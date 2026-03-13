Apesar de um contexto económico e de mercado que não inspira otimismo, Wall Street inicia a última sessão da semana num clima de otimismo (muito) cauteloso. Esta tendência pode dever-se principalmente a dados extremamente importantes da economia norte-americana, que podem desviar temporariamente a atenção do mercado. O US100 é o que mais ganha, com os futuros do índice tecnológico a registarem uma subida de 0,3%. No entanto, o debate e a especulação no mercado continuam centrados no conflito no Estreito de Ormuz e no mercado petrolífero. Informações importantes chegaram ao domínio público nas últimas horas. O Departamento do Tesouro dos EUA suspendeu a aplicação de sanções contra parte das exportações de petróleo da Rússia; foi emitida uma licença temporária para prestar serviços a entidades envolvidas no transporte e comércio de petróleo já carregado em navios. Ao mesmo tempo, o CEO da bolsa CME está a manifestar preocupações, afirmando que a alegada ideia do governo dos EUA de manipular instrumentos de derivados para fazer baixar os preços do petróleo seria uma «catástrofe bíblica». Dados macroeconómicos: A inflação do PCE subjacente subiu para 3,1% em termos homólogos. Isto está em linha com as expectativas, mas continua a ser um aumento e mantém-se claramente acima da meta da Reserva Federal. O indicador global apresentou-se melhor, com o crescimento dos preços a abrandar para 2,8%.

Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB em termos trimestrais ficou a metade do ritmo esperado: apenas 0,7% contra as expectativas de 1,4%. O cenário de enfraquecimento da economia é também corroborado pelos dados relativos aos bens duradouros, que registaram um crescimento de 0%. Um resultado fraco do PIB, combinado com uma inflação do PCE ligeiramente mais baixa, permite aos participantes no mercado alimentar a esperança de cortes nas taxas de juro, apesar da crise no Golfo Pérsico. US100 (D1) O preço tem cada vez mais dificuldade não só em regressar aos canais de alta anteriores, mas também, como se pode ver, em manter estes canais que se alargam cada vez mais. A fraca procura é claramente visível. O mercado está a aproximar-se cada vez mais da EMA200, o que é crucial para manter o impulso de alta. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: Adobe (ADBE.US): O atual CEO da empresa e um dos criadores do Photoshop anunciou que se demitirá sem nomear um sucessor. O mercado interpretou esta decisão como uma admissão de fracasso e a confirmação do estatuto da empresa como «perdedora na corrida da IA». As ações caíram cerca de 5%.

PagerDuty (PD.US): O fornecedor de soluções baseadas em agentes de IA para empresas registou uma queda superior a 8% após a divulgação dos resultados. Apesar de ter superado o EPS em 20% face às expectativas, o crescimento das receitas e as orientações foram demasiado fracos para muitos acionistas.

EverCommerce (EVCM.US): A empresa distribuidora de software de gestão registou uma queda superior a 13% após resultados fracos. O EPS ficou em apenas 0,03 dólares, contra os 0,05 dólares esperados.

KinderCare (KLC.US): A empresa que presta serviços de educação e cuidados infantis reduziu significativamente as suas previsões de crescimento e registou uma queda de até 30%.

Klarna Group (KLAR.US): O CEO comprou ações da empresa no valor de 50 milhões de dólares; as ações subiram cerca de 7%.

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