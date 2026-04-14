Um dos nomes mais importantes desta época de divulgação de resultados é o gigante dos investimentos JP Morgan. A empresa divulgou os seus resultados antes da abertura do mercado, e as oscilações do preço no pré-mercado foram mínimas. O mercado tinha expectativas muito elevadas em relação à empresa, e a difícil base de comparação não facilitou de forma alguma o cumprimento dessas expectativas. Ainda assim, no final, a empresa conseguiu apresentar mais um trimestre recorde. A receita ultrapassou os 50 mil milhões de dólares, contra expectativas de 49,2 mil milhões de dólares. Incluindo: FICC e negociação: aumento de 21% em relação ao ano anterior, para 7 mil milhões de dólares. As expectativas rondavam os 6,65 mil milhões de dólares. Banca de investimento: aumento de 38% em relação ao ano anterior, para 3,14 mil milhões de dólares. Consultoria: aumento de 82% em relação ao ano anterior, para 1,27 mil milhões de dólares.

EPS: 5,94 dólares, contra expectativas de cerca de 5,45 dólares.

Ativos: Depósitos: 2,68 biliões de dólares Empréstimos: 1,5 biliões de dólares

Margem de juro líquida (NIM): 2,5% contra os 2,57% esperados Então, por que razão o preço das ações parece não estar a reagir a resultados que, à primeira vista, parecem fenomenais? Acima de tudo, apesar das fortes receitas e lucros, a margem de juro líquida (NIM), um indicador que os acionistas e o mercado consideram crucial, ficou ligeiramente abaixo das expectativas. Além disso, a empresa reduziu a sua previsão de receitas líquidas de juros para o ano inteiro de 104,5 mil milhões de dólares para 103 mil milhões de dólares. Isto significa que, apesar de ter superado as expectativas de receitas, o núcleo do negócio da empresa enfraqueceu ligeiramente, mas de forma mensurável. Para além dos números da empresa, o mercado também ponderou cada palavra do lendário CEO da empresa, James Dimon. Ele conseguiu tranquilizar parte do mercado que tem preocupações reais quanto à situação futura do consumidor e aos riscos decorrentes do mercado de PE/PC. Dimon confirmou claramente que a volatilidade atual está a beneficiar a empresa, que o consumidor continua forte em geral e que a economia e o crescimento dos EUA permanecem resilientes, no entanto, salientou que riscos complexos e reais estão a ser criados pela situação no mercado de commodities e pela guerra no Irão. JPM.US (D1) Apesar das recentes quedas motivadas pelas preocupações em torno da PE/PC, a ação mantém uma tendência de alta a longo prazo claramente definida. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.