As ações da L3Harris Technologies LXH.US (fabricante de sistemas de defesa avançados) subiram impressionantes 13% no início da sessão de hoje em Wall Street, após o anúncio de planos para abrir o capital de seu negócio de mísseis no segundo semestre de 2026. Essa medida reflete o crescente interesse dos investidores no setor de defesa, impulsionado pelas tensões geopolíticas globais e pelo aumento dos gastos com defesa dos EUA. De particular importância é a parceria estratégica com o Departamento de Defesa dos EUA, que garante encomendas estáveis e um fluxo de receitas a longo prazo para a empresa cindida. O mercado reconheceu claramente o potencial da oferta pública inicial do segmento de mísseis, a transação não só será uma forma de otimizar a estrutura corporativa da L3Harris, mas, acima de tudo, permitirá a angariação imediata de capital para a área de tecnologias de defesa, em desenvolvimento dinâmico. O aumento no valor das ações da empresa-mãe reflete a convicção dos investidores de que o segmento de mísseis tem um potencial de crescimento significativamente maior do que as outras divisões da empresa e que as suas perspetivas estão garantidas por contratos com o governo federal. Investimento de $1 mil milhão do Pentágono impulsiona a Missile Solutions e reforça a tese de crescimento antes do IPO de 2026 As ações da empresa também estão a responder a um investimento governamental de $1 mil milhão na Missile Solutions L3Harris. O investimento deverá ser uma reviravolta no "jogo" da estratégia de defesa dos EUA e é potencialmente um catalisador ainda mais forte para o crescimento das ações do que a perspectiva de uma oferta pública inicial (IPO) por si só. O Departamento de Defesa, guiado pela sua nova estratégia “Go Direct-to-Supplier” (Vá direto ao fornecedor), está a avançar para o financiamento direto de fornecedores-chave, garantindo-lhes encomendas estáveis e de longo prazo para mísseis Tomahawk, PAC-3, THAAD e Standard Missile. A estrutura da transação, uma ação preferencial conversível que será automaticamente convertida em ações ordinárias durante a oferta pública inicial no segundo semestre de 2026, significa que o governo não está apenas subsidiando a expansão da produção, mas também participando dos lucros potenciais da estreia na bolsa. Esse modelo combina a demanda garantida do Pentágono com o potencial de receita da futura valorização de mercado, eliminando praticamente todo o risco comercial para a nova empresa. Administração Trump acelera reforço da indústria de defesa; “gap” nas ações sugere informação já parcialmente precificada O investimento também sinaliza a determinação da administração Trump em fortalecer rapidamente a capacidade de produção da indústria de defesa, especialmente diante das tensões geopolíticas, criando um cenário de impulso de crescimento significativo para o setor de defesa nos próximos anos. As ações da empresa começaram a ser negociadas com uma enorme lacuna ascendente, que, no entanto, agora está reduzida a quase um mínimo, o que pode indicar que as informações acima já haviam sido precificadas pelo mercado anteriormente. No entanto, estes movimentos não alteram o facto de as ações estarem em tendência ascendente (olhando para as médias móveis exponenciais), mas com um impulso de crescimento considerável a curto prazo, que pode ser limitado. O RSI para a média de 14 dias está atualmente a ultrapassar o nível de 83 pontos. LHX.US (D1) Fonte: xStation5

