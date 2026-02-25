Hoje, a atenção dos investidores está a deslocar-se quase inteiramente para Wall Street. O foco principal são os ganhos da Nvidia, que a empresa divulgará após o encerramento da sessão nos EUA. Os mercados estão a prever um trimestre recorde, fortes vendas e - o mais importante - uma orientação futura altamente otimista. US100 (período de tempo D1) Qualquer “arranhão” no relatório pode permitir que os vendedores recuperem o controlo sobre os índices de acções - há pouco espaço para fraqueza na publicação trimestral de hoje. Os futuros do Nasdaq 100 estão a subir quase 0,3% por volta das 9h30, hora da Polónia, e estão a ultrapassar a marca dos 25.000 pontos.

O índice está sendo negociado atualmente perto da retração de Fibonacci de 38,2% do impulso de baixa mais recente. Uma quebra sustentada acima deste nível - e um movimento através de 25.150 - poderia abrir o caminho para 25.550, onde a retração de 61,8% se situa. Dito isto, é difícil esperar um movimento decisivo antes da Nvidia publicar os seus resultados.

Notavelmente, o índice ainda está relativamente próximo (cerca de 600 pontos) da EMA200 diária (linha vermelha), o que sugere que o stress do mercado permanece elevado. Ontem, Wall Street recuperou o fôlego depois de a Anthropic ter anunciado várias parcerias estratégicas com grandes empresas de software norte-americanas, incluindo a Spotify e a Salesforce, atenuando os receios de uma “disrupção total” dos seus modelos de negócio.

diária (linha vermelha), o que sugere que o stress do mercado permanece elevado. Ontem, Wall Street recuperou o fôlego depois de a Anthropic ter anunciado várias parcerias estratégicas com grandes empresas de software norte-americanas, incluindo a Spotify e a Salesforce, atenuando os receios de uma “disrupção total” dos seus modelos de negócio. Este facto fez com que os investidores se voltassem naturalmente para um cenário em que as empresas implementam a IA nos seus produtos, em vez de competirem com ela pelo mesmo mercado. No entanto, se esses temores ressurgirem após o relatório de hoje da NVDA, a área de 24.400 parece um teste crítico da tendência de alta e uma zona de suporte chave da qual o índice já se recuperou no início de fevereiro.

parece um teste crítico da tendência de alta e uma zona de suporte chave da qual o índice já se recuperou no início de fevereiro. No geral, os principais níveis de suporte permanecem em 24.750 (retração de Fibonacci de 23,6%; também reforçada por recentes reações de preços - mechas mais baixas nas últimas nove velas) e 24.400 (EMA200). A resistência chave permanece em 25.500, onde a retração de 61,8% se alinha com a EMA50 (linha laranja). Fonte: xStation5

