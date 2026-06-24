Os mercados bolsistas americano está a tentar recuperar esta sessão, após um início de semana brutal, durante o qual um valor astronómico de 1,3 biliões de dólares se evaporou da capitalização do índice Nasdaq 100. A abertura de hoje é marcada pela expectativa em torno do relatório trimestral da Micron Technology, uma empresa que, nas últimas semanas, conquistou o título de ativo mais negociado de Wall Street, ultrapassando a própria Nvidia. Os resultados da gigante da memória RAM constituirão um teste crucial para a saúde de toda a grande aposta na inteligência artificial. Outros fatores que alimentam a volatilidade incluem as oscilações históricas no índice Dow Jones e o nervosismo ante a divulgação, amanhã, do índice de inflação PCE. Situação do mercado e principais eventos macroeconómicos O sentimento global tenta estabilizar, embora os investidores tenham passado por um período de verdadeira «montanha-russa». O receio nos mercados diminuiu ligeiramente, como ilustra o índice de volatilidade VIX, que recua para o nível de 19,21 pontos depois de ter roçado ontem a barreira psicológica dos 20 pontos e de ter sido negociado acima desse nível a meio do mês. Os operadores da Goldman Sachs alertam, no entanto, que a liquidez do mercado é atualmente escassa, o que poderá agravar drasticamente os movimentos de preços em ambas as direções nas próximas sessões. No mercado de matérias-primas, a tendência de queda do petróleo mantém-se, com o índice de referência WTI a roçar o nível dos 70 dólares por barril e a necessitar apenas de colmatar a lacuna inicial relacionada com as aberturas de mercado após os EUA terem iniciado ataques aéreos contra o Irão no final de fevereiro, para compensar totalmente o impacto da guerra nesta matéria-prima. Por outro lado, prevalecem os sentimentos «hawkish» nos mercados, como se pode observar pela forte retração do EURUSD para abaixo de 1,14. No contexto macroeconómico, os investidores estão a assimilar a primeira reunião da Fed sob a liderança de Kevin Warsh e aguardam a publicação do PCE na quinta-feira, que, de acordo com as previsões da Bloomberg Economics, poderá revelar-se «hawkish». Como se estão a comportar os contratos de futuros e os setores individuais? US100 (Nasdaq 100): Após uma tentativa inicial de recuperação, observamos uma queda de 0,2% nos primeiros minutos de negociação. No entanto, o setor tecnológico está a tentar provar que a correção de junho é apenas uma pausa saudável na tendência de alta (o índice ainda se encontra cerca de 28% acima do nível registado no final de março).

Após uma tentativa inicial de recuperação, observamos uma queda de 0,2% nos primeiros minutos de negociação. No entanto, o setor tecnológico está a tentar provar que a correção de junho é apenas uma pausa saudável na tendência de alta (o índice ainda se encontra cerca de 28% acima do nível registado no final de março). US500 (S&P 500): O contrato do índice de referência mantém-se ao nível de fecho de ontem, embora tenha registado uma subida de até 0,2% anteriormente. O mercado em geral está a evoluir com cautela, equilibrando o otimismo tecnológico com os sinais de alerta provenientes da economia tradicional.

O contrato do índice de referência mantém-se ao nível de fecho de ontem, embora tenha registado uma subida de até 0,2% anteriormente. O mercado em geral está a evoluir com cautela, equilibrando o otimismo tecnológico com os sinais de alerta provenientes da economia tradicional. US30 (Dow Jones): Atualmente, o contrato regista uma queda de 0,15%, mas a atenção está centrada nele devido a uma alteração fundamental e pouco comum na estrutura do índice.

Atualmente, o contrato regista uma queda de 0,15%, mas a atenção está centrada nele devido a uma alteração fundamental e pouco comum na estrutura do índice. US2000 (Russell 2000): Regista uma queda de 0,2%, consolidando-se após recentes tentativas de redirecionar o capital para empresas de menor dimensão. Análise Técnica: US100 (Nasdaq 100) Depois de perder 1,3 biliões de dólares em valor de mercado em apenas dois dias, o índice tecnológico US100 encontra-se num potencial ponto de viragem muito interessante. A capitulação de ontem levou o índice à zona dos suportes locais, onde a procura tentou defendê-lo. Em termos intradiários, a resistência-chave para os otimistas continua a ser a zona da queda de ontem. Uma recuperação de 0,5% registada anteriormente indicava potencial de recuperação, mas nos primeiros minutos de negociação assistimos a uma queda abaixo do importante suporte de 29 800 pontos. No entanto, o suporte correspondente à retração de 50,0% da última onda de tendência ascendente mantém-se, e ligeiramente abaixo encontra-se a retração-chave para o impulso ascendente, ou seja, 61,8. O que é preocupante é que a Goldman Sachs alerta para uma bolha semelhante à que ocorreu durante a euforia das empresas «dot-com». Por outro lado, os movimentos atuais ainda não são suficientemente amplos para indicar uma capitulação total dos compradores. Parece, no entanto, que hoje tudo está nas mãos da Micron. Tal como a Nvidia salvou outrora o mercado do colapso, agora o destino do mercado poderá estar nas mãos dos resultados do fabricante de memórias. Informações importantes sobre as empresas cotadas Micron Technology (MU.US). A empresa registou uma subida de até 4% no pré-mercado e encontra-se atualmente em baixa de 1% antes da divulgação dos resultados de hoje. Vale a pena referir que a Micron é, neste momento, a empresa mais negociada em Wall Street, onde o volume de negócios ultrapassou os 70 mil milhões de dólares. O mercado está a especular intensamente antes da divulgação do relatório financeiro (a publicar após o encerramento da sessão), contando com um forte impulso da procura por chips de memória para IA na Ásia.

A empresa registou uma subida de até 4% no pré-mercado e encontra-se atualmente em baixa de 1% antes da divulgação dos resultados de hoje. Vale a pena referir que a Micron é, neste momento, a empresa mais negociada em Wall Street, onde o volume de negócios ultrapassou os 70 mil milhões de dólares. O mercado está a especular intensamente antes da divulgação do relatório financeiro (a publicar após o encerramento da sessão), contando com um forte impulso da procura por chips de memória para IA na Ásia. Alphabet (GOOGL.US). A empresa-mãe da Google vai integrar oficialmente o grupo de elite do Dow Jones Industrial Average (US30), substituindo um gigante das telecomunicações de longa data. A Alphabet está a registar uma subida de cerca de 0,8%.

A empresa-mãe da Google vai integrar oficialmente o grupo de elite do Dow Jones Industrial Average (US30), substituindo um gigante das telecomunicações de longa data. A Alphabet está a registar uma subida de cerca de 0,8%. Verizon (VZ.US). O preço das ações está a cair 1% em reação à decisão de retirar a empresa do índice Dow Jones.

O preço das ações está a cair 1% em reação à decisão de retirar a empresa do índice Dow Jones. Wendy’s (WEN.US). Um salto absoluto no preço na abertura de até 24%. A cadeia de hambúrgueres tornou-se alvo de capital especulativo de retalho em massa proveniente dos fóruns r/wallstreetbets e Stocktwits.

Um salto absoluto no preço na abertura de até 24%. A cadeia de hambúrgueres tornou-se alvo de capital especulativo de retalho em massa proveniente dos fóruns r/wallstreetbets e Stocktwits. FuelCell Energy (FCEL.US). A empresa disparou após anunciar um acordo com a Fit Energy para fornecer 380 megawatts de energia limpa para as necessidades dos centros de dados que suportam a inteligência artificial. No entanto, os ganhos reduziram-se para 5% nos primeiros minutos.

A empresa disparou após anunciar um acordo com a Fit Energy para fornecer 380 megawatts de energia limpa para as necessidades dos centros de dados que suportam a inteligência artificial. No entanto, os ganhos reduziram-se para 5% nos primeiros minutos. FedEx (FDX.US). Quedas de cerca de 1,3% após o primeiro relatório financeiro desde a separação da unidade de frete. Os investidores estão a abandonar o barco devido a previsões mais fracas, pressões inflacionistas e receios quanto ao comércio global.

Quedas de cerca de 1,3% após o primeiro relatório financeiro desde a separação da unidade de frete. Os investidores estão a abandonar o barco devido a previsões mais fracas, pressões inflacionistas e receios quanto ao comércio global. Cerebras Systems (CBRS.US). Uma recém-chegada do setor dos semicondutores colidiu dolorosamente com as expectativas de Wall Street e está a perder 14,5%. A previsão de vendas anuais revelou-se demasiado conservadora para os investidores em IA, que estão em alta.

Uma recém-chegada do setor dos semicondutores colidiu dolorosamente com as expectativas de Wall Street e está a perder 14,5%. A previsão de vendas anuais revelou-se demasiado conservadora para os investidores em IA, que estão em alta. Hertz (HTZ.US). Uma manhã catastrófica para a empresa de aluguer de automóveis, após ter apresentado uma atualização operacional fraca e anunciado planos para uma emissão de novas ações no valor de 100 milhões de dólares. As ações estão a perder quase um quarto do seu valor.

Uma manhã catastrófica para a empresa de aluguer de automóveis, após ter apresentado uma atualização operacional fraca e anunciado planos para uma emissão de novas ações no valor de 100 milhões de dólares. As ações estão a perder quase um quarto do seu valor. Twilio (TWLO.US). A Goldman Sachs restabelece uma classificação de «Comprar» com um preço-alvo de 300 dólares — o mais elevado do mercado —, apontando para ganhos estruturais futuros decorrentes da implementação de ferramentas de IA. As ações estão a valorizar mais de 3%.



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