Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão em alta de 0,15% hoje, aproximando-se da marca de 26.000. O índice parece estar a apenas um passo de atingir um recorde, mesmo com a continuação da liquidação em várias empresas de tecnologia de peso, como a Microsoft e a Palantir. Entretanto, a temporada de resultados do quarto trimestre de 2025 já passou claramente do ponto médio, e o mercado está a receber um conjunto de sinais que podem ser interpretados sem exageros. O quadro é consistente e repetitivo: as empresas estão a cumprir as expectativas, as revisões estão a subir e o crescimento dos lucros continua na casa dos dois dígitos. O que sabemos com certeza (com 59% das empresas do S&P 500 a terem apresentado os seus resultados) 76% das empresas superaram as expectativas em termos de EPS e 73% superaram as expectativas em termos de receitas.



das empresas superaram as expectativas em termos de EPS e superaram as expectativas em termos de receitas. Os lucros reportados estão, em média, 7,6% acima das estimativas , em linha com o histórico (entre as médias de 5 e 10 anos).



, em linha com o histórico (entre as médias de 5 e 10 anos). As receitas estão, em média, 1,4% acima das estimativas (abaixo da média de 5 anos de 2,0%, mas em linha com a média de 10 anos de 1,4%).



A taxa de crescimento combinada dos lucros situa-se em 13,0% em termos homólogos para o S&P 500. Se se mantiver, este seria o quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros.



A taxa de crescimento combinada das receitas é de 8,8% a/a , o que seria o ritmo mais forte desde o terceiro trimestre de 2022 (11,0%) e o 21.º trimestre consecutivo de crescimento das receitas para o índice.



é de , o que seria o ritmo mais forte desde o (11,0%) e o de crescimento das receitas para o índice. Revisões sazonais: em 31 de dezembro, o mercado precificava um crescimento dos lucros de 8,3% para o quarto trimestre; hoje, esse valor é de 13,0%, refletindo surpresas positivas no EPS e uma tendência ascendente no agregado.



Previsões para o primeiro trimestre de 2026: 23 empresas divulgaram previsões negativas para o EPS, enquanto 28 divulgaram previsões positivas.



O P/E futuro de 12 meses do S&P 500 é de 21,5, acima da média de 5 anos (20,0) e da média de 10 anos (18,8). Isso é importante porque o mercado não está «barato», então a qualidade dos resultados tem um peso extra. Por que as empresas de tecnologia e com exposição global parecem estar em melhor situação no momento? Um ângulo prático dos dados é a exposição geográfica da receita. Com o dólar americano mais fraco, as empresas que geram mais vendas fora dos EUA estão apresentando um crescimento claramente mais forte. Empresas com >50% das vendas nos EUA: lucros +10,0% a/a , receitas +7,7% a/a



, Empresas com >50% das vendas fora dos EUA: lucros +17,7% a/a, receitas +11,9% a/a Aqui está a principal nuance analítica: a NVIDIA é a maior contribuidora individual para esse desempenho superior. Excluindo a NVIDIA do grupo de «maior exposição internacional», o crescimento diminui para lucros +12,0% e receitas +9,9%. A diferença diminui, mas não desaparece, sugerindo que o impulso cambial e a exposição global mais ampla são reais, com a NVDA a proporcionar um impulso extra. O que impulsionou a taxa de crescimento nos últimos dias? Na última semana, a melhoria na taxa de crescimento dos lucros foi impulsionada principalmente por surpresas positivas no EPS, lideradas pelos setores de serviços de comunicação, saúde e financeiro .



. Desde 31 de dezembro, as maiores contribuições para o aumento na taxa de crescimento dos lucros vieram dos setores industrial, de tecnologia da informação e de serviços de comunicação .



. Do lado das receitas (desde 31 de dezembro), os maiores contribuintes para a melhoria do crescimento das receitas foram os setores de Tecnologia da Informação, Serviços de Comunicação, Saúde e Indústria.



Nove dos 11 setores estão a reportar um crescimento dos lucros em relação ao ano anterior, liderados pelos setores de Tecnologia da Informação, Indústria e Serviços de Comunicação.



Dois setores estão a reportar quedas nos lucros em relação ao ano anterior: Consumo Discricionário e Saúde. US100 (H1) O US100 está a ser negociado acima da EMA de 200 períodos (linha vermelha) e situa-se aproximadamente 1.000 pontos abaixo da máxima histórica, perto de 26.400. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

