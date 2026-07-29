Embora os resultados da Meta tenham suscitado apreensão no mercado quanto à rentabilidade dos investimentos em IA, agravando as quedas nos contratos da Nasdaq, em Redmond, na sede da Microsoft, a direção da empresa pode, sem dúvida, abrir o champanhe. A maior empresa de software do mundo, embora agora seja talvez mais uma empresa de nuvem, a Microsoft, publicou o seu relatório financeiro relativo ao quarto trimestre do ano fiscal de 2026, comprovando que despesas gigantescas em centros de dados podem andar de mãos dadas com um desempenho que superou amplamente as expectativas dos analistas em todos os níveis-chave. A reação dos investidores foi imediata. Nas negociações após o fecho do mercado, as ações da empresa subiram entre mais de 3% e 5%, chegando, a certa altura, a aproximar-se da barreira dos 410 dólares por ação. Embora as ações da empresa possam já ter atingido o seu nível mais baixo, em torno dos 350 dólares por ação, ainda se encontram potencialmente a cerca de um terço do caminho para os máximos históricos, próximos dos 550 dólares por ação. Resultados do 4.º trimestre do ano fiscal de 2026: uma verdadeira demonstração de força em todos os segmentos Ao contrário dos seus concorrentes, a Microsoft não teve de explicar pressões sobre as margens nem custos inesperados, e os números falam por si: Receita total: 90,01 mil milhões de dólares (crescimento de 18% em termos homólogos), em comparação com o consenso do mercado de 87,6 a 87,72 mil milhões de dólares;



(crescimento de 18% em termos homólogos), em comparação com o consenso do mercado de 87,6 a 87,72 mil milhões de dólares; Lucro por ação (EPS): 4,81 dólares (EPS ajustado: 4,74 dólares ), o que superou de forma bastante significativa as expectativas do mercado, que se situavam na faixa de 4,24 a 4,25 dólares;



(EPS ajustado: ), o que superou de forma bastante significativa as expectativas do mercado, que se situavam na faixa de 4,24 a 4,25 dólares; Lucro operacional: 40,60 mil milhões de dólares , em comparação com os 39,02 mil milhões de dólares esperados pelo mercado;



, em comparação com os 39,02 mil milhões de dólares esperados pelo mercado; Lucro líquido: 35,8 mil milhões de dólares apenas neste trimestre;



apenas neste trimestre; Receita total da nuvem (Microsoft Cloud): 59,3 mil milhões de dólares , em comparação com as estimativas de 58,71 mil milhões de dólares;



, em comparação com as estimativas de 58,71 mil milhões de dólares; Segmento Intelligent Cloud: 39,31 mil milhões de dólares , contra as expectativas de 38,17 mil milhões de dólares;



, contra as expectativas de 38,17 mil milhões de dólares; Segmento de Produtividade e Processos Empresariais: 37,85 mil milhões de dólares , em comparação com um consenso de 37,27 mil milhões de dólares;



, em comparação com um consenso de 37,27 mil milhões de dólares; Segmento de Computação Mais Pessoal: 12,85 mil milhões de dólares, em comparação com os 12,17 mil milhões de dólares esperados. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Após um aumento pontual nos lucros no trimestre anterior, a empresa apresentou resultados muito positivos, ultrapassando os 32 mil milhões de dólares de lucro. Onde reside o sucesso? Azure e Copilot batem recordes em pleno crescimento Wall Street estava particularmente preocupada com um abrandamento na sua principal plataforma de nuvem, o Azure. Entretanto, a Microsoft demonstrou que a procura por capacidade computacional de IA sob a sua alçada está a crescer mais rapidamente do que o previsto: Crescimento estrondoso do Azure de 43%: As receitas do Azure e de outros serviços na nuvem (excluindo flutuações cambiais) registaram um aumento de 43% em termos homólogos , superando as estimativas médias dos analistas (+39,6%);



As receitas do Azure e de outros serviços na nuvem (excluindo flutuações cambiais) registaram um aumento de , superando as estimativas médias dos analistas (+39,6%); Marco mágico do Azure: Pela primeira vez na história, as receitas anuais provenientes das vendas de serviços na nuvem do Azure ultrapassaram a marca dos 100 mil milhões de dólares;



Pela primeira vez na história, as receitas anuais provenientes das vendas de serviços na nuvem do Azure ultrapassaram a marca dos O Copilot ganha adoção em massa: O número de subscrições pagas do assistente de IA emblemático, o Microsoft 365 Copilot, ultrapassou os 30 milhões. Isto demonstra que não é necessariamente a melhor solução que conta, mas sim que a chave reside no modelo de vendas. É também uma prova clara, para os céticos, de que as empresas estão a pagar em dinheiro vivo pelas implementações de IA generativa. CapEx de 41 mil milhões de dólares: Gastos que rendem dividendos Os receios dos investidores quanto ao desperdício de dinheiro em servidores e chips não passaram ao lado da Microsoft; no entanto, neste caso, a empresa defendeu a sua estratégia com resultados comerciais concretos: As despesas de capital (CapEx) aumentaram 70%: os gastos com investimento só no 4.º trimestre atingiram um montante astronómico para a empresa de 41 mil milhões de dólares (aumento de 70% em relação ao ano anterior), refletindo a expansão massiva dos centros de dados para satisfazer as necessidades de inteligência artificial;



os gastos com investimento só no 4.º trimestre atingiram um montante astronómico para a empresa de (aumento de 70% em relação ao ano anterior), refletindo a expansão massiva dos centros de dados para satisfazer as necessidades de inteligência artificial; Lucro proveniente do investimento na Anthropic: Os resultados financeiros deste trimestre foram ainda mais reforçados por 3,2 mil milhões de dólares de lucro registados com a sua participação na startup de IA Anthropic;



Os resultados financeiros deste trimestre foram ainda mais reforçados por registados com a sua participação na startup de IA Anthropic; Diferença em relação à Meta: Enquanto a Meta perdeu a confiança dos investidores devido a uma queda na margem operacional e à falta de uma monetização clara da nova infraestrutura fora do seu próprio negócio de publicidade, a Microsoft provou que a expansão da nuvem gera imediatamente novas receitas comerciais com margens elevadas. A Microsoft mostra como transformar tokens em moeda forte O CEO da Microsoft, Satya Nadella, resumiu o trimestre afirmando que a empresa está a ultrapassar os limites da eficiência de custos para que «cada cliente possa transformar tokens de IA em resultados empresariais reais». Este relatório é um sinal claro para o mercado: os investidores não temem um investimento massivo em IA, desde que este seja acompanhado por um crescimento de 43% na nuvem e por resultados por ação que superem as expectativas em várias dezenas de cêntimos. A Microsoft demonstra com sucesso que, na corrida pela comercialização da inteligência artificial, continua a ser o líder incontestável do grupo. Microsoft (D1) Fonte: xStation5 A MSFT não conseguiu ultrapassar os 400 dólares nas últimas três sessões, o que poderá vir a acontecer no início da sessão de amanhã. No entanto, é de salientar que o sentimento do mercado parece desanimador, o que é ilustrado pela queda nos contratos do Nasdaq 100.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.