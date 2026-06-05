Os futuros do Nasdaq 100 (US100) e do S&P 500 (US500) registam quedas de 1,3% e 0,6%, respetivamente, enquanto os futuros do Dow Jones Industrial Average (US30) demonstram maior resiliência, caindo apenas 0,2%. Os setores não tecnológicos estão a apresentar um desempenho superior, à medida que os investidores se afastam das empresas relacionadas com a IA e os semicondutores. Dados do mercado de trabalho dos EUA mais fortes do que o esperado, combinados com a fraqueza contínua no setor tecnológico, estão a impulsionar uma onda de vendas generalizada nas ações de semicondutores, incluindo fabricantes de chips de memória como a Micron e a SanDisk. As ações da Nvidia registam uma queda superior a 2%, enquanto a TSMC perde quase 3,5%, apesar de a administração reiterar as expectativas de um crescimento sustentado da procura impulsionado pela IA ao longo de vários anos. Setor dos semicondutores continua sob pressão Os fabricantes de chips continuam a enfrentar pressão de venda na sequência do relatório de resultados da Broadcom. Após a forte onda de vendas de quinta-feira, o setor permanece firmemente no vermelho: A Broadcom registou uma nova queda de 4% após ter desvalorizado 12,5% na sessão anterior,

a AMD está a perder quase 5%,

a Intel registou uma queda de quase 6%,

a Arm Holdings está a cair cerca de 7%. Os investidores estão a tornar-se cada vez mais seletivos em relação às ações de IA e semicondutores, após uma forte recuperação que elevou as valorizações a níveis elevados em grande parte do setor. Relatório de emprego robusto nos EUA apoia o dólar A economia dos EUA criou 172 000 empregos não agrícolas em maio, um número significativamente acima dos 80 000 esperados pelos economistas inquiridos pela Dow Jones. Entretanto, a taxa de desemprego manteve-se inalterada em 4,3%, em linha com as previsões do mercado. Os dados mais sólidos do mercado de trabalho impulsionaram o dólar americano e as taxas de rendimento dos títulos do Tesouro, ao mesmo tempo que suscitaram preocupações de que a Reserva Federal possa ter menos incentivos para reduzir as taxas de juro num futuro próximo. US500 (D1) O contrato US500 está atualmente a caminho de registar a sua primeira queda semanal em dez semanas. Apesar da fraqueza, o índice está a aguentar-se melhor do que o US100, fortemente orientado para a tecnologia, embora as ações de tecnologia de grande capitalização continuem a pesar sobre o índice de referência devido ao seu peso significativo no índice. A área em torno da MME50 (linha laranja), perto dos 7.330 pontos, parece ser a primeira grande zona de suporte num cenário de baixa. Este nível é ainda reforçado por reações de preço anteriores e poderá tornar-se um campo de batalha crucial entre compradores e vendedores, caso a dinâmica de queda se mantenha. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias do mercado acionista dos EUA O Citi mantém uma visão otimista em relação às ações, apesar dos sinais crescentes de exuberância do mercado. A estratega Beata Manthey observou que os índices acionistas globais permanecem próximos de máximos históricos, as avaliações em vários segmentos de mercado parecem elevadas, o sentimento dos investidores é cada vez mais otimista e o aumento da atividade de OPI e emissões de ações reflete um forte apetite pelo risco. Embora estes fatores não indiquem necessariamente um pico iminente do mercado, sugerem que mais indicadores estão a entrar em território de risco elevado. A DocuSign desilude com as suas perspetivas de receitas. As ações registam uma queda de cerca de 4% depois de as orientações da empresa para o segundo trimestre não terem impressionado os investidores. A administração espera receitas entre 865 milhões e 869 milhões de dólares, em linha com a estimativa de consenso da LSEG de 866 milhões de dólares, mas sem qualquer surpresa positiva significativa. Fonte: xStation5

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