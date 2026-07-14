A publicação dos dados da inflação do IPC de junho para os Estados Unidos está prestes a ocorrer. Muitos indicadores sugerem que o valor global abrandará para cerca de 3,8%. Uma descida mais acentuada poderá acalmar, em certa medida, os ânimos exaltados dos decisores do FOMC e encorajar os investidores a retirar algumas das suas apostas em subidas das taxas de juro nas próximas reuniões. Atualmente, o preço da possibilidade de uma subida já na reunião de setembro é de cerca de 80%.

Um novo aumento dos preços das matérias-primas energéticas levou os mercados a reavaliar as expectativas de forma mais restritiva. O cenário base prevê, mais uma vez, dois aumentos das taxas de juro por parte do FOMC antes do final do ano. As preocupações relativamente à situação inflacionista são significativas; os mercados procuram ansiosamente quaisquer sinais de que a pressão sobre os preços esteja a abrandar (ou, pelo menos, a não aumentar).

Inflação do IPC

O que é importante saber sobre os dados da inflação norte-americana previstos para as 13h30?

O consenso aponta para uma descida significativa do índice homólogo, de 4,2% em maio para cerca de 3,8% em junho.

Espera-se que um fator-chave neste contexto seja a descida dos preços dos combustíveis. Estima-se que, em junho, esta tenha atingido aproximadamente 10% em termos mensais.

A inflação subjacente (inflação excluindo os preços mais voláteis dos alimentos e da energia) deverá manter-se resistente. É nesta direção que a Reserva Federal se orientará ao tomar novas decisões sobre a política monetária. O consenso aponta para um valor de 2,8% em termos homólogos.

Figura 1: Inflação subjacente do IPC e do PCE nos Estados Unidos (2016-2026)

Fonte: XTB Research, 14.07.2026

Depoimento de Warsh

O depoimento semestral do presidente da Reserva Federal perante o Congresso também está agendado para hoje.

Agenda

Regra geral, todo o evento é precedido pela publicação de um comunicado da Reserva Federal (aproximadamente às 13h30).

A sua leitura, pontualmente às 15h00, dá início à parte principal da audiência.

Posteriormente, segue-se a secção destinada às perguntas dos deputados da Câmara dos Representantes.

Um dia depois, à mesma hora (quarta-feira, às 15h00), o presidente da Reserva Federal comparecerá perante o Senado.

Os mercados continuam sem estar convencidos quanto à abordagem do novo presidente em matéria de política monetária. Os primeiros sinais, que apanharam de surpresa, revelaram-se moderadamente «hawkish».

Prevemos que as perguntas dos congressistas incidam sobre três temas-chave.

1. O fim das orientações prospectivas

O novo presidente considera que fazer promessas a longo prazo priva o banco central da flexibilidade necessária para reagir a mudanças repentinas na economia. Na terça-feira, no entanto, será obrigado a apresentar um esboço do plano que irá implementar nos próximos meses. Recorde-se que no último «dot plot», ou seja, a projeção da trajetória das taxas de juro dos membros do comité, Warsh não participou.

Figura 2: Diferença entre o «dot plot» de março e o de junho (níveis das taxas de juro no final de 2026)

Fonte: FOMC, 14.07.2026

2. Independência da Reserva Federal

As preocupações relativas à interferência de Trump nas operações da Reserva Federal continuam vivas. Embora a conferência de junho tenha acalmado um pouco o clima, muitos ainda esperam que Warsh tente agradar à Casa Branca.

Recorde-se que, no ano passado, o antigo presidente, Jerome Powell, se tornou alvo de uma investigação criminal por parte do Departamento de Justiça. Ele classificou-a como uma tentativa de exercer pressão sobre a independência da Reserva Federal, com o objetivo de forçar o banco central a proceder a cortes mais rápidos nas taxas de juro.

Lisa Cook também teve de suportar um processo que se prolongou por meses com o presidente, tendo sido ilegalmente «demitida» do seu cargo de membro do comité por Trump.

Os políticos irão, portanto, provavelmente tentar obter uma resposta à questão fundamental: em que medida a abordagem de Warsh à economia e à política monetária difere daquela apresentada por Trump.

3. Inflação

90 minutos antes do início da audiência, serão publicados os dados da inflação de junho nos Estados Unidos. O consenso aponta para que não haja alterações significativas no que diz respeito à inflação subjacente (consenso de 2,8 %) e para uma descida modesta na inflação global (consenso de 3,8 %). No entanto, isto não constitui motivo para otimismo. A pressão sobre os preços continua decididamente demasiado elevada, o que significa que o Congresso procurará explicações muito precisas sobre a forma como Warsh tenciona levá-la ao nível-alvo.

Situação no mercado cambial

Enquanto se aguarda o dado, o dólar regista um enfraquecimento muito moderado face ao euro — de 0,1% numa escala diária. O par EURUSD mantém-se ligeiramente abaixo do nível de 1,14.

Para além das especulações sobre o nível da inflação de junho e da discussão em torno da audição de Kevin Warsh agendada para os próximos dois dias, a atenção centra-se nas notícias provenientes do Médio Oriente. Recorde-se que, no sábado, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um comunicado no qual anunciou que o Estreito de Ormuz está encerrado ao tráfego marítimo «até nova ordem».

Figura 3: EURUSD (22.01 - 14.07)