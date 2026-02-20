O ano de 2025 foi marcado por desafios para Navigator, devido à forte pressão nos preços da pasta e do papel a traduzir-se numa queda expressiva dos principais indicadores de rentabilidade. A empresa registou um resultado líquido de 144,7 milhões de euros, menos 49,6% do que no ano anterior, refletindo a natureza cíclica do setor. Ainda assim, as ações têm vindo a recuperar desde os mínimos de novembro de 2025, acumulando uma valorização superior a 10% desde então. Resultados 2025 da Navigator The Navigator Company Principais métricas Receitas: €1.970 M (-5,7% YoY)

EBITDA: €376 M (-31,3% YoY)

Margem EBITDA: 19% (-7 pp)

EBIT: €208 M (-45% YoY)

Resultado líquido: €145 M (-49,6% YoY)

Free cash flow: €89 M (+294% YoY)

Dívida líquida: €704 M (+14% YoY)

Net debt / EBITDA: 1,87x A deterioração de resultados foi relevante ao nível operacional (margens e lucros), mas ao mesmo tempo a empresa registou uma forte melhoria do free cash flow. Performance operacional As receitas totalizaram cerca de €1,97 mil milhões, representando uma queda moderada face ao ano anterior, essencialmente explicada por preços mais baixos, uma vez que os volumes cresceram em várias linhas de negócio. O EBITDA caiu de forma mais pronunciada para €376 milhões, com a margem a recuar para 19%, evidenciando a forte alavancagem operacional do modelo face às oscilações de preços no setor. O resultado líquido situou-se em €145 milhões, praticamente metade do registado em 2024, refletindo não só a compressão operacional mas também custos financeiros mais elevados associados ao aumento da dívida média. Em termos qualitativos, o ano confirma que o principal driver de volatilidade continua a ser o ciclo de preços da matéria-prima (pasta de papel), enquanto a evolução de volumes e quota demonstra a competitividade estrutural da empresa. Drivers do desempenho O principal driver foi a queda dos preços da pasta e do papel, com reduções de dois dígitos em alguns benchmarks, consequência do excesso de capacidade global, particularmente na Ásia, e uma procura mais fraca em segmentos tradicionais de printing & writing. Em contraste, a Navigator conseguiu aumentar volumes e reforçar a sua presença internacional, beneficiando da diversificação do negócio. Os segmentos de Tissue e Packaging continuaram a ganhar peso e já representam cerca de um terço do EBITDA, funcionando como amortecedor do ciclo negativo da pasta. Adicionalmente, fatores operacionais pontuais, como paragens de manutenção e perturbações na produção, contribuíram para pressionar custos unitários ao longo do ano. Navigator prepara-se para distribuir quase 80 milhões em dividendos Ainda assim, a empresa deverá propor à assembleia geral a distribuição de dividendos no montante de cerca de 80 milhões de euros (79.993.871,60 euros), equivalente a 0,11248 euros por ação. Considerando a cotação de fecho desta quinta-feira, nos 3,376 euros, o dividend yield implícito situa-se em aproximadamente 3,33%. De acordo com a apresentação de resultados, a proposta de distribuição tem em conta o desempenho da Navigator em 2025, ano em que a empresa registou um resultado líquido de 144,7 milhões de euros, traduzindo uma queda de 49,6% face aos 286,9 milhões alcançados em 2024. Desempenho das ações As ações da Navigator têm vindo a recuperar desde os mínimos registados em novembro de 2025, apesar da reação negativa observada esta sexta-feira. Como está a reagir o PSI ao kick off da temporada de earnings em Portugal? Esta manhã, o índice bolsista português está a recuar cerca de 0,3%, enquanto que as ações da Navigator começaram a sessão a cair mais de 5%, apesar de estarem a cair “apenas” 3,3% neste momento. Esta reação negativa surge na sequência dos resultados mistos apresentados no final da sessão de ontem.

