As ações das fabricantes de automóveis europeias ficaram sob pressão na quarta-feira, depois de a BMW ter revisto drasticamente em baixa as suas previsões financeiras para 2026. O alerta do grupo alemão afetou não só o preço das ações da própria BMW, como também suscitou preocupações relativamente a outras empresas do setor — sobretudo a Mercedes-Benz e a Volkswagen. A BMW registou uma queda superior a 6%, a Mercedes mais de 3% e a Volkswagen mais de 1%. Esta onda de vendas demonstra que os investidores estão a encarar os problemas da BMW não como um risco específico da empresa, mas sim como um sinal de alerta para todo o setor automóvel. A BMW reduziu significativamente a sua previsão para a margem EBIT de 2026 no segmento automóvel, passando dos anteriores 4–6% para 1–3%. A empresa afirmou ainda que o lucro bruto do grupo irá cair mais de 15%. Anteriormente, tanto a BMW como o mercado esperavam apenas uma deterioração moderada dos resultados. A principal razão para a revisão em baixa será, alegadamente, o agravamento da desaceleração na China, especialmente no segmento dos automóveis com motor de combustão interna (ICE). Uma fonte adicional de pressão continua a ser a guerra no Irão, que, segundo a empresa, aumentou significativamente os custos energéticos e agravou o sentimento dos consumidores a nível global mais do que se supunha anteriormente.

Os analistas do Barclays salientaram que a Mercedes poderá sentir o efeito comparativo negativo de forma particularmente acentuada. Tal deve-se a uma exposição semelhante à China e à sensibilidade a uma deterioração global da procura no segmento dos automóveis de gama alta. No entanto, a Mercedes ainda não atualizou as suas próprias previsões. Esta é já a terceira revisão dos lucros da BMW relacionada com a China nos últimos dois anos, o que compromete a sua imagem anterior de empresa estável. Levanta também questões sobre a permanência das empresas europeias no mercado chinês e a sua capacidade de competir com as congéneres locais apoiadas pelo governo. O mercado está cada vez mais a precificar um cenário em que a pressão da concorrência chinesa, o enfraquecimento da procura de automóveis com ICE e o aumento dos encargos geopolíticos constituirão um problema estrutural, em vez de temporário. BMW.DE (D1) O gráfico da empresa apresenta um panorama bastante sombrio. Desde o pico local registado no início do ano, as valorizações caíram mais de 30%. Fonte: xStation5

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