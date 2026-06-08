As ações da Intel estão a registar uma forte subida na abertura da sessão desta segunda-feira, na sequência de notícias de que a Google e a Nvidia estão a considerar recorrer ao fabricante norte-americano como fornecedor alternativo de chips avançados. De acordo com a Reuters, as negociações visam principalmente garantir capacidade de fabrico fora da TSMC, cujas linhas de produção e embalagem avançada continuam sobrecarregadas. Os líderes do setor tecnológico estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de a pontualidade nas entregas das instalações de Taiwan vir a ser pior do que as expectativas do mercado. O ponto-chave nas discussões é a notícia de que a Google terá feito uma encomenda à Intel para fabricar mais de 3 milhões de chips TPU (Tensor Processing Unit) em 2028. As TPUs são processadores da Google concebidos para treinar e executar modelos de IA. A encomenda terá surgido após meses de testes à tecnologia de embalagem avançada da Intel. A Morgan Stanley estima que a Google poderá produzir um total de mais de 6 milhões de TPUs em 2027–2028. Isto representa um esforço consistente por parte de um dos gigantes da tecnologia, que há muito tenta diversificar o seu fornecimento de componentes para reduzir a dependência da Nvidia. No caso da Nvidia, as declarações são muito mais cautelosas. A empresa ainda não terá feito qualquer encomenda, mas está a testar as capacidades da Intel para o fabrico de futuros chips. De acordo com o relatório, a Nvidia está a avaliar, entre outras coisas, uma tecnologia que permitiria combinar quatro chips gráficos numa única unidade, o que se espera que esteja relacionado com a arquitetura Feynman prevista para 2028. A Nvidia está também a realizar testes iniciais no processo «18A», a tecnologia de fabrico mais avançada da Intel. Para a Intel, estas notícias são importantes porque reforçam a narrativa de reconstrução da posição de mercado da empresa, ou mesmo de uma expansão a mais longo prazo. Ao mesmo tempo, as avaliações já registaram uma forte onda de crescimento, e o mercado não deve interpretar esta informação como uma simples substituição da TSMC. Espera-se que a Intel sirva como uma fonte adicional e/ou de reserva de capacidade de fabrico e segurança da cadeia de abastecimento. As capacidades de produção da Intel ainda estão numa fase inicial em relação às previsões da empresa e, de uma perspetiva contabilística, o negócio continua a operar com prejuízo. INTC.US (D1) Durante a última correção, o preço parou no nível de Fibonacci de 50%, a partir do qual recuperou e está agora a dirigir-se para testar a zona de resistência entre os níveis de Fibonacci de 61,8% e 76,4%. Fonte: xStation5

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