerto — o que, por sua vez, reforça as expectativas de uma política monetária mais restritiva por parte dos EUA.

Novos ataques com mísseis e drones no Médio Oriente destruíram as esperanças de um cessar-fogo. Os ganhos do petróleo bruto estagnaram hoje (OIL: -2,6%) em resposta ao anúncio dos EUA da «conclusão» da sua operação, que Donald Trump classificou como uma «punição por negociar durante demasiado tempo». Por outro lado, o Irão considerou o cessar-fogo «sem sentido», tendo em conta o recente intercâmbio de disparos, consolidando as perspetivas de um conflito prolongado e incerto — o que, por sua vez, reforça as expectativas de uma política monetária mais restritiva por parte dos EUA. Perspetivas de uma Fed mais restritiva e das taxas de juro: O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 4,2% em termos homólogos consolidou as expectativas de que a Reserva Federal manterá as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo. Uma vez que o ouro não rende juros, a perspetiva de taxas elevadas diminui significativamente o seu apelo, especialmente tendo em conta as suas valorizações já historicamente elevadas.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 4,2% em termos homólogos consolidou as expectativas de que a Reserva Federal manterá as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo. Uma vez que o ouro não rende juros, a perspetiva de taxas elevadas diminui significativamente o seu apelo, especialmente tendo em conta as suas valorizações já historicamente elevadas. Amortecedor da inflação subjacente mais moderada: Embora a taxa de inflação global tenha assustado os investidores ao regressar acima dos 4%, o IPC subjacente mensal cresceu apenas 0,2% (2,9% em termos homólogos, em linha com as previsões). Este resultado ligeiramente mais moderado deu aos metais preciosos uma pausa e permitiu-lhes interromper a sua tendência descendente.

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