A publicação dos dados da inflação do IPC de junho para os Estados Unidos está prestes a ocorrer. Muitos indicadores sugerem que o valor global abrandará para cerca de 3,8%. Uma descida mais acentuada poderá acalmar, em certa medida, os ânimos exaltados dos decisores do FOMC e encorajar os investidores a retirar algumas das suas apostas em subidas das taxas de juro nas próximas reuniões. Atualmente, o preço da possibilidade de uma subida já na reunião de setembro é de cerca de 80%.
Um novo aumento dos preços das matérias-primas energéticas levou os mercados a reavaliar as expectativas de forma mais restritiva. O cenário base prevê, mais uma vez, dois aumentos das taxas de juro por parte do FOMC antes do final do ano. As preocupações relativamente à situação inflacionista são significativas; os mercados procuram ansiosamente quaisquer sinais de que a pressão sobre os preços esteja a abrandar (ou, pelo menos, a não aumentar).
Inflação do IPC
O que é importante saber sobre os dados da inflação norte-americana previstos para as 13h30?
- O consenso aponta para uma descida significativa do índice homólogo, de 4,2% em maio para cerca de 3,8% em junho.
- Espera-se que um fator-chave neste contexto seja a descida dos preços dos combustíveis. Estima-se que, em junho, esta tenha atingido aproximadamente 10% em termos mensais.
- A inflação subjacente (inflação excluindo os preços mais voláteis dos alimentos e da energia) deverá manter-se resistente. É nesta direção que a Reserva Federal se orientará ao tomar novas decisões sobre a política monetária. O consenso aponta para um valor de 2,8% em termos homólogos.
Figura 1: Inflação subjacente do IPC e do PCE nos Estados Unidos (2016-2026)
Depoimento de Warsh
O depoimento semestral do presidente da Reserva Federal perante o Congresso também está agendado para hoje.
Agenda
- Regra geral, todo o evento é precedido pela publicação de um comunicado da Reserva Federal (aproximadamente às 13h30).
- A sua leitura, pontualmente às 15h00, dá início à parte principal da audiência.
- Posteriormente, segue-se a secção destinada às perguntas dos deputados da Câmara dos Representantes.
- Um dia depois, à mesma hora (quarta-feira, às 15h00), o presidente da Reserva Federal comparecerá perante o Senado.
Os mercados continuam sem estar convencidos quanto à abordagem do novo presidente em matéria de política monetária. Os primeiros sinais, que apanharam de surpresa, revelaram-se moderadamente «hawkish».
Prevemos que as perguntas dos congressistas incidam sobre três temas-chave.
1. O fim das orientações prospectivas
O novo presidente considera que fazer promessas a longo prazo priva o banco central da flexibilidade necessária para reagir a mudanças repentinas na economia. Na terça-feira, no entanto, será obrigado a apresentar um esboço do plano que irá implementar nos próximos meses. Recorde-se que no último «dot plot», ou seja, a projeção da trajetória das taxas de juro dos membros do comité, Warsh não participou.
Figura 2: Diferença entre o «dot plot» de março e o de junho (níveis das taxas de juro no final de 2026)
2. Independência da Reserva Federal
As preocupações relativas à interferência de Trump nas operações da Reserva Federal continuam vivas. Embora a conferência de junho tenha acalmado um pouco o clima, muitos ainda esperam que Warsh tente agradar à Casa Branca.
Recorde-se que, no ano passado, o antigo presidente, Jerome Powell, se tornou alvo de uma investigação criminal por parte do Departamento de Justiça. Ele classificou-a como uma tentativa de exercer pressão sobre a independência da Reserva Federal, com o objetivo de forçar o banco central a proceder a cortes mais rápidos nas taxas de juro.
Lisa Cook também teve de suportar um processo que se prolongou por meses com o presidente, tendo sido ilegalmente «demitida» do seu cargo de membro do comité por Trump.
Os políticos irão, portanto, provavelmente tentar obter uma resposta à questão fundamental: em que medida a abordagem de Warsh à economia e à política monetária difere daquela apresentada por Trump.
3. Inflação
90 minutos antes do início da audiência, serão publicados os dados da inflação de junho nos Estados Unidos. O consenso aponta para que não haja alterações significativas no que diz respeito à inflação subjacente (consenso de 2,8 %) e para uma descida modesta na inflação global (consenso de 3,8 %). No entanto, isto não constitui motivo para otimismo. A pressão sobre os preços continua decididamente demasiado elevada, o que significa que o Congresso procurará explicações muito precisas sobre a forma como Warsh tenciona levá-la ao nível-alvo.
Situação no mercado cambial
Enquanto se aguarda o dado, o dólar regista um enfraquecimento muito moderado face ao euro — de 0,1% numa escala diária. O par EURUSD mantém-se ligeiramente abaixo do nível de 1,14.
Para além das especulações sobre o nível da inflação de junho e da discussão em torno da audição de Kevin Warsh agendada para os próximos dois dias, a atenção centra-se nas notícias provenientes do Médio Oriente. Recorde-se que, no sábado, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um comunicado no qual anunciou que o Estreito de Ormuz está encerrado ao tráfego marítimo «até nova ordem».
Figura 3: EURUSD (22.01 - 14.07)
Preços do petróleo registam forte subida!
Gráfico do dia: O dólar vai voltar a subir? (13.07.2026)
Destaques da manhã: Estreito de Ormuz fechado? (13.07.2026)
Resumo do dia - Escalada no médio Oriente e minutas da FOMC marcam o dia
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