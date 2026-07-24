Antes da divulgação dos resultados da Intel, a questão principal na mente dos investidores era se os prolongados esforços de reestruturação da empresa estavam finalmente a começar a produzir resultados tangíveis. O relatório do segundo trimestre forneceu uma resposta muito mais positiva do que o esperado. A Intel não só superou confortavelmente as estimativas dos analistas, tanto em termos de receitas como de lucros, como também apresentou perspetivas para o terceiro trimestre mais positivas do que o esperado, um desenvolvimento que foi recebido com entusiasmo pelos investidores.
Principais destaques do segundo trimestre
- Receitas: 16,1 mil milhões de dólares contra os 14,4 mil milhões de dólares previstos
- Lucro por ação ajustado: 0,42 dólares contra o consenso de 0,21 dólares
- Receitas da área de Centros de Dados e IA: 6,3 mil milhões de dólares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior
- Receitas da Intel Foundry: 5,8 mil milhões de dólares, um aumento de 31% em relação ao ano anterior
- Margem bruta: 40,4% contra os 39,2% previstos
- Previsão de receitas para o terceiro trimestre: 15,8–16,8 mil milhões de dólares contra um consenso de cerca de 15,1 mil milhões de dólares
- Previsão de EPS para o terceiro trimestre: 0,38 dólares contra expectativas de 0,27 dólares
Na sequência da divulgação dos resultados, as ações da Intel registaram uma forte subida nas negociações após o fecho do mercado. Os investidores ficaram animados não só com os resultados trimestrais superiores ao esperado, mas também com a decisão da administração de elevar as previsões para o próximo trimestre. No setor tecnológico, as previsões para o futuro têm frequentemente um peso ainda maior do que os resultados históricos.
Um dos aspetos mais positivos do relatório foi o negócio de Data Center & IA, onde a receita registou um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Este desempenho sugere que a Intel está a começar a beneficiar da enorme onda de investimento em infraestruturas informáticas. À medida que mais empresas expandem a capacidade dos seus centros de dados, a procura por processadores para servidores — um dos principais produtos da Intel — continua a acelerar.
Os comentários da administração também reforçaram as perspetivas positivas. O CEO Lip-Bu Tan afirmou que a procura pelos processadores para servidores da Intel está atualmente a exceder a capacidade de produção da empresa. Em resposta, a Intel planeia aumentar as despesas de capital para expandir a produção e satisfazer a procura crescente, tanto pelos seus próprios chips como pelos serviços de fundição prestados a clientes externos.
Isto reflete uma mudança mais ampla no ciclo de investimento em IA. No início do boom, a maior parte da atenção centrava-se nos chips utilizados para treinar modelos de inteligência artificial. No entanto, cada vez mais, o mercado está a voltar a sua atenção para a infraestrutura necessária para implementar e executar esses modelos em grande escala. Neste contexto, as CPUs para servidores continuam a ser uma base fundamental dos centros de dados modernos.
Outro sinal encorajador foi a melhoria significativa na rentabilidade. A margem bruta subiu para 40,4%, face aos 29,7% do ano anterior, enquanto a Intel regressou a um resultado operacional positivo. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou planos para aumentar as despesas de capital deste ano para aproximadamente 20 mil milhões de dólares, invocando a forte procura por infraestruturas de computação e a expansão contínua do seu negócio de fabrico.
Dito isto, a recuperação da Intel está longe de estar concluída. A empresa continua a reconstruir-se após anos de perda de liderança tecnológica e de quota de mercado. As margens de lucro permanecem bem abaixo dos níveis máximos históricos, e o negócio de fundição continua a depender principalmente da procura interna das próprias unidades de negócio da Intel. Conquistar mais clientes externos e manter o ritmo atual de melhoria continuam a ser desafios fundamentais.
Ainda assim, o relatório de resultados de hoje traz algo que os investidores têm vindo a aguardar: provas de que a reestruturação da Intel já não se resume apenas a cortes de custos e reduções de pessoal. Os benefícios estão agora a tornar-se visíveis nos resultados financeiros. Receitas mais sólidas, rentabilidade em ascensão e previsões mais otimistas sugerem que a Intel está a começar a recuperar a sua posição num dos segmentos mais importantes da indústria dos semicondutores.
O relatório de hoje não significa que a Intel tenha regressado totalmente à sua posição anterior. Sugere, no entanto, que a recuperação já não é apenas uma história contada em apresentações aos investidores. Pela primeira vez em bastante tempo, está a ser comprovada pelos números.
Fonte: xStation5
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