Kashkari diz que IA vai forçar subidas da FED ; EURUSD inverte direção de curto-prazo ❗

O EURUSD está a ceder parte dos ganhos registados esta manhã. O par inverteu a tendência após uma tentativa falhada de prolongar a sua subida e está agora a perder dinamismo de compra. Na segunda metade da sessão, o dinamismo passou claramente para o lado dos vendedores. O US100, por outro lado, reflete uma força relativa — o índice tem vindo a perder gradualmente o seu dinamismo de descida e está a estabilizar-se na segunda metade do dia, ignorando alguns dos sinais negativos do mercado. O tema principal do dia no mundo da tecnologia é o potencial adiamento da oferta pública inicial (IPO) da OpenAI — as notícias do NYT sobre o adiamento da estreia para o próximo ano (em parte devido ao fraco desempenho da SpaceX após a sua IPO) afetaram fortemente todo o setor dos semicondutores. A Micron, a AMD e a Intel registam quedas de cerca de 2% cada, enquanto a Oracle cai mais de 1%. O efeito em cadeia foi particularmente evidente na Ásia: a SoftBank, um dos principais investidores da OpenAI, desceu mais de 12%, o Nikkei 225 perdeu 4,15% e o Kospi da Coreia do Sul desceu 5,81%. O JPMorgan adverte abertamente que o adiamento da oferta pública inicial «poderá abrandar o ritmo dos investimentos em infraestruturas de IA». Por outro lado, no entanto, o adiamento da data de lançamento manterá vivas as expectativas do mercado, o que, paradoxalmente, poderá ter um efeito positivo nos retornos do mercado, tendo em conta a narrativa que se está a construir e as promessas de um desenvolvimento cada vez mais avançado da IA. O principal fator de risco na frente geopolítica, no entanto, é a situação entre os EUA e o Irão. Trump informou no Truth Social que o Irão tinha lançado pelo menos quatro drones kamikaze contra navios no Estreito de Ormuz. Um deles atingiu o convés de um grande navio porta-contentores — a embarcação sofreu danos, mas prosseguiu a sua viagem. Os outros três drones foram abatidos. Trump classificou o incidente como uma «violação estúpida do acordo de cessar-fogo». O Estreito de Ormuz é uma rota fundamental para cerca de 20% do abastecimento global de petróleo — qualquer escalada nesta região chama imediatamente a atenção dos mercados de matérias-primas. Ao mesmo tempo, Kashkari, do Fed, pronunciou-se sobre a inflação — segundo ele, o mercado de trabalho não é, atualmente, uma fonte de inflação. As pressões sobre os preços estão a ser impulsionadas pelo lado da oferta, e um dos fatores que mencionou é… a expansão da infraestrutura de IA. Kashkari, do Fed, afirmou que o desenvolvimento da inteligência artificial significa, provavelmente, que o Fed terá de aumentar as taxas de juro. Fonte: xStation

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