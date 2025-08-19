Home Depot apresenta crescimento moderado e perspetivas cautelosas para 2025

A Home Depot (HD.US) divulgou os resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram em linha com as expectativas do mercado, embora tenham oferecido poucas surpresas positivas. A empresa registou receitas de US$ 43,18 mil milhões e o lucro por ação (EPS) ficou em US$ 4,68, ligeiramente abaixo das previsões dos analistas. As ações estão a ser negociadas hoje em ligeira queda, o que pode refletir a cautela dos investidores em meio a preocupações com a desaceleração económica e o crescimento limitado das vendas. A Home Depot Inc. é uma das maiores cadeias de retalho do mundo especializada na venda de materiais de construção, ferramentas, produtos para reforma e serviços de renovação. A empresa opera principalmente no mercado dos EUA, atendendo tanto clientes individuais quanto empreiteiros profissionais. Com uma ampla oferta de produtos e uma extensa rede de lojas, a Home Depot é líder no setor de reforma residencial. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 Receita (GAAP): US$ 43,18 mil milhões, um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior (contra US$ 42,91 mil milhões no segundo trimestre de 2024)

US$ 43,18 mil milhões, um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior (contra US$ 42,91 mil milhões no segundo trimestre de 2024) Lucro bruto (ajustado): US$ 14,4 mil milhões, com uma margem bruta estável de aproximadamente 33%

US$ 14,4 mil milhões, com uma margem bruta estável de aproximadamente 33% EBITDA (ajustado): US$ 7,5 mil milhões

US$ 7,5 mil milhões Lucro líquido (ajustado): US$ 4,56 mil milhões, uma ligeira queda em relação ao ano anterior, com uma margem líquida de cerca de 10%

US$ 4,56 mil milhões, uma ligeira queda em relação ao ano anterior, com uma margem líquida de cerca de 10% Lucro por ação (EPS, ajustado): US$ 4,68, ligeiramente abaixo da previsão do mercado de US$ 4,69, representando uma queda de 0,2% em relação ao segundo trimestre de 2024

US$ 4,68, ligeiramente abaixo da previsão do mercado de US$ 4,69, representando uma queda de 0,2% em relação ao segundo trimestre de 2024 Vendas comparáveis nos EUA: Aumento de 1,4% em relação ao ano anterior, indicando uma demanda estável no segmento de varejo

Aumento de 1,4% em relação ao ano anterior, indicando uma demanda estável no segmento de varejo Margem operacional: 13,0%, em linha com as expectativas dos analistas

13,0%, em linha com as expectativas dos analistas Fluxo de caixa operacional: US$ 5,4 mil milhões, abaixo do ano anterior

US$ 5,4 mil milhões, abaixo do ano anterior Fluxo de caixa livre: US$ 4,7 mil milhões, também abaixo do ano anterior

US$ 4,7 mil milhões, também abaixo do ano anterior Despesas de capital: US$ 720 milhões, ligeiramente abaixo do ano anterior Visualização do gráfico (intervalo D1) Fonte: xStation5 Perspectivas A Home Depot reafirmou as suas orientações para o ano de 2025, projetando um crescimento da receita de aproximadamente 2,8%, juntamente com uma queda esperada no EPS de cerca de 3%. Embora o crescimento estável da receita e as margens operacionais sustentadas reflitam uma posição financeira relativamente sólida e um controlo de custos eficaz, o ritmo moderado do crescimento das vendas comparáveis nos EUA pode sinalizar uma potencial desaceleração no futuro. A queda nos fluxos de caixa é um ponto preocupante e merece acompanhamento atento nos próximos trimestres. No entanto, as despesas de capital permanecem sob controlo, sugerindo uma abordagem cautelosa em termos de investimento face à incerteza que continua a pairar sobre o mercado. Em resumo, embora a Home Depot mantenha uma posição forte no mercado, os ventos contrários da macroeconomia e o enfraquecimento do dinamismo das vendas podem limitar o ritmo do crescimento dos lucros no futuro.

