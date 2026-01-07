Os futuros do índice HSCEI caíram 1,1% com a queda do apetite pelo risco. A antecipação de uma série de publicações importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA está a gerar cautela em todo o mundo, enquanto as tensões geopolíticas estão a aumentar a pressão sobre os índices asiáticos. xStation CHN.cash está a ser negociado abaixo da retração de Fibonacci de 50% do último movimento de baixa, mas o movimento de queda parou perto da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100; roxo escuro). Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o CHN.cash esta sessão? A China suspendeu as exportações de certos metais de terras raras e bens de dupla utilização para o Japão, citando a segurança nacional após os comentários do primeiro-ministro japonês Sanae Takaichi sobre Taiwan. As restrições entraram em vigor imediatamente e podem perturbar as cadeias de abastecimento em sectores-chave, incluindo a eletrónica, a indústria aeroespacial e a defesa. A China lançou também um inquérito anti-dumping sobre os produtos químicos japoneses utilizados na produção de semicondutores.

A decisão de Pequim abalou o sentimento em toda a região. As terras raras chinesas representavam 63% das importações do Japão em 2024 e as restrições podem perturbar seriamente a produção nos sectores da eletrónica, automóvel e defesa. Para as empresas chinesas, isto significa perder uma base de clientes significativa, enquanto os investidores enfrentam uma maior incerteza em toda a cadeia de abastecimento e pressão sobre os preços dos componentes estratégicos.

e as restrições podem perturbar seriamente a produção nos sectores da eletrónica, automóvel e defesa. Para as empresas chinesas, isto significa perder uma base de clientes significativa, enquanto os investidores enfrentam uma maior incerteza em toda a cadeia de abastecimento e pressão sobre os preços dos componentes estratégicos. O CHN.cash é também afetado por um abrandamento do otimismo impulsionado pela IA. O apetite pelo risco está claramente a diminuir à medida que os investidores se preparam para os principais dados do mercado de trabalho dos EUA, que serão particularmente relevantes para a política da Reserva Federal nos próximos meses. As expectativas para o relatório NFP de sexta-feira são relativamente elevadas - o mercado antecipa a estabilização do mercado de trabalho e um maior crescimento do emprego após meses de leituras mistas. Os prelúdios do relatório incluem os lançamentos de hoje do ADP e do JOLTS, que deverão, por consenso, confirmar uma narrativa de emprego estável, embora a procura de novas contratações permaneça moderada.

