Os futuros das ações dos EUA estão a recuar esta sexta-feira, com os investidores à espera da decisão do Presidente Trump sobre o próximo presidente da Reserva Federal. Os mercados estão cada vez mais a considerar Kevin Warsh como a provável escolha da Reserva Federal, na sequência de relatos de que ele pode ser a escolha de Trump. No entanto, as ações europeias estão a ter um bom desempenho, com o DAX alemão a subir quase 0,5% (apoiado por uma recuperação de 4% das ações da Adidas) e com ligeiros ganhos do FTSE britânico e do CAC40 francês. Os futuros do S&P 500 caíram quase 1%, os futuros do Nasdaq 100 afundaram 1,2% e os futuros do Dow caíram 0,7%, apontando para mais uma sessão de risco (especialmente para a tecnologia). Os dados macroeconómicos mais importantes agendados para hoje serão o PPI dos EUA, às 12:30 GMT, e o PMI de Chicago, às 13:45 GMT Kevin Warsh é visto como relativamente hawkish , com um historial de ser mais duro com a inflação, embora tenha recentemente apoiado cortes nas taxas, alinhando-se mais com as mensagens de Trump.

, com um historial de ser mais duro com a inflação, embora tenha recentemente apoiado cortes nas taxas, alinhando-se mais com as mensagens de Trump. Trump reuniu-se com Warsh na Casa Branca na quinta-feira e disse que iria anunciar o seu nomeado para a Fed na sexta-feira de manhã.

O dólar americano valorizou à medida que as apostas se deslocaram para Warsh, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram , liderados pelo rendimento de 30 anos (+5 bps) .

à medida que as apostas se deslocaram para Warsh, enquanto , liderados pelo . O ouro e a prata entraram em sell-off , arrefecendo o que tinha sido uma subida excessiva. O ouro caiu fortemente (cerca de 4-7% intradiário , dependendo do momento). A prata caiu drasticamente (mais de 10% , com alguns relatórios a registar quedas ainda mais profundas). A platina também caiu acentuadamente (cerca de 10% + ).

, arrefecendo o que tinha sido uma subida excessiva. Bitcoin e a maioria dos cripto ativos permaneceram sob pressão : A Peel Hunt inicia a Aviva em Buy , destacando a escala diversificada que suporta o ROE nos adolescentes altos. A Oddo BHF actualiza a Worldline para Neutral , citando um plano de recuperação mais credível até 2030.

Empresas europeias em destaque: Os ADR da Adidas sobem, uma vez que os lucros preliminares do quarto trimestre superam as expectativas. O lucro operacional da Swatch para o ano fiscal não cumpre as estimativas. As vendas comparáveis da Signify no quarto trimestre não atingiram as estimativas; foi lançada uma revisão estratégica. Dividendos do Raiffeisen superam as estimativas; vê rentabilidade estável. O CaixaBank aumenta os objectivos para 2025-27; o resultado líquido do 4.º trimestre supera as expectativas; proposta de dividendo em dinheiro de 0,3321 euros/ação. Outras actualizações dignas de nota incluem os resultados/movimentos de dimensão superior da SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP , entre outros.

Alterações de rating: Atualizações: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline. Revisões em baixa: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt-Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.

Para além da história da Fed, as tensões comerciais estão de novo em foco : Trump ameaçou aplicar uma tarifa de 50% às importações de aviões canadianos . Avisou também que os EUA poderiam retirar a certificação de novos jatos de empresas como a Bombardier, citando barreiras de certificação contra os jactos Gulfstream dos EUA. O México poderá ser confrontado com novas taxas, depois de Trump ter prometido aplicar tarifas aos países que fornecem petróleo a Cuba.

: Os lucros das grandes empresas tecnológicas foram mistos , e o relatório da Apple pouco contribuiu para elevar o sentimento: As acções da Apple mantiveram-se estáveis no pré-mercado, depois de terem superado as expectativas de lucro, apoiadas por um recorde de vendas do iPhone. O CEO Tim Cook avisou que uma escassez global de memória poderia pressionar as margens futuras.

, e o relatório da Apple pouco contribuiu para elevar o sentimento: As ações da Sandisk (SNDK.US) subiram 20% durante o pré-mercado , após fortes resultados e uma orientação otimista, prolongando uma recuperação maciça desde o início do ano. O lucro por ação foi quase 100% superior ao esperado. A empresa citou o aumento da demanda ligada às necessidades de memória e armazenamento impulsionadas pela IA , com um grande salto em seu segmento de data center.

, após fortes resultados e uma orientação otimista, prolongando uma recuperação maciça desde o início do ano. O lucro por ação foi quase 100% superior ao esperado. Os principais ganhos do dia a serem observados incluem Exxon e Chevron (antes da abertura), além de American Express e Verizon .

(antes da abertura), além de . Apesar da volatilidade, os principais índices norte-americanos continuaram a subir durante a semana , e todos acompanharam os ganhos de janeiro , com o Dow a ficar ligeiramente atrás.

, e todos acompanharam , com o Dow a ficar ligeiramente atrás. A Perplexity terá assinado um contrato de nuvem de 750 milhões de dólares, por três anos, com a Microsoft Azure, expandindo-se para além da sua dependência de longa data da AWS e obtendo acesso a modelos de fronteira através do ecossistema Foundry da Microsoft. Gráfico diário do US 500 e DE40 Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

