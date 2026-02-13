IBM vai contra a corrente

Nos últimos meses, as manchetes têm sido dominadas por notícias sucessivas e cada vez mais sombrias do mercado de trabalho, especialmente para pessoas que estão a iniciar suas carreiras e/ou aquelas ligadas ao setor de IT. Estima-se que, somente em 2025, cerca de 250.000 pessoas nos Estados Unidos perderam seus empregos como parte dos esforços de otimização dos custos com pessoal. Neste contexto, o anúncio da IBM se destaca de forma impressionante. Apesar de ter mais de 120 anos de história, a empresa continua a ser um participante significativo no mercado. A IBM é, na verdade, responsável pela criação da indústria de IT e, se traçarmos a história de quase todas as soluções utilizadas atualmente em computação e processamento de dados, mais cedo ou mais tarde encontraremos a IBM. A estratégia da IBM sempre foi pragmática, metódica e focada em resultados. A empresa está a trazer essa abordagem pragmática para o campo da IA. Alguns criticam a IBM por ser conservadora; outros elogiam a empresa por sua cautela. Essa cautela pode ser vista em um novo anúncio sobre sua política de recrutamento. Falando abertamente sobre a política de recrutamento no setor em uma conferência em Nova Iorque, o diretor de RH da IBM, Nickle LaMoureux, disse: “Sim, são todas aquelas funções que nos disseram que a IA substituiria”. Os representantes da empresa argumentam que a procura por funções de nível básico não está a desaparecer; apenas a sua natureza precisa mudar. A IBM está a ir contra a corrente. Espera-se que as contratações aumentem «em toda a linha», embora os representantes tenham se recusado a fornecer números. É importante ressaltar que a política descrita acima não é uma continuação de uma tendência, mas uma reversão dela. De acordo com dados da Makrotrends, a empresa vem reduzindo o número de funcionários há anos, e o último ano “positivo” foi 2019. Somente em 2023, a IBM estava prevista para demitir mais de 10% de sua força de trabalho, entrando em 2026 com uma força de trabalho em torno de 290.000 funcionários. A partir do contexto das observações dos representantes, pode-se especular que as chefias de decisão da empresa “se queimaram” com tentativas de implementar a IA de forma muito otimista em seus processos e que as questões resultantes devem ser resolvidas por meio do aumento das contratações. A empresa sobreviveu a duas guerras mundiais e várias crises econômicas importantes. Em contrapartida, a maioria dos concorrentes da IBM provavelmente teria dificuldade em resistir a apenas alguns trimestres de taxas de juros mais altas. IBM.US (D1) A empresa sofreu uma forte onda de vendas, apesar de recentemente ter atingido níveis quase recordes. A estrutura EMA continua otimista, mas um retorno acima do nível FIBO 61,8 é fundamental para a procura. Fonte: xStation5

