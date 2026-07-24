Antes da divulgação dos resultados da Intel, a questão principal na mente dos investidores era se os prolongados esforços de reestruturação da empresa estavam finalmente a começar a produzir resultados tangíveis. O relatório do segundo trimestre forneceu uma resposta muito mais positiva do que o esperado. A Intel não só superou confortavelmente as estimativas dos analistas, tanto em termos de receitas como de lucros, como também apresentou perspetivas para o terceiro trimestre mais positivas do que o esperado, um desenvolvimento que foi recebido com entusiasmo pelos investidores.

Principais destaques do segundo trimestre

Receitas: 16,1 mil milhões de dólares contra os 14,4 mil milhões de dólares previstos

16,1 mil milhões de dólares contra os 14,4 mil milhões de dólares previstos Lucro por ação ajustado: 0,42 dólares contra o consenso de 0,21 dólares

0,42 dólares contra o consenso de 0,21 dólares Receitas da área de Centros de Dados e IA: 6,3 mil milhões de dólares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior

6,3 mil milhões de dólares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior Receitas da Intel Foundry: 5,8 mil milhões de dólares, um aumento de 31% em relação ao ano anterior

5,8 mil milhões de dólares, um aumento de 31% em relação ao ano anterior Margem bruta: 40,4% contra os 39,2% previstos

40,4% contra os 39,2% previstos Previsão de receitas para o terceiro trimestre: 15,8–16,8 mil milhões de dólares contra um consenso de cerca de 15,1 mil milhões de dólares

15,8–16,8 mil milhões de dólares contra um consenso de cerca de 15,1 mil milhões de dólares Previsão de EPS para o terceiro trimestre: 0,38 dólares contra expectativas de 0,27 dólares

Na sequência da divulgação dos resultados, as ações da Intel registaram uma forte subida nas negociações após o fecho do mercado. Os investidores ficaram animados não só com os resultados trimestrais superiores ao esperado, mas também com a decisão da administração de elevar as previsões para o próximo trimestre. No setor tecnológico, as previsões para o futuro têm frequentemente um peso ainda maior do que os resultados históricos.

Um dos aspetos mais positivos do relatório foi o negócio de Data Center & IA, onde a receita registou um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Este desempenho sugere que a Intel está a começar a beneficiar da enorme onda de investimento em infraestruturas informáticas. À medida que mais empresas expandem a capacidade dos seus centros de dados, a procura por processadores para servidores — um dos principais produtos da Intel — continua a acelerar.

Os comentários da administração também reforçaram as perspetivas positivas. O CEO Lip-Bu Tan afirmou que a procura pelos processadores para servidores da Intel está atualmente a exceder a capacidade de produção da empresa. Em resposta, a Intel planeia aumentar as despesas de capital para expandir a produção e satisfazer a procura crescente, tanto pelos seus próprios chips como pelos serviços de fundição prestados a clientes externos.

Isto reflete uma mudança mais ampla no ciclo de investimento em IA. No início do boom, a maior parte da atenção centrava-se nos chips utilizados para treinar modelos de inteligência artificial. No entanto, cada vez mais, o mercado está a voltar a sua atenção para a infraestrutura necessária para implementar e executar esses modelos em grande escala. Neste contexto, as CPUs para servidores continuam a ser uma base fundamental dos centros de dados modernos.

Outro sinal encorajador foi a melhoria significativa na rentabilidade. A margem bruta subiu para 40,4%, face aos 29,7% do ano anterior, enquanto a Intel regressou a um resultado operacional positivo. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou planos para aumentar as despesas de capital deste ano para aproximadamente 20 mil milhões de dólares, invocando a forte procura por infraestruturas de computação e a expansão contínua do seu negócio de fabrico.

Dito isto, a recuperação da Intel está longe de estar concluída. A empresa continua a reconstruir-se após anos de perda de liderança tecnológica e de quota de mercado. As margens de lucro permanecem bem abaixo dos níveis máximos históricos, e o negócio de fundição continua a depender principalmente da procura interna das próprias unidades de negócio da Intel. Conquistar mais clientes externos e manter o ritmo atual de melhoria continuam a ser desafios fundamentais.

Ainda assim, o relatório de resultados de hoje traz algo que os investidores têm vindo a aguardar: provas de que a reestruturação da Intel já não se resume apenas a cortes de custos e reduções de pessoal. Os benefícios estão agora a tornar-se visíveis nos resultados financeiros. Receitas mais sólidas, rentabilidade em ascensão e previsões mais otimistas sugerem que a Intel está a começar a recuperar a sua posição num dos segmentos mais importantes da indústria dos semicondutores.

O relatório de hoje não significa que a Intel tenha regressado totalmente à sua posição anterior. Sugere, no entanto, que a recuperação já não é apenas uma história contada em apresentações aos investidores. Pela primeira vez em bastante tempo, está a ser comprovada pelos números.

Fonte: xStation5