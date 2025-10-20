Interrupção global da AWS afeta serviços da Amazon, mas ações permanecem estáveis antes do relatório de lucros

Principais conclusões A interrupção global da AWS está a afetar serviços como Amazon.com, Prime Video, Alexa e Ring.



Apesar desses desafios, o preço das ações da Amazon permanece estável antes do próximo relatório trimestral.



A Amazon Web Services (AWS) está a enfrentar uma grande interrupção global que tem causado perturbações em muitas plataformas online populares desde a manhã de 20 de outubro de 2025. Os problemas estão a afetar serviços como Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring e a aplicação do McDonald's (que depende parcialmente da infraestrutura da AWS). A AWS confirmou que o problema está a ocorrer principalmente na região US-EAST-1, mas os seus efeitos estão a ser sentidos em todo o mundo. A empresa está a investigar ativamente as causas do aumento de erros e atrasos em vários serviços. Até o momento, nenhuma causa oficial ou tempo estimado para a resolução foi fornecido. A AWS prometeu fornecer atualizações a cada 45 minutos ou mais cedo, caso novas informações sejam disponibilizadas. A interrupção está a causar dificuldades aos utilizadores em todo o mundo para aceder a esses serviços, com alguns deles completamente indisponíveis ou instáveis. Por exemplo, a Perplexity confirmou que o seu serviço está offline devido a problemas na infraestrutura da AWS, e os utilizadores de dispositivos Alexa relataram falta de resposta. Embora a interrupção esteja a afetar significativamente as operações diárias de empresas e utilizadores individuais, o seu efeito sobre o preço das ações da Amazon permanece mínimo por enquanto. No entanto, vale a pena notar que, desde o início do ano, as ações da Amazon ficaram atrás dos principais índices de mercado, como o Nasdaq 100 e o S&P 500. Enquanto esses índices ganharam entre aproximadamente 15% e quase 20%, as ações da Amazon caíram vários pontos percentuais. Apesar disso, os investidores continuam cautelosamente otimistas, aguardando o relatório trimestral de lucros da empresa, previsto para quinta-feira, que poderá ser determinante para a direção futura das ações.

