A sessão de terça-feira em Wall Street começou com fortes ganhos, à medida que os investidores regressaram com entusiasmo ao setor tecnológico e às empresas relacionadas com a IA, na sequência de uma onda de vendas massivas no final da semana passada. Por outro lado, após quase uma hora de negociação, as ações perderam um pouco de ímpeto. No entanto, um catalisador adicional para os otimistas do mercado é uma queda notável nos preços do petróleo bruto WTI para abaixo dos 90 dólares por barril. Esta descida é impulsionada pelas crescentes esperanças de um rápido acordo diplomático entre os EUA e o Irão, na sequência da cessação dos recentes ataques, o que reduziu significativamente as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA e impulsionou o apetite pelo risco a nível global. Panorama do mercado e principais índices Os principais índices à vista de Wall Street iniciaram o dia de negociação firmemente em alta, embora tenham recuado desde então em relação aos seus máximos diários: O S&P 500 está atualmente em alta de apenas 0,1% — apesar de ter aberto com uma subida de 0,7% —, enquanto tenta garantir mais um dia de ganhos.

está atualmente em alta de apenas 0,1% — apesar de ter aberto com uma subida de 0,7% —, enquanto tenta garantir mais um dia de ganhos. O Nasdaq 100 passou a registar uma descida, perdendo 0,25% após uma subida de 0,8% no início da sessão.

passou a registar uma descida, perdendo 0,25% após uma subida de 0,8% no início da sessão. O Dow Jones Industrial Average regista um aumento modesto de 0,3%. Desempenho do mercado de futuros US100 (futuros do Nasdaq 100) registam uma queda de 0,2%, revertendo um ganho anterior de 0,7%.

(futuros do Nasdaq 100) registam uma queda de 0,2%, revertendo um ganho anterior de 0,7%. US500 (futuros do S&P 500) registam uma subida de cerca de 0,1%, sendo negociados em torno da marca dos 7.420 pontos .

(futuros do S&P 500) registam uma subida de cerca de 0,1%, sendo negociados em torno da marca dos . US30 (futuros do Dow Jones) registam um aumento de 0,4%.

(futuros do Dow Jones) registam um aumento de 0,4%. US2000 (futuros de pequena capitalização do Russell 2000) está a registar uma recuperação muito forte, com uma subida de 1,2%. O principal catalisador para as negociações de hoje é o fluxo de capital de volta para as ações dos «Magnificent Seven» (com a Meta a subir +1,9%, a Alphabet +1,6% e a Nvidia +0,3% na abertura), a par dos fabricantes de semicondutores. O sentimento no setor dos chips e da tecnologia em nuvem está a receber um impulso de notícias provenientes da China, que planeia alocar cerca de 295 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para construir infraestruturas de centros de dados de IA. Simultaneamente, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram 2 pontos base para 4,54%, aliviando temporariamente as pressões inflacionistas graças à energia mais barata (o petróleo bruto WTI caiu mais de 3%, sendo negociado abaixo dos 90 dólares por barril). Análise Técnica: US100 Analisando o gráfico de futuros do US100 no intervalo D1, é possível ver que os contratos estão a recuperar rapidamente as perdas da última sexta-feira, reduzindo a queda em quase metade para a faixa de 29 650–29 700 pontos no início da sessão. Uma quebra acima dos 29 800 durante a sessão de hoje constituiria um forte sinal de alta. Notícias corporativas Nuvalent (NUVL.US) – As ações da empresa de biotecnologia dispararam quase 39% na abertura do mercado. A gigante farmacêutica britânica GSK anunciou que irá adquirir a empresa num negócio totalmente em dinheiro avaliado em 10,6 mil milhões de dólares (124 dólares por ação) , uma medida que deverá acelerar significativamente a expansão da GSK no mercado da terapia do cancro do pulmão em fase avançada.

– As ações da empresa de biotecnologia dispararam quase 39% na abertura do mercado. A gigante farmacêutica britânica GSK anunciou que irá adquirir a empresa num negócio totalmente em dinheiro avaliado em , uma medida que deverá acelerar significativamente a expansão da GSK no mercado da terapia do cancro do pulmão em fase avançada. Applied Digital (APLD.US) – As ações subiram mais de 4,5%. A empresa de neocloud assinou um contrato vinculativo de 15 anos do tipo «take-or-pay» com um importante hyperscaler norte-americano para fornecer 210 megawatts de carga informática crítica no seu campus Delta Forge 2.

– As ações subiram mais de 4,5%. A empresa de neocloud assinou um contrato vinculativo de 15 anos do tipo «take-or-pay» com um importante hyperscaler norte-americano para fornecer de carga informática crítica no seu campus Delta Forge 2. JM Smucker (SJM.US) – O fabricante de compotas e café registou uma subida superior a 11% no início da sessão. Os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal da empresa superaram as expectativas de Wall Street, impulsionados principalmente por aumentos de preços de produtos bem-sucedidos que compensaram as pressões de custos.

– O fabricante de compotas e café registou uma subida superior a 11% no início da sessão. Os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal da empresa superaram as expectativas de Wall Street, impulsionados principalmente por aumentos de preços de produtos bem-sucedidos que compensaram as pressões de custos. Vail Resorts (MTN.US) – A operadora de resorts de montanha registou uma queda de cerca de 5%. A empresa decidiu reduzir a sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro, citando condições meteorológicas «historicamente desafiantes» e imprevisíveis em todo o oeste dos Estados Unidos.

– A operadora de resorts de montanha registou uma queda de cerca de 5%. A empresa decidiu reduzir a sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro, citando condições meteorológicas «historicamente desafiantes» e imprevisíveis em todo o oeste dos Estados Unidos. Perrigo (PRGO.US) – As ações caíram 3% na sequência da notícia da demissão imediata do CEO Patrick Lockwood-Taylor. A saída surge na sequência de uma investigação interna que revelou violações do código de conduta pessoal da empresa e dos valores corporativos fundamentais.

– As ações caíram 3% na sequência da notícia da demissão imediata do CEO Patrick Lockwood-Taylor. A saída surge na sequência de uma investigação interna que revelou violações do código de conduta pessoal da empresa e dos valores corporativos fundamentais. Apple (AAPL.US) – As ações da gigante tecnológica sofreram outra queda significativa de quase 3%. A empresa de Cupertino confirmou oficialmente que, devido às restritivas leis antitrust e regulamentações digitais na União Europeia, o lançamento do seu novo assistente de IA Siri será temporariamente bloqueado nesses mercados. As ações perderam valor substancial na sequência da conferência de ontem.

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