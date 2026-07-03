🔼 JP225 dispara 2%

Principais conclusões O JP225 subiu de cerca de 67 700 para 69 700 pontos entre as 14h00 GMT e as 08h45 GMT, prolongando a sua forte recuperação.

A recuperação das ações sul-coreanas ajudou a impulsionar os mercados asiáticos em geral e proporcionou um apoio adicional ao setor tecnológico japonês.

Apesar da recuperação das ações japonesas, os ADRs da SoftBank (SFT.DE) estão a ser negociados em baixa hoje e registaram já uma queda de quase 30% em relação aos seus máximos recentes.

Os futuros do Nikkei 225 registaram hoje uma valorização superior a 2%, com a fraqueza do iene japonês a proporcionar um impulso adicional às principais empresas exportadoras do país, ao melhorar as perspetivas de lucros decorrentes das vendas no estrangeiro. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,5%, recuperando parte das suas perdas recentes, com as empresas dos setores imobiliário, bancário e de materiais para semicondutores a liderarem a subida. A Rohm (+14%), a SUMCO (+11%) e a Kioxia (+9%) estiveram entre as empresas com melhor desempenho, sugerindo que os investidores estão a regressar a determinadas ações da cadeia de abastecimento de semicondutores após a recente correção acentuada.

estiveram entre as empresas com melhor desempenho, sugerindo que os investidores estão a regressar a determinadas ações da cadeia de abastecimento de semicondutores após a recente correção acentuada. A amplitude do mercado manteve-se excepcionalmente forte , com as ações em alta a superarem as que registaram quedas numa proporção superior a três para um na Bolsa de Tóquio, indicando uma onda de compras generalizada, em vez de ganhos impulsionados apenas por um punhado de empresas de grande capitalização.

, com as ações em alta a superarem as que registaram quedas numa proporção superior a três para um na Bolsa de Tóquio, indicando uma onda de compras generalizada, em vez de ganhos impulsionados apenas por um punhado de empresas de grande capitalização. A recente queda de 27% no Índice de Volatilidade Nikkei, para o seu nível mais baixo em três meses aponta para uma melhoria do apetite pelo risco e para uma diminuição das preocupações quanto à volatilidade do mercado a curto prazo.

aponta para uma melhoria do apetite pelo risco e para uma diminuição das preocupações quanto à volatilidade do mercado a curto prazo. O contexto macroeconómico mais alargado continua a ser moderadamente favorável às ações japonesas. O Brent recuperou para acima dos 72 dólares por barril, o iene japonês mantém-se fraco e o ouro valorizou 1,5%, refletindo um ambiente de mercado em que a procura por ativos defensivos persiste, apesar da melhoria do sentimento em relação às ações. JP225 (H1) Os futuros do JP225 continuam a ser negociado abaixo das médias móveis exponenciais (EMAs) de 50 períodos e de 200 períodos, indicando que os otimistas ainda precisam de provar que conseguem recuperar o controlo da tendência. A resistência-chave situa-se atualmente em torno dos 7 000 pontos, e uma quebra sustentada acima deste nível poderá abrir caminho para um movimento em direção aos 7 200 pontos, onde as reações de preço anteriores formaram uma importante zona de resistência. Fonte: xStation 5 SoftBank (D1) A gigante tecnológica japonesa SoftBank (SFT.DE) registou uma queda superior a 30% em relação aos máximos históricos atingidos no início de junho. Se a atual descida se estabilizar em torno destes níveis, poderá assemelhar-se ao padrão corretivo 1:1 observado no outono de 2025. O suporte-chave situa-se perto de 28, onde se encontra a EMA de 200 dias, enquanto a resistência principal se situa em torno de 35, onde a EMA de 50 dias coincide com o gap no preço. Fonte: xStation 5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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